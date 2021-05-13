الأجهزة القضائية والأمنية تضيق الخناق على شبكات مافيا العقار بالمغرب

ارتفع عدد قضايا السطو على عقارات الغير، المعروضة أمام المحاكم المغربية، بنسبة قاربت 18 بالمائة في ظرف أربعة أشهر فقط.
وكشفت المعطيات الصادرة عن وزارة العدل أن عدد القضايا التي يتابع فيها متهمون بالاستيلاء على الممتلكات العقارية انتقل من 36 ملفا مع نهاية سنة 2020 إلى 42 ملفا مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد ملفات السطو على ممتلكات الغير في وقت أقدمت السلطات المغربية على تشديد الخناق على الشبكات المتوسطة في مثل هذه القضايا.
وسجلت البيانات الخاصة بالمحكمة المدنية بمدينة الدار البيضاء زيادة في عدد القضايا المرتبطة بالنزاعات العقارية، وخاصة تلك المتعلقة بالطعن في عقود بيع العقارات، من ضمنها ملف اقتناء عقار بمنطقة عين الذياب بعقد من طرف مجموعة استثمارية قابضة شهيرة تعمل في عدة مجالات، من ضمنها اللوجيستيك وكراء المحال المعدة للأنشطة الصناعية والتخزين.
وتعتبر لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير، أن ارتفاع عدد ملفات السطو على الممتلكات العقارية يتزامن مع تضييق الخناق على شبكات مافيا العقار، وهو ما يشير إلى أهمية العمل الميداني الذي تقوم به الأجهزة القضائية والأمنية من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تسبب مشاكل حقيقية للأسر المتضررة.
وسجلت تطورات جديدة في ملفات السطو على عقارات الغير، إذ قام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بإصدار أوامر اعتقال جديدة في حق أفراد شبكة على خلفية ملف رومندي، الذي يعتبره المسؤولون في جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير واحدا من أكبر الملفات المعروضة أمام القضاء المغربي، ويهم الاستيلاء على أزيد من 240 عقارا.
وترى بوعبيد أن هناك عملا منظما من طرف مجلس السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يهدف إلى فك رموز قضايا مافيا العقار، وبالتالي استئصال هذه الآفة.
وتراهن وزارة العدل على القوانين الجديدة المتعلقة بمحاربة الاستيلاء على أراضي الغير لضمان تحصين الملكية العقارية في المغرب، وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، إذ اعتبر مسؤولو الوزارة أن هذه القوانين ستقطع عليهم الطريق بصفة نهائية وستحقق الحماية والردع المطلوبين.
الله يجعلني نتيق! شوف إلى كان شي درويش لي تاينزلو عليه بالترسانة كاملة، أما خوتنا را ماكين غير عفا الله عما سلف
الاصلاح يجب ان يكون جدري وتكون هناك ارادة سياسية جدية اما الحملات الموسمية والخرجات غير الممنهجة تكون فقط للاستهلاك الاعلامي وامتصاص غضب المواطنين من ظروف السيبة التي تعم البلد ومن تغول رموز الفساد السياسي والسلطوي الذين يدمرون البلد بشكل ممنهج مستفيدين بالتواطء من بيدهم الامر اللي فوق !!
والدليل هو ان اغلب القضايا الكبرى تنتهي بالبراءة او تغرق في المحاكم لان المتورطون ينتمون للمنظومة المتحكمة
كل شيء في بلدي يأتي متاخر. حثى أصبحت مافيا العقار أغنى من الدولة بسبب سرقة أملاك المواطنين .مسؤولي من سيعوض المتضررين من هذه العصابة المحمية بالقانون.
أغلبية مافيات العقارات هم أصحاب النفود والسلطة مثال ما يقع في الجماعات الترابية التابعة لإقليم تارودانت
فاش كتشوف مثل هذه المنشورات كتقول كيف يعيشون هؤلاء النصابة مع أبنائهم ومع زوجاتهم ومع أقاربهم وكيفاش كيطعموا أبنائهم من أموال الناس !!!!
كيف يدرسون أبنائهم من أموال الناس!!!
اشمن ضمير عندهم
اش من حياة يعيشونها. نقول لهؤلاء (……..)
اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عن هؤلاء (…..)
اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا
اللهم اريهم الحق حقا وارزقهم أتباعه وارزقهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه
قريبا قنبلة أخرى بالمحافظة العقارية بصفرو وكثرة الاختلالات،مجموعة من العائلات من مدن تابعة لإقليم صفرو يستعدون لوضع ملفات أمام الجهات القضائية المختصة بعد أن حازوا أدلة دامغة على مافيات عقارية بتواطؤ مع بعض الأطر
خبر جيد في هذا اليوم المبارك…ومتمنياتي ان تنصف محكمة انزكان سكان دوار الدويرة وتحسم في ملفهم الذي طال امده مند 5سنوات وتحميهم من مافيا العقار التي طغت في الارض فساد.
ماذا سيكون رد الدوله أمام تلاعب بأسعار والغش في البناء وتحيل وعدم احترم شروط سكن ادمي لدرجه انا العمارات اصبحت تتير اشمىزاز