"الأحرار" و"البام" ينتقدان تدبير ملف النقل بالبيضاء

"الأحرار" و"البام" ينتقدان تدبير ملف النقل بالبيضاء
صورة: أرشيف
الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:11

وجه ممثلو حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدار البيضاء انتقادات للطريقة التي دبّر بها ملف النقل الحضري، الذي آل إلى شركة “ألزا”.

وانتقد عبد الصادق مرشيد، رئيس فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي للأغلبية بمجلس الدار البيضاء، الكيفية التي جرى بها تدبير ملف النقل الحضري، موردا أن وزارة الداخلية هي من كان وراء حل إشكالية النقل بالعاصمة الاقتصادية التي ظلت ساكنتها تعاني الأمرين في غياب حافلات تليق بمستواها.

ولفت رئيس التجمعيين بمجلس الدار البيضاء، خلال لقاء عقد أمس، إلى أن هذا الملف “جرى تهريبه من المجلس إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات، وتم تفويض هذه الأخيرة لتدبيره”.

وشدد مرشيد، وهو يوجه الانتقاد للطريقة التي تمت بها معالجة هذا الملف، على أنه “لولى وزارة الداخلية، لما كان هناك حل لإشكالية النقل بالدار البيضاء”، موردا: “دافعنا على مقاربتنا، ونبه نائب العمدة المكلف بالنقل من خلال خرجته الإعلامية، ما جعل عددا من البنود تتغير بالعقد”.

وتابع رئيس الفريق التجمعي قائلا: “كانت لنا مقاربة تتمثل في خلق شركة تنمية محلية خاصة بالحافلات وبعد مدة يمكن تفويض القطاع إلى شركة خاصة، لأن الطريقة التي تم بها التفويت جعلت الشركات الخاصة تجد القطاع في ضعف”.

من جهته، قال رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة كريم كلايبي، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور ممثلي شبيبات الأحزاب السياسية بالدار البيضاء وعدد من فعاليات المجتمع المدني، إن مجلس الدار البيضاء يجب ألّا يتبنى هذا الملف، على اعتبار أنه لم يقدم أي شيء في حل إشكالية النقل.

وأضاف كلايبي في كلمته أن “الملف كان حله من لدن وزارة الداخلية، ومساهمة باقي الجماعات الترابية التي يصل عددها إلى 18 تنتمي لمؤسسة التعاون، وليس من لدن ممثلي حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي”.

وشدد رئيس فريق “البام”، خلال اللقاء المذكور، على أن “الطامة الكبرى في هذا الملف الذي عرف تعثرا كبيرا وفشلا ذريعا من لدن المسؤولين، هي الإجهاز على مكتسبات تخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم حرمانهم من مجانية التنقل على متن حافلات ألزا”.

واعتبر المتحدث أن منتخبي مجلس الدار البيضاء يقومون بـ”التصوار” بالحافلات الجديدة، ويحاولون نسب ذلك لأنفسهم ويعتبرونه إنجازا لهم، بينما “وزارة الداخلية هي من كان وراء ذلك”.

الأصالة والمعاصرة التجمع الوطني للأحرار النقل الحضري شركة ألزا مجلس مدينة الدار البيضاء

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‫تعليقات الزوار

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  • yassine
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:22

    يقومون بـ”التصوار” بالحافلات الجديدة، ويحاولون نسب ذلك لأنفسهم ويعتبرونه إنجازا لهم، بينما “وزارة الداخلية هي من كان وراء ذلك”

    هههههههههههه اصلا الدولة هي سبب كل المشاريع والانجازات بالمغرب, المحكومة لادخل لهم فعلا بما يتم فعله من اوراش واشياء اخرى, او كولشي عارف بلي الدولة ماشي هي الحكومة, المحكومة غير زايدا بهاد البلاد, لاقراراات لهم ولااي كلمة لهم, ولاتاتير لهم, !

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  • مواطن من الدارالبيضاء
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:22

    هم يفكرون فقط في طرق تدبير السفقات ونسوا معانات الساكنة من قلة هذه الحافلات التي انخفضت إلى النصف عما كانت عليه قبل خمس سنوات…

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  • سباتة
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:28

    ياك قسم النقل العمومي مكلفة بيه الأحرار بمجلس المدينة. ؤ عندكم كريمات طاكسي بديتو كتحسوا بضربة. قرية الدارالبيضاء تشبه مدينة الدارالبيضاء بليبيا.
    حكومة الإسلاميين بالمغرب يمنعون المصلين المسلمين من صلاة التراويح في غياب فتوى مجلس العلمي و وزارة الأوقاف.

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  • مسمرير تنغير
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:30

    احزاب الانتقادات والمصلحة شي كيشرق شي كيغرب شي ناعس شي فايق كلكم كتقلبو على المصلحة الشخصية شي طافي ليه القندبل شي مدوز التركتور على الارض والعباد شي كيطير محس بلي فالارض

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  • سومية
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:32

    حزب التجمع الوطتي للاحرار حزب يشتغل بدينامية محكمة ويسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة وهده الميزة التي يتميز بها وتفتقرها باقي الاحزاب

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  • احلام
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:33

    انا كمواطنة مغربية كنشوف حزب التجمع الوطني للاحرار هو المنقد لكنتسنوه حنى المغاربة هو لبان ليا باقي خدام انجزاته وتحركاته في الميدان تتكلم عنه

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  • نجوى
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:33

    حزب العدالة حزب عدم المصداقية والدليل على ما يظهر ضعف هذا الحزب وعدم التشبث بكلامه هو أنه لا يتسم بصفةالوفاء لمواطنيه

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  • حميد
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:34

    حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات وفي مرحلة التصويت يتفوهون بوعود وأقوال فارغة من الافعال يمكن القول انهم سبب من الاسباب لتدهور الاحوال الاجتماعية للمواطنين وارتفاع نسبة الفقر على المستوى المعيشي

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