"الأحرار" والنموذج التنموي

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‫تعليقات الزوار

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  • البوهالي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 21:44

    ما يسمى (النموذج التنموي) ما هو إلا كذبة سيدوخوننا بها لسنوات قادمة وساعتها سيبتكرون لنا كذبة أخرى ورضاعة جديدة

    1
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  • رشيد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 21:46

    حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث

    -3
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  • حمزة الروداني
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 21:48

    لا أحد يمكنه أن ينكر بأن حزب التجمع الوطني للاحرار هو أكثر الاحزاب السياسية اشتغالا و برامجها كلها تصب في مصلحة الوطن و المواطن و يجب أن تعطاه فرصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

    -3
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  • Medo
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 21:49

    مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية

    -3
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  • Mariam
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 21:49

    حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا يوما بعد يوم

    -3
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  • Samira
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 21:51

    المسار لازال طويلا.. و البداية مبشرة و هذا هو المتوقع في حزب سياسي يجتهد ليقدم حلولا واقعية لعدد من المشاكل.

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  • Med
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 21:56

    حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الشباب

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  • عبدالصمد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 21:59

    المستقبل لحزب الكفاءات و الطاقات.. حزب يمارس الممارسة السياسية النظيفة، و يراهن على الجدية و المعقول.

    -3
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