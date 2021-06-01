"الأحرار" والنموذج التنموي

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تعليقات الزوار8
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ما يسمى (النموذج التنموي) ما هو إلا كذبة سيدوخوننا بها لسنوات قادمة وساعتها سيبتكرون لنا كذبة أخرى ورضاعة جديدة
حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن حزب التجمع الوطني للاحرار هو أكثر الاحزاب السياسية اشتغالا و برامجها كلها تصب في مصلحة الوطن و المواطن و يجب أن تعطاه فرصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا يوما بعد يوم
المسار لازال طويلا.. و البداية مبشرة و هذا هو المتوقع في حزب سياسي يجتهد ليقدم حلولا واقعية لعدد من المشاكل.
حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الشباب
المستقبل لحزب الكفاءات و الطاقات.. حزب يمارس الممارسة السياسية النظيفة، و يراهن على الجدية و المعقول.