"الأحرار" يتدارس مستجدات الأوضاع في المغرب

قدم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عرضا مستفيضا توقف من خلاله على أهم التطورات السياسية التي يعرفها المغرب في ظل استمرار الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، داعيا المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية.
ووفق بلاغ توصلت به هسبريس، سجل رئيس الحزب في عرضه، بمناسبة اجتماع عن بعد للمكتب السياسي، بارتياح كبير، تحسن الظروف المناخية للموسم الفلاحي الحالي وارتفاع احتياطي السدود، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، التي همت مختلف ربوع البلاد.
وعلاقة بالقضية الوطنية، أشاد المكتب السياسي مجددا بالنصر الدبلوماسي الذي حققته المملكة بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مشيدا بالمجهودات المتواصلة للملك محمد السادس دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة، ومنوها بعمل الدبلوماسية المغربية، وبإعلان افتتاح القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة.
وتفاعلا مع النقاش الدائر حول التمثيلية السياسية للشباب، اعتبر التجمع الوطني للأحرار أنه من منطلق قناعته بضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي وتدبير الشأن العام من أجل بناء مغرب المستقبل، أكد مجددا دعمه التام لدعوات الشباب المغربي ولمبادرات الشبيبات الحزبية ومطالبها لتحقيق مزيد من مكتسبات التمكين السياسي، التي تضمن حضورا وازنا لهاته الفئة الهامة في تدبير الشأن العام محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية.
وبهذه المناسبة، عبر المكتب السياسي عن قلقه من تأخر الحكومة في تقديم النصوص القانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، التي تعد مدخلا أساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في البناء الديمقراطي، وكذا لتحفيز المشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى الانخراط الجماعي بكل روح وطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة.
ودعا المكتب السياسي كافة التجمعيين إلى مواصلة العمل الميداني والترافع الواعي لتحصين وترصيد المكتسبات الأمازيغية باعتبارها خيارا إستراتيجيا.
وفي هذا السياق، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بمقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، المتعلق بترسيم السنة الأمازيغية وجعلها يوم عيد.
وارتباطا بالشأن التنظيمي، اطلع المكتب السياسي على تقرير اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب، الذي تناول بالتفصيل الحسابات السنوية لسنة 2020، وحظي بمصادقة المحاسبين الماليين، وكافة أعضاء اللجنة الذين أوصوا بعرضه على المجلس الوطني في دورته المقبلة.
كما صادق المكتب السياسي على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2021، موصيا كذلك بتضمينها في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الوطني؛ وتطرق أيضا للعديد من القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية للحزب، من بينها إطلاق برنامج “أكاديمية التجمع الوطني للأحرار” (RNI Academy)، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية الرقي بالعمل السياسي في تدبير الشأن العام.
وأجمع المكتب ذاته على أهمية هذه المنصة الخاصة بتكوين مرشحي “الأحرار”، “إذ تعتبر إضافة نوعية للمشهد السياسي الوطني وسابقة في تاريخ الأحزاب السياسية بالمغرب”.
وكلف المكتب السياسي عضوه محمد القباج بمهمة تفعيل هذا البرنامج الطموح، بتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات ومنسقي الحزب جهويا وإقليميا، في أفق تفعيل مضامين عقود النجاعة، وتكوين جميع المرشحات والمرشحين باسم التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاقات المقبلة.
وخلال الاجتماع قدم محمد بوسعيد عرضا أمام أعضاء المكتب السياسي حول التقرير النهائي لبرنامج “100 يوم 100 مدينة”، “الذي يعد برنامجا للاستشارة العمومية الواسعة، ومبادرة مبتكرة في تاريخ العمل الحزبي، تستهدف وضع برنامج تنموي خاص بكل مدينة من المدن المتوسطة، كما ارتأته ساكنة هذه المدن”.
كما هنأ المكتب السياسي زبيدة توفيق إثر انتخابها رئيسة لمجلس جماعة المحمدية، وأشاد بالتعبئة الجماعية والنتائج المشرفة للحزب خلال الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الرشيدية.
واطلع المكتب ذاته على مخرجات لجان التعيين التي أشرفت على دراسة الترشيحات المتعلقة ببعض الأقاليم؛ وبعد استشارته، طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي، تقرر تعيين الوالي بنك منسقا إقليميا بإقليم أسا الزاك، ومحمد المستاوي منسقا إقليميا بإقليم مديونة.
وفي نهاية الاجتماع، قرر المكتب السياسي الدعوة إلى عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يوم 6 فبراير القادم في الحادية عشرة صباحا، بتقنية المحادثة المصورة، طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للتنظيم.
الأحزاب ليس بيدها ما تفعل ولا تتدارس انما هذه حملات انتخابية سابقة لأوانها وغابت واحتجبت الثقة من كل الأحزاب ولا يوجد إلا أصحاب المصالح.
لا أمل يرجا من أصحاب الوعود الزائفة.
حفظ الله ملك يعمل بلا طمع، أما الأحزاب إلى ,,,,,
وايلي علاش الاحرار مكاينش في المغرب واقيلا كاين فالحكومة وفأهم مواقع المسؤولية ما خاصوش يتدارس خاصوا يجبد الحلول راه كل المغاربة يتدارسون انت في موقع القرار وتتدارس هذا هو الطنز على المداويخ
عاد طاح من سما مسكين هاد الحزب. واين كنتم يا …….
القرارات كلها في يد الملك و ما انتم الا كمبارس و كل الاحزاب
حزب التجمع الوطني للاحرار بهذه المبادرة اتبث أنه فعلا مدرسة تعطي دروس في طريقة الاشتغال و كيفية الرقي بالعمل السياسي
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل حزب العمل والمعقول ينهج سياسة ناجحة بالتوفيق
دائما ما عودنا حزب التجمع الوطني للأحرار على هذه المبادرات التي تهدف الى تكوين جيل سياسي واعي ومثقف
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
يجب تشجيع الشباب بالالتحاق بالسياسية لا للعزوف عنها لان عزوفنا عن السياسية سيبقى الحال كما هو عليه بالارادة يمكن تغير
حزب التجمع الوطني للاحرار بمبادرة اكاديمية الاحرار و المتعلقة بتكوين المنتخبين أتبث أنه فعلا يستحق الثقة و أنه فعلا حزب الكفاءات و الطاقة و نتمنى له كل التوفيق
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
كل الاحترام لحزب التجمع الوطني للاحرار و قياداته لوضعهم الشباي و المرأة في صلب اهتماماتهم
برافو حزب التجمع الوطني على هذه المبادرة التي ستنجب لنا نخب سياسية شابة قادرة على تحمل المسؤولية و صناعة القرار
اكاديمية الاحرار سيكون لها وقع إيجابي على المستوى الوطني
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يبادر اليوم في اطلاق مبادرة “اكاديمية حزب الاحرار”
التحديات المستقبلية للبلاد تفرض انخراط الجميع في بناء ديمقراطية مجتمعية قوامها الشباب والمشاركة السياسية
استحضار مصلحة الوطن و المواطننين من اولويات حزب التجمع الوطني للاحرار
برافوو حزب الاحرار على مبادرة اكاديمية الاحرار التي ستعزز من قدرات المنتخبين و سيكون لها وقع ايجابي على مستوى التسيير و التدبير
بكل صراحة حزب التجمع الوطني للاحرار ليس كباقي الاحزاب السياسية الاخرى، لأن جميع البرامج و المبادرة التي يطلقها هذا الحزب تلمس فيها نوع من الصدق و الطموح لبناء مغرب جديد و بنخب سياسية شابة و ذات كافة عالية
مع حزب التجمع الوطني للأحرار نبني جميعا مستقبل البلاد وننخرط جميعا في هدا البناء
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
حزب الأحرار اليوم قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة فهو غافل ومخطئ حزب الاحرار دائما ما يفاجئنا بمبداراته الشجاعة
اكاديمية حزب التجمع الوطني للاحرار هي مبادرة تستحق التشجيع، لأنها ستعمل على تجويد أداء المنتخبين
بهذه المبادرة يمكننا أن نستنثج أن حزب التجمع الوطني للاحرار جاء من أجل التغيير و أنه قادر على بناء نخب سياسية قوية قادرة على مسايرة البرامج التنموية التي يطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب حق تستحق هذه المبادرة التشيجيع
النزول الى الميدان و القرب من المواطن و الاهتمام بمشاكله هو ما عدناه من قيادات التجمع الوطني للاحرار
التجمع الوطني للاحرار يواصل مساره و يعمل بإستمرار من اجل مغرب الكفائات
اكاديمية حزب التجمع الوطني للاحرار ستعطي اضافة للمنتخبين الاحرار و ستقوي من قدراتهم على التسيير
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج قوية تلمس فيها شيء جديد و متميز و حزب الاحرار نموذج لهذه الاحزاب لأنه و بكل صراحة دائما يطلق برامج و يتبن مبادرة تلمس فيها قدرات هذا الحزب على التغيير و الاصلاح الذي يحلم بها كل مواطن مغربي ابن الشعب
التفاعل مع برامج الحزب والانخراط في ديناميته السياسية هو الذي سيفتح المجال للشباب أمام المشاركة الإيجابية في التنمية وبناء نمودج تنموي جديد قوامه العنصر البشري هدا هو حزب الاحرار
السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته واستراتيجياته
هذه المبادرة التي اطلقها حزب التجمع الوطني للاحرار و المتعلقة بتكوين المنتخبين سيكون لها وقع ايجابي على مستوى التسيير و التدبير المحلي و الاقليمي و الجهوي و الوطني
اكاديمية حزب التجمع الوطني للاحرار هي مبادرة تستحق التشجيع و من خلال اسمها يمكن أن نقول أنها تهدف الى تكوين نخب سياسية قادرة على الاصلاح و التسيير و مواكبة المشاريع التنموية و اقتراح حلول لكل العراقيل التي تواجه هذه المشاريع
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
من قال بأن التجمع مدرسة فهو يعي ما يقول ، نتمنى من باقي الأحزاب أن تقتدي به وتسير على نهجه علنا نخرج من المشاكل التي نتخبط فيها
حزب التجمع الوطني للاحرار يثبت أنه اكاديمية لانتاج النخب السياسية القوية القادرة على تحمل المسؤولية و صناعة القرار
شيء جميل أن نرى مثل هذه المبادرة التي تصوب في المصلحة العامة، برافووو حزب الحمامة و واااصلو فأنتم في الطريق الصحيح
في الحقيقة انا معجبة كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقة أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل
قد الفم قد الذراع حزب التجمع الوطني للاحرار ليس حزب شعارات فقط بل هو حزب العمل و المعقول
انتهاء الكلام حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الذي يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة.
حزب التجمع الوطني للاحرار بهذه المبادرة أبان عن حسن نيتيه و على أنه يستحق الثقة و هدفه هو التغيير و الاصلاح
مبادرة في المستوى مزيدا من النجاح والتألق لحزب الاحرار برافو
هذا هو كلام المعقول والجدية والواقع بعيدا عن الشعبوية والكلام التافه
#أكاديمية_الاحرار
براافو حزب الاحرار على هذه المبادرة التي تحمل فيه طياتها مجموعة من الأهداف يمكن اختزالها في الرقي بعمل المنتخبين و العمل السياسي بصفة عامة
كل مبادرات حزب التجمع الوطني للاحرار هي مبادرات تصوب اهدافها في المصلحة العامة و يثبت من خلالها أنه قادر بناء نخب سياسية شابة و قوية
لدي إحساس بأن الحزب الوحيد الدي يمكن أن تتحسن معه الأمور هو حزب الأحرار واذا فكرت فمن يستحق ان اعطيه صوتي فسيكون حزب التجمع الوطني لاحرار
الأكاديمية ستساهم في تكوين منتخبين على دراية كافية بواجباتهم وبسبل التفاعل مع المواطنين
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
العمل و المعقول ليس مجرد شعار بل هو طريقة حياة بالنسبة للتجمع الوطني للاحرار
من خلال اكاديمية حزب التجمع الوطني للاحرار يمكن أن نرى نخب سياسية قوية قادرة على التغيير و الاصلاح و تحقيق التنمية
برفوا حزب التجمع الوطني للأحرار على هده المبادرة التي حق تستحق التشجيع لأنها ستعمل على نشر الوعي السياسي بين الشباب المغربي الحر
برافو لحزب الاحرار بهاته المبادرة التي ستساعد المستفيدين في عدد كبير من الخدمات المهمة