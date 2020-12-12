"الأحرار" يثني على حكمة الملك في قضية الصحراء‎

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن تتويج قضية الصحراء بالاعتراف الأمريكي “لم يأت عبثا، بل كان ثمرة نجاحات سابقة، انطلقت منذ العودة الموفقة إلى حضن الاتحاد الإفريقي، والمجهودات التنموية الكبيرة بأقاليمنا الجنوبية، وتعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وهو ما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة وصواب رؤية جلالة الملك وبعد نظره، ومصداقية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي”.

كما أشاد الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، بتقنية المحادثة المصورة، الجمعة، بالقرار الأمريكي القاضي بفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة، مستحضرا “الأدوار الاقتصادية الهامة التي ستلعبها في جلب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في رفع وتيرة التنمية التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، إلى جانب أدوارها الدبلوماسية؛ ما سيضع المغرب في صلب المبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، بما يعزز ويؤكد موقعه الإستراتيجي المتميز”.

وبعد التأكيد على عدالة الموقف المغربي المبني على الحق والتاريخ في قضيته الوطنية التي تجسد روح الانتماء إلى الأرض، يضيف البلاغ ذاته، “يجدد الأحرار التعبير عن ثقته في التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله ورعاه، باستثئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ومواصلة نهج المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي بصم تاريخ العلاقات الدولية من خلال سعيه الدائم إلى بناء سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحرص على تعزيز حوار الأديان والحضارات الإنسانية”.

إلى ذلك، ثمن الحزب في بلاغه “مضامين المكالمة الهاتفية بين عاهل البلاد والسيد محمود عباس، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عن موقفه الثابت من القضية الفلسطينية المرتكز على إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مبرزا أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية.. وهو الربط، بين القضيتين، الذي يضع حدا لبعض القراءات السطحية والمغرضة التي تروم تحريف المواقف الشجاعة والحازمة لبلادنا، وردا على الهجمات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية”، مناشدا كافة مكونات المجتمع المغربي ومختلف مكوناته الحزبية، كل من موقعه، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، “الالتحام التام والمساندة اللامشروطة للمجهودات الدبلوماسية لجلالة الملك، بعيدا عن المزايدات ومحاولة اللعب بمشاعر الشعب المغربي الذي كان وسيظل دائما داعما للنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني”.

كما نوه أعضاء المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة” “بالقرار الإنساني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أعطى تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 لفائدة كافة المغاربة، وهي خطوة إضافية تجسد عناية جلالته وحرصه على العناية بصحة المواطنات والمواطنين ضد الفيروس”.

كما ثمن البلاغ زيارة الأمناء العامين للأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان إلى معبر الكركرات “في لحظة إجماع وتوافق بعيدا عن المزايدات السياسية، وفي إطار التشبث بالمقدسات الوطنية وإيمانا منهم بضرورة تقوية الجبهة الداخلية ضد أعداء الوحدة الترابية”، منوها بمحمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومجهوداته في صياغة قانون المالية لسنة 2021، “وبأداء برلمانيي الحزب بالغرفتين خلال مناقشة هذا القانون، نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة خلال السياق الحالي، ولتوجهه من خلال مجموعة من المبادرات إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المواطنين”.

ودعا بلاغ “حزب الحمامة” في الأخير كافة المواطنات والمواطنين إلى “الانخراط القوي في حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، التي أطلقتها السلطات إلى غاية نهاية دجنبر الحالي، قصد تمكين جميع المواطنين من المشاركة في الانتخابات المهنية والمحلية والوطنية والتعبير عن حقهم في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة”.