"الأحرار" يثني على حكمة الملك في قضية الصحراء‎

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن تتويج قضية الصحراء بالاعتراف الأمريكي “لم يأت عبثا، بل كان ثمرة نجاحات سابقة، انطلقت منذ العودة الموفقة إلى حضن الاتحاد الإفريقي، والمجهودات التنموية الكبيرة بأقاليمنا الجنوبية، وتعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وهو ما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة وصواب رؤية جلالة الملك وبعد نظره، ومصداقية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي”.
كما أشاد الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، بتقنية المحادثة المصورة، الجمعة، بالقرار الأمريكي القاضي بفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة، مستحضرا “الأدوار الاقتصادية الهامة التي ستلعبها في جلب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في رفع وتيرة التنمية التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، إلى جانب أدوارها الدبلوماسية؛ ما سيضع المغرب في صلب المبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، بما يعزز ويؤكد موقعه الإستراتيجي المتميز”.
وبعد التأكيد على عدالة الموقف المغربي المبني على الحق والتاريخ في قضيته الوطنية التي تجسد روح الانتماء إلى الأرض، يضيف البلاغ ذاته، “يجدد الأحرار التعبير عن ثقته في التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله ورعاه، باستثئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ومواصلة نهج المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي بصم تاريخ العلاقات الدولية من خلال سعيه الدائم إلى بناء سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحرص على تعزيز حوار الأديان والحضارات الإنسانية”.
إلى ذلك، ثمن الحزب في بلاغه “مضامين المكالمة الهاتفية بين عاهل البلاد والسيد محمود عباس، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عن موقفه الثابت من القضية الفلسطينية المرتكز على إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مبرزا أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية.. وهو الربط، بين القضيتين، الذي يضع حدا لبعض القراءات السطحية والمغرضة التي تروم تحريف المواقف الشجاعة والحازمة لبلادنا، وردا على الهجمات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية”، مناشدا كافة مكونات المجتمع المغربي ومختلف مكوناته الحزبية، كل من موقعه، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، “الالتحام التام والمساندة اللامشروطة للمجهودات الدبلوماسية لجلالة الملك، بعيدا عن المزايدات ومحاولة اللعب بمشاعر الشعب المغربي الذي كان وسيظل دائما داعما للنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني”.
كما نوه أعضاء المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة” “بالقرار الإنساني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أعطى تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 لفائدة كافة المغاربة، وهي خطوة إضافية تجسد عناية جلالته وحرصه على العناية بصحة المواطنات والمواطنين ضد الفيروس”.
كما ثمن البلاغ زيارة الأمناء العامين للأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان إلى معبر الكركرات “في لحظة إجماع وتوافق بعيدا عن المزايدات السياسية، وفي إطار التشبث بالمقدسات الوطنية وإيمانا منهم بضرورة تقوية الجبهة الداخلية ضد أعداء الوحدة الترابية”، منوها بمحمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومجهوداته في صياغة قانون المالية لسنة 2021، “وبأداء برلمانيي الحزب بالغرفتين خلال مناقشة هذا القانون، نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة خلال السياق الحالي، ولتوجهه من خلال مجموعة من المبادرات إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المواطنين”.
ودعا بلاغ “حزب الحمامة” في الأخير كافة المواطنات والمواطنين إلى “الانخراط القوي في حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، التي أطلقتها السلطات إلى غاية نهاية دجنبر الحالي، قصد تمكين جميع المواطنين من المشاركة في الانتخابات المهنية والمحلية والوطنية والتعبير عن حقهم في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة”.
شكرا جلالة الملك على كل الجهود التي تبذلونها في سبيل مستقبل أفضل لشعبكم ولبلدكم عاش الملك
قرار تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف رسميا بمغربية الصحراء
الله الوطن الملك
قرار صائب اللهم احفظ عاهل البلاد الملك محمد السادس وولي عهده الامير الحسن وادم يا ملك الملوك الحق قوله حكمهم على المغرب وارشدهم وسدد يا ربنا قولهم ووفق رايهم وادم عزهم واخذل عدوهم واكرم المغاربة بما يحبون من الخير واحفظ بلادنا من كل سوء وكن لسياستها راشدا مرشدا واكفنا شر كل ظالم امين
القرار الذي اتخذه جلالة الملك قرار في محله
هذا قرار يثلج الصدر العز والنصر لقائد البلاد
سوف نكون معك جنود مجندون للدفاع عن أي شبر وحبة رمل من صحراءنا،عاش الملك والصحراء مغربية إلى الأبد.
الله انصر سيدنا هدا قرار تاريخي الحمد الله الدول الكبرى تعترف بالمغرب بفضل حينكت صاحب الجلالة
ذمتم فخرا لهذه الأمة يا صاحب الجلالة
والله ثم والله إلى كرهنا جميع الأحزاب السياسية نريد ونطالب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يعين عشرة أو عشرين شخصا وطنيين حقا وكفؤئين متل بوريطة و عمر هلال و لقجع ليسييروننا و سيكون المغرب أحسن من امريكا.
خبر سار ونحن وراء جلالته في جميع قرارته للسياسة الخارجية للمملكة
نقف وقفة رجل واحد خلف ملكنا الرائع محمد السادس نصره الله ومع جيشنا الكبير لحماية الأراضي المغربية و الدفاع عن وحدة البلاد والعباد و عن الصحراء المغربية.
إنجاز تاريخي عظيم تحققه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وضربة قاضية ومدمرة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة حفظ الله المملكة المغربية من شر الأعداء
دام لكم العز و النصر يا مولاي امير المؤمنين و حامي حمى الملة و الدين و هكذا تنتهي قضية الصحراء المغربية باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على جميع تراب الصحراء و بذلك سيكون اخر مسمار يدق في نعش جبهة البوليزاريو و ما على المغرب اليوم سوى دك خنادق المرتزقة اينما حلوا او ارتحلوا.
Les États Unis d’Amérique reconnaissent et sur un tweet de son président Donald J.Trump , la souveraineté Marocaine sur le Sahara
اعز الله ملكنا وولي امرنا. محمد السادس وسدد خطاه وهيئة له بطانة تعينه على شؤن دينه ودنياه وحفضه من كل سوء انه على كل شيء قدير
سياسة جلالة الملك محمد السادس نصره أعطت أكلهاضربة قوية للمرتزقة و حلفائها الحق يعلا و لا يعلا عليه شكراً ترامب ✌️
En effet, c'est une grande victoire diplomatique , que dieu vous protège sa majesté le roi mohammed VI, et nous sommes tous conscrits derrière vous
مرحبا باي قرار تتخده دولتنا وملكنا و مرحبا بالقنصلية الأمريكية في صحرائنا الغالية والموت للحساد والخونة الدين ارادوا تقسيم وطننا وعرقلته
الله احفظ ملكنا محمد السادس والاسرة العلوية نحن فخورون كل الفخر بنجاعة ملكنا تجاه بلده
انه يوم تاريخي بالنسبة لنا ونصرا كبيرا للقضية الوطنية الاولى و هي الوحدة الترابية للمملكة التي شكلت مشكلا مفتعلا ازيد من عقود من الزمن بدعم من بعض الدول الانتهازية والنظام المتهالك والخبيث الجزائري وهنيئا على هذا النصر التاريخي لأن قضيتنا الوطنية هي اولى الاولويات بدون مزايدات
Thanks Mr Donald J. Trump
we will never forget that step from you
خبر مفرح و اعتراف امريكا الدولة العظمى بالصحراء المغربية هي الضربة القاضية لأعداء الوطن ، عاش ملكنا الحبيب ونحن جنودا مجندين للوطن العزيز
إنه ليوم تاريخي هذا الذي تعترف به الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وبهذه المناسبة نشكر السيد الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة الجبارة إتجاه المغرب
حفظ الله ملكنا الهمام
خير سار لكل المواطنين المغاربة ، انه انتصار دبلوماسي عظيم ادعو لصاحب الجلالة سيدنا المنصور بالله بالنصر والتمكين، فهو مفخرة المغاربة ووسام الاعتزاز وا لفخر لبلدنا المغرب. ادام الله عزه ونصره.
أعتز بمغربيتي و بوطني فاللهم احفظ المملكة المغربية و شعبها و أدام عليها الأمن و الأمان في ضل الملك محمد السادس نصره الله
اللهم بارك صفعة جديدة لأعداء الوطن. الآن العالم بأسره إن شاء الله سيعترف لمغربية الصحراء والاعداء يشربون من ماء البحر. ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حفظ الله ملكنا الحبيب شعارنا الأبدي الله الوطن الملك
Aujourd'hui est vraiment historique pour nous marocains et une victoire pour la cause nationale, tout cela grâce au président Donald Trump
اطال الله في عمر مولانا الامام و لنا كلما الثقة في سياسة جلالته الرشيدة
شخصيا عجبني الحال مصلحة المغرب فوق اي اعتبار المغرب بحاجة لدعم دول كبيرة واحسن قرار خداه المغرب هو هدا
حفظك الله ياجلالة الملك محمد السادس
وحفظ هذا البلد امننا مستقرا تحت رعايتكم
شعارنا الخالد
الله – الوطن – الملك
اجمل خبر على الاطلاق سمعنه اليوم و اخيرا عاد الحق لأصحابه و عاشت الصحراء مغربية إلى الابد و عاش ملكنا الحبيب و دمنا جنود مجندة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه
وفق الله ملكنا وجيشنا لما فيه خير للبلاد والعباد
Bonne nouvelle et nous sommes derrière sa Majesté dans toutes ses décisions
جاء الحق وزهق الباطل المغاربة قاطبة يشعرون بنشوة ليس بعدها نشوة ويمكن اعتبار هذا اليوم عيدا سعيدا وتحية اجلال واكبار للدبلوماسية المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المبجل أعزه الله ونصره الله الله أكاد أطير من الفرحة
قرار تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف رسميا بمغربية الصحراء
الله الوطن الملك
نحن معك يا صاحب الجلالة ونحن جنود مجندين ورائك ننتظر امرك لدفاع عن وطننا الحبيب من طنجة العالية الى لكويرة الغالية
أدام الله على مولانا الصحة والعافية وأطال الله الله في عمره وحفظه الله تعالى في صحته وعاش الملك
أنا حقا سعيد بهذا الخبر و بما حققته مملكتنا المغربية من قوة سياسية لضمان سيادة المغرب على الصحراء
حفظك الله يا قاائد الأمه محمد السادس نصره الله اللهم احفظ جنود الوطن، وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على أعدائك، اللهم إنا نستودعك جنودنا برا وبحرا وجوا فأحفظهم يامن لا تضيع ودائعه
الصحراء مغربية من مشرقها الى مغربها واعتراف دولة امريكا بمغربية الصحراء مفخرة لنا عاش ملكنا
نصر تاريخي بفضل حنكة وتبصر صاحب الجلالة ايده الله ونصره
هنيئا لك ياصاحب الجلالة على هذا الإنتصار الكبير الدي جاء بحكمتك وبصيرتك النيرة أدامك الله لنا وحفظك من كل مكروه كما ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقك كامل الصحة والعافية إنه سميع مجيب
كمغربي أضم صوتي إلى صوت ملكي وبلدي ونعم للسلم والسلام والأمن والأمان والغد المشرق للجميع وكلمات الإتجاه المعاكس لا تهمني. بالتوفيق والنجاح للجميع حفظ الله ملكنا
اؤيد اي مبادرة تدعم الوحدة الترابية لبلادي ضدا على اعداء وحدتنا الترابية المتربصين بنا منذ ازيد من 50 سنة من الدسائس و المكائد و سنظل جنود مجندة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده
كل الشكر للسيد رونالد ترامب فعلا هذا يوم عضيم لدا المغاربه بهداا القرار التاريخي اللهم احفظ أمننا و دينيناا و حجينا و ملكناا و دولتنا و قادتنا من كل شر
لا بذ للصبر والحق ان ينتصر مهما بلغ الضلم والنصب والاحتيال.
فسيبقى داءما وابذا ملوك المغرب شامخين في العلى.
ستبقى ياجلالة الملك خالدا في ذهني كل مغربي عاشرك ومن سياءتي من بعد الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
اسعدتنا اسعدك الله
نحن كشباب مغربي ندعم التوجه الذي جعل مثل هذه الدول تعترف بالصحراء المغربية
فعلا يوم مميز باعترااف الولايات المتحدة الأمريكية بصحراائنا ، اللهم احفظ ملكنا و وطننا و أبعد كل شر و سوء الفتن ما ظهر منها و ما بطن
هذا الاعتراف القوي والصريح سيكون كزلزال وكالصاعقة على جميع خصوم وحدتنا الترابية وهو أول اعتراف صريح من دولة قوية لها حق الفيتو. إنها الضربة القاضية لاعدائنا ومفترق الطرق من أجل الحل النهائي لهذا المشكل المفتعل. شكرا صاحب الجلالة حفظك الله بحفظه ورعاك برعايته وسدد خطاك بحكمته
هنيئا للدبلوماسية المغربية وللشعب المغربي كافة بهذا القرار التاريخي، الضارب بقوة عرض الحائط المزاعم الوهمية للجمهورية الوهمية، والقاضي بسيادة المملكة المغربية على أراضيها الجنوبية..
نحن مجندون وراء ملكنا محمد السادس حفظه الله
بهذا القرار و بهذه المبادرة الشجاعة يكون العاهل المغربي نصره الله قد أعطى درسا أخر في الدبلوماسية وطوي بذلك عهد و حل محله عهد آخر يحمل معه الامل و الحب
الله احفظ ملكنا محمد السادس والاسرة العلوية نحن فخورون كل الفخر بنجاعة ملكنا تجاه بلده
لحظة تاريخية في تاريخ القضية الوطنية الأولى
المغرب يخطو بخطى واسعة إلى الأمام بخصوص مشكل القضية الوطنية
الحمد الله هذا نصر كبير لقضيتنا الوطنية و هذا بفضل جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو ويطول في عمرو
شكرا للرئيس الامريكي دونالد ترامب على هذا الخبر المفرح ونشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله على جهده وصبره
فتح قنصلية في الداخلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية صفعة للأعداء الوحدة الترابية
الله يحفظك لينا ملكنا لعزيز بما حفظ به الذكر الحكيم
الصحراء مغربية و ستظل كذلك الى ان يرث الله الأرض ومن عليها . الله ، الوطن ، الملك ، نحن جنود مجندة وراء ملكنا محمد السادس نصره الله
الله ينصر ملكنا الغالي وطول فعمرو ياربي، سيشهد له التاريخ بما قدمه لشعبه ولبلده من أجل هذه اللحظة التاريخية دمت لنا فخرا وعزة ولكل حبة رمل من رمال الصحراء المغربية
ملف قضية الصحراء بالموقف الداعم للولايات المتحدة الأمريكية في طريقه إلى الحسم.
الملك محمد السادس الاب الروحي لجميع المغاربة فعلا نحبك يا وطني بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله
نفتخرو بملكنا وببلادنا بصحرائنا و هذا قرار صائب جاء بفضل مجهودات جلالة الملك محمد السادس نصره الله
قرار تاريخي يعترف بقضية الصحراء المغربية و ينصف المغرب في ارضه
ضربة قاضية توجه لأعداء الوطن يحيى الملك عاش الملك ….عاش المغرب
هذا القرار ينضاف الى اللحظات التاريخية التي عرفها مسار قضية الصحراء عبر التاريخ
ملكناا الأسطورة لا خوف على وطن قائده الملك محمد السادس نصره الله و الصحرااء صحراائنا و اللهم اجعل بلادناا امنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين اللهم ووفق قاائدنا لما تحب و ترضى
نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وسدد خطاه الى ما فيه خير لهذا البلد العزيز. عاش الملك واطال الله عمره .انت حامينا ونحن فداك. و عاشت الصحراء مغربية
خبر لا يقدر بثمن لانجاز ملكي رائع يثبت سلامة التدبير الحكيم لملف الصحراء المغربية، وقرار شجاح للرئيس الامريكي في الايام الاخيرة من حكمه.
دونالد ترامب له علاقة وطيدة مع العائلة الملكية مند القديم. له علاقة طيبة مع المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه. نحن نشكره على هذه الصراحة الشجاعة التي لم يسبق لرئيس بالولايات الأمريكية أن عملها. شكرا دونالد و النصر لملكنا الهمام.
اطال الله في عمر جلالة الملك محمد السادس وابقاه تاجا فوق رؤوسنا. وشكرا جزيلا لفخامة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على هذا القرار و نتمنى ان يحدو فخامة الرئيس بايدن حدو كم و مزيدا من الرقي للبلدين
قرار صائب ووفق الله ملكنا وحبيبنا وحفضه لبلده المغرب ولا عزاء للحاقدي
خبر عظيم في تاريخ المغاربة ، لان الصحراء المغربية ادينا ثمنها بالغالي والنفيس لنسترجعها من الاستعمار الإسباني و لن نسمح في حبة واحدة من رمالها
كلام زعماء الاحزاب مجرد حملة انتخابية لا غير. لكن الشعب سيصوت على من يقف ضد التطبيع لا من يطبل ويزمر لهذا الصلح مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرض عربية بها ثالث الحرمين ومسرى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم
عاش الملك، كل التقدير و الاعتزاز لملكي. رفعت عاليا شان المغاربة في كل مكان. اتمنى لك كل الصحة و العافية و طول العمر
نحن جد فخورين بملكنا الهمام الذي لطالما كان وراء هذا النجاح الدبلوماسي، ف اعتراف دولة عظيمة الا و هي أمريكا بالصحراء المغربية ليس بالهين
حفظ الله ملكنا و رعاه فعلا نحن محظوظون لكوننا تحت رئاسة رجل عظيم ملكنا الهمام محمد السادس الذي م انفك على الدفاع على الصحراء المغربية و ها نحن ذا نلقى الثمار و جاء الجواب من أعظم دولة الا وهي أمريكا
القرار الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قرار في محله و نحن كعادتنا مجندون وراء ملكنا الحبيب
نحن نؤيد القرار الذي اتخذه صاحب الجلالة، ف اعتراف أمريكا بأن الصحراء مغربية وضع نقطة و حدا لكل مرتزق و عدو لوطننا الحبيب
الصحراء مغربية شاء من شاء و كره من كره الله يحفظ لينا ملكنا الهمام و بلادنا الحبيبة ،و شكرا للسيد دونالد ترامب على هذا الاعتراف الذي سيرهب أعداء الوطن.
Tant que l'Amérique assure que le Sahara est marocain, c'est là que se termine le discours vide d'un groupe d'ennemis de notre patrie
Merci, Donald Trump, pour votre reconnaissance que le Sahara est vraiment marocain. Cette réponse est appropriée pour les ennemis de notre pays bien-aimé.
Nous sommes recrutés derrière vous, Votre Altesse Royale, nous, votre peuple, vous resterons fidèles, nous avons la chance d'être sous la direction d'un grand homme comme vous, monsieur, que Dieu vous protège et prenne soin de vous.
Merci, Votre Majesté, d être la raison du succès de la diplomatie entre les pays, d'être un homme sage travaillant dans la politique de paix, et c'est ce que j'aime chez notre cher roi.
Tant de gloire et fierté pour vous, notre roi bien-aimé, nous sommes vraiment fiers de votre personnalité forte et sage.
الله الوطن الملك الله انصر سيدنا محمد السادس الصحراء مغربية
تحياتي لكم قضية الصحراء قضية كل المغاربة لا يفشل قوم قائدها محمد السادس
انشاء الله اكون تغيير جدري بهاد العلاقات المغربية الامريكية الله انصر سيدنا
الله الوطن الملك الصحراء في مغربها الى ان يرت الله الارض ومن فيها
الله انصر سيدنا ويجلعه فوق راسنا حامي البلاد
القضية الوطنية تنتصر رغم حقد الحاقيدن الله اخلينا ملكنا الهمام
مليكنا فوق راسنا وان طال الصبر وصلنا للمبتغى الصحراء في مغربها دائما
ان الله لا ينصر الضلم والحمد لله هدا الاعتراف سيكون درسا قويا لاعداء الوطن وان هناك ملكا همام لا يستسلم ابدا الله الوطن الملك
هدا الاعتراف فخر لنا جميعا الصحراء مغربية وستبقى مغربية
عاش الملك ..و يبقى السؤال المطروح ما دور الاحزاب السياسية التي تستفيد من أموال اموال الشعب دون حسيب و لا رقيب في إطار الدعم. الله يوفق ملكنا و هناك حزب وحيد هو الملك .
هناك مئة تعليق عندها اسلوب واحد وكأنها كتبت من طرف شخص واحد والغريب ان معظمها وضعت عليه علامة ديسلايك
من بابكم هدا ندعو لأمير المؤمنين بالصحة والعافية وطول العمر تم نتمن بكل حرارة على ما قام به مولان امير المؤمنين بما يخدم مصلحة الصحراء المغربية
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مغربي حر وافتخر بملكي الذي قاد هذا النجاح الديبلوماسي الكبير
الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وهذا نصر اخر ينضاف الى سلسلة الانتصارات التي يعرفها المغرب في قضية صحرائه
ان هدا الاعتراف السياسي إلي جانب مجموعة من الدول التي فتحت فعالياتها بالصحراء المغربية شكل أهم انجاز سياسي لملك البلاد إلي جانب مجموعة من الأوراش التنموية بالاقاليم الجنوبية والتي ستشكل قيمة مضافة لسياسة المغرب جنوب جنوب. وسيكون لهدا الموقف ما بعده من نتاءج ايجابية.
نحن كشباب مغاربة أحرار جد سعداء بهذا الخبر و نسأل الله العالي القدير أن يحفظ و ينصر ملكنا الحبيب
الدول الكبرى تعترف اليوم بمغربية الصحراء ولم يعد هنا مكان لأطروحة الانفصال
شكل اعتراف أمريكا الصريح بأحقية المغرب في صحرائه وحقه المشروع تاريخيا و وطنيا في أراضيه المسترجعة من الاستعمار الاسباني. هدا بالإضافة إلي إعلان أمريكا فتح قنصلية لها بالصحراء المغربية من أهم الإنجازات التي حققها ملك المغرب هدا اليوم و هدا الاعتراف نود أن نوجه كامل آباءنا للملك محمد السادس حامي الوطن والبلاد والعباد ونسانده كشعب وكشباب في كل سياساته الداخلية والخارجية.
نحن معاك يا جلالة الملك حفظكم الله في الصراء و الضراء .
قراراتكم سديدة و عادلة الله ينصر سيدنا و الله يكون في عون جنودنا و الله ينصرهم على من عاداهم عاش الملك
اعتراف رئيس الدولة العظمى امريكا بمغربية الصحراء هو بمثابة الضربة القاضية لاعداء الوطن ، عاشت الصحراء مغربية و عاش الملك
الدول الكبرى تعترف اليوم بمغربية الصحراء ولم يعد هنا مكان لأطروحة الانفصال
كلنا وراء جلالة الملك نصره الله جنود مجندين لدحر كل محاولات أعداء الوطن الشكر الكبير للسيد الرئيس دونالد ترامب ✌️
دويلة الجزاءر أصلها مبني على الاستعمار، اغلب اجزاؤها موروثة عن الاستعمار الفرنسي لدول شمال افريقيا، وتتكلم عن تصفية الاستعمار، لو افترضنا هذا الطرح لأصبحت مساحة دويلة الجزاءر لا تتعدى 10 في المءة من مساحتها الحالية، ما بني على باطل فهو باطل، وهذا ما نراه في حال هذه الدولية الباطلة التي تعيش بدون رئيس وتحتضن رئيس بدون دولة، إنه الباطل بام عينيه.