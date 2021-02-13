"الأحرار" يدين الإساءة إلى الملك محمد السادس

"الأحرار" يدين الإساءة إلى الملك محمد السادس
صورة: أرشيف
السبت 13 فبراير 2021 - 21:47

سجل حزب التجمع الوطني للأحرار إدانته لمحاولة الاساءة للمغرب و ثوابته ورموزه، والتي بلغت سقف تجاوز اللباقة عند حكام الجزائر.

وأضاف بلاغ للحزب أنه “من المقبول أن يعبر النظام الجزائري عن مواقفه اتجاه قضايا تعنيه، لكن أن يصل به الحقد إلى مستوى متدني ليسخر الآلة الإعلامية للاساءة إلى شخص جلالة الملك فهذا أمر لا يمكن للحزب السكوت عنه”.

وشدد “حزب الحمامة”، بهذه المناسبة، على وقوفه إلى جانب كافة فئات الشعب المغربي، وأضاف: “نؤكد للنظام الجزائري وآلته الإعلامية، أن المغاربة لا يقبلون بهذه الأساليب والسلوكات التي تعود لعهود بائدة، وأن تسخير البروباكندا السياسية وافتعال خصوم وهميين، وافتعال أزمات لا يمكن أن يخفي عمق المشاكل الاجتماعية و المآسي الإنسانية التي يتخبط فيها”.

وجاء في المصدر نفسه: “ليشهد التاريخ مرة أخرى على أن تصرفات النظام الجزائري تقف حجرة عثرة ضد بناء المغرب الكبير؛ الذي تسعى إليه كل شعوب المنطقة”.

وأكد التجمع الوطني للأحرار للنظام الجزائري أن الشعب المغربي متماسك يحب وطنه ويحب ملكه، معربا عن استغرابه لما وصل إليه النظام الجزائري من بؤس.

كما زاد: “نتأسف للشعب الجزائري الشقيق الذي يستحق حكاما قادرين على استيعاب نضالات المليون شهيد، وتوجيه سهام الحرب نحو تنمية بلد كبير عوض الانشغال بمعاكسة المغرب الذي يحقق الانتصارات تلو الانتصارات بفضل وحدة صفه وراء جلالة الملك” .

الجزائر المغرب الملك محمد السادس قناة الشروق

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

111
  • احمد
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:54

    والله العظيم ملكنا و شعبنا اكبر بكثير من اعطاء هاد الموضوع اهمية. لان اداعة الذل الشروق اصغر من ان نرد عليها و ان نضيع الوقت في خزعبلاتها.

    55
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدي
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:56

    بالفعل ندين الإساءة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره وأقول أننا لا يجب أن نعطي للأمر أهمية مادام هؤلاء قد استنفدوا أسلحتهم يائسين .ولجؤوا لأساليب المنهزم اليائس الخسيسة.فملكنا نبراسنا .ونحن ماضون للأمام بقيادة جلالته ولا نلتفت للحمقى.وأدعو المطبلين لهذا الحزب ورئيسه أن يأخذوا هدنة اليوم.

    32
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مهاجر مغربي
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:56

    الملك خط أحمر ولا نقبل الإساءة له من جنرالات الجزائر ولا من غيرهم .
    لكن لانريد من الاحزاب السياسية بالركوب على هذا حيث هم ملكيون أكثر من الملك.

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سامية
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:57

    الأحرار دائما في الموعد، و يعبر عن مواقفه بشجاعة قوية

    -14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نجوى
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:57

    برافوو لحزب التجمع الوطني للاحرار على شجاعة مواقفه

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:57

    لن يبلغوا مبتغاهم الدنيئ من الملك حفظه الله فهو في قلوب كل المغاربة.

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مريم
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:58

    لهذا السبب يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار اقوى تنظيم حزبي لأنه دائما يتبنئ مواقف وطنية جريئة

    -14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مريم
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:58

    أخنوش دائما السباق إلى التعبير عن مواقف حاسمة تجاه الوطن و قضايا الوطن

    -15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • znouri1
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:58

    ملكناا الأسطورة لا خوف على وطن قائده الملك محمد السادس نصره الله و الصحرااء صحراائنا و اللهم اجعل بلادناا امنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين اللهم ووفق قاائدنا لما تحب و ترضى

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سميرة
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:58

    مهما قل عن حزب الاحرار الا أنه و بكل صراحة يبقى أقوى التنظيمات الحزبية بالمغرب و ذلك من خلال مواقفه و تفاعله مع جميع قضايا الوطن و المواطن

    -19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حمزة الروداني
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:59

    حزب التجمع الوطني للأحرار هو اول الاحزاب السياسية التي كانت قد دافعت عن الوحدة الترابية و عن ما يقع في الكركرات و سجل مواقف في قمة الوطنية و اليوم مرة اخرى تسجل موقف جديد بدافع عن ملكنا الهمام برافووو حزب الحمامة هكذا يكون العمل السياسي الحقيقي

    -21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي علي
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:59

    التجمع الوطني للأحرار يسير في الاتجاه الصحيح
    الى الأمام

    -20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خالد
    السبت 13 فبراير 2021 - 21:59

    بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي تفاعل بقوة مع قضية الوحدة الترابية

    -19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حميد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:00

    كل التوفيق لحزب الاحرار الذي عودنا دائما عن مواقفه الشجاعة اتجاه قضية الصحراء ووحدتنا الترابية

    -20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حبيب
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:00

    والله أني ضد هذا الفيديو الذي فعل ضجة كبيرة و م يؤسفني هو نزول الصحافة الجزائرية إلى مستواك كانت من الأفضل أن ترفع وأن لا تنجر وراء بعض إعلامي كم دوي المستوى المنحط لا أضن أن أحد منكم أن ينكر أننا رأينا رسوم لرئيسنا في صورة العاهرة و صورة الشحات و صور أخرى منحطة. البكاء وراء الميت خسارة من زرع الريح يجني العاصفة فما عليكم إلا ان تلوموا أنفسكم

    -16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سومية
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:00

    تحية لحزب التجمع الوطني للاحرار على مواقفه الشجاعة التي تدل على وطنيته

    -19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مليكة
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:01

    الملك محمد السادس الاب الروحي لجميع المغاربة فعلا نحبك يا وطني بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امير
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:01

    حزب الاحرار حزب الكفاءات و الطاقات التي تحمل في نفسها غيرة على هذا الوطن الحبيب

    -15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • شعارنا الله الوطن الملك
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:01

    القافلة تسير بحكمة و حنكة و رشاد و عقلانية ملكنا المحبوب ……..

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد العالي
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:01

    حزب التجمع الوطني للأحرار أول الاحزاب السياسية التي تتفاعل دائما مع القضايا الوطنية و يكون دائما السباق في اعطاء اراء و اقتراحات في كل ما يهم الوطن و المواطن و ها هو مرة الاخرى حزب الحمامة يسجل موقف من الاساءة التي تتبذر دائما من الجرائر العدو الاول للمغرب

    -14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:02

    حفظك الله يا قاائد الأمه محمد السادس نصره الله اللهم احفظ جنود الوطن، وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على أعدائك، اللهم إنا نستودعك جنودنا برا وبحرا وجوا فأحفظهم يامن لا تضيع ودائعه

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ندى
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:02

    في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. .

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mariam
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:02

    Que dieu protège notre aimable roi et pays. Et vive le Maroc.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فريد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:02

    دائما حزب التجمع الوطني للأحرار يسجل مواقف قوية اتجاه كل ما يهم الوطن المواطن

    -7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Najwa
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:03

    الله يحفض بلادنا من المخربين و الحاسدين و الله ينصر سيدنا و يغلبو على كل الأعداء

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:03

    من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب التجمع الوطني للأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير مع أي قضية من قضايا الوطن و هذا ما يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احلام
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:03

    حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بمواقفه الشجاعة اواء للوطن ومقدساته

    -6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد ج
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:03

    ما تزال جارة السوء تسيئ إلينا و تتمادى في إساءتها يجب قطع العلاقات الدبلوماسية معها و أريد اجتماع البرلمان المغربي بكلتا غرفه مع الحكومة و يأخذوا قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية و كل العلاقات الثقافية و الرياضية و اعتبرها عدوا لدودا يجب القضاء على حكامه المعاصرين.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Sana
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:03

    حنا كاحرار مستعدين نتحملوا مسؤوليتنا ونفتحوا نقاش عمومي حول استهداف قيم المغاربة الاحرار وعندنا اليقين باللي غالبية المغاربة كيشاركونا الراي :توابت الدولة خطوط حمراء

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سهام
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:04

    حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي.

    -6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:04

    بالتوفيق ان شاء الله لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يعطي دائما دروسا في الوطنية و في طريقة الاشتغال من أجل مصلحة البلاد

    -7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصحراوي
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:04

    الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط

    -7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابراهيم
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:04

    الله يحفظك لينا ملكنا لعزيز بما حفظ به الذكر الحكيم و لن نرد الإساءة بالإساءة هدا ما علمنا به ملكنا الحبيب

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اسماء
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:04

    فخورة ان لدينا احزاب بكفاءة حزب للتجمع الوطني للاحرار ودو حس وطنية عالية وعاش الملك

    -6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:05

    أنا كشابة مغربية مهتمة بقضية الصحراء و الوحدة الترابية أرى أن موقف حزب التجمع الوطني للأحرار هو اقوى موقف سجل من طرف الاحزاب السياسية اتجاه هذه القضية

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Rabia
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:05

    حفظ الله بلادنا من كل شر و أذى الله احفظك لينا سيدنا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Halima
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:05

    لا عزاء للحاقدين، نحن عرف تماماا الجزائر تغار من ما وصلت له المغرب من إنجازات و هذا بفضل ملكنا الهمام و الطموح.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Rabia
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:05

    فليشهد التاريخ و تظل هذه الذكرى خالدة ليرى أعداء المغرب أن بلادنا لا تقبل الهزيمة النصر لنا دائما و أبدا حفظ الله ملكنا مصدر فخرنا و قوتنا

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العمل و المعقول
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:06

    التجمع الوطني للأحرار حزب وطني غيور على بلاده و ملكه

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حنظلة
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:06

    الجزائر تلفظ انفاسها الأخيرة أما المغرب فذاهب للامام دون الإلتفات فرغم النواقص غير اننا هربنا عليهم بزاف هاديك غا الفقصة وآخر مثال المغرب تجاوز المليون جرعة للمواطنين والجزائر أفضل منظومة صحية في ٱفريقيا حطمت الرقم ب 30 جرعة فرقوها على الجنرالات العجزة لي عندهم

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:06

    لهذا السبب أحترم حزب الحمامة لأنه حزب وطني لا يزايد على أحد ودائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن

    -10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Walid
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:06

    حفظ الله وطننا العزيز ملكا و شعبا و تحية إجلال و تقدير لحماة وطننا المتواجدين في الصفوف الأمامية لحماية بلدنا الحبيب من كيد الكائدين. كلنا جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Salma
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:06

    ملكنا الحبيب خط أحمر و لن نسمح لأي شخص ان يتطاول او يستهزئ به، كفاكم ما انتم فيه يا خرائر

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سفيان
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:07

    مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع الوطني للاحرار فهو اذن في الطريق السليم

    -12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Najla
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:07

    أودي راه حنا فايتينهم بسنوات ضوئية واش الشعب اللي ما شابع تا ماكلة فكرشو نديوها فيه حنا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مهتم جدا
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:07

    المغرب بملكه وشعبه سيبقى شامخا والجزائريون شعبا وحاكما حاقدين . وسيبقى المغرب والمغاربة ملكا وشعبا شوكة في حلق الحزائريين . وبالمناسبة فهي الشوكة الثانية تاريخيا بعد هزيمة حرب الرمال ضد المغرب الشامخ

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فيصل
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:07

    ملكنا الشهم و الأسطورة علمناا احترام الآخر مهما كان الطرف الاخر تربيته ،#الملك_خط_أحمر

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mouad
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:08

    النصر لبلدي الغالي ،عاش المغرب ،حفظ الله صاحب الجلالة والنصر لقواتنا العسكرية كنتم رجالا اقوياء .
    الله الوطن الملك

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Laila
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:08

    القافلة تسير والكلاب تنبح، يقولو اللي بغاو يقولوه نحن وراء ملكنا الهمام و اللي دوا ياكل الدوا.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:09

    انا متأكد ان الملك محمد السادس سيكون رده ليس بالكلام كعادته سيكون رده بذكائه و بإنجزاته وسوف ترون

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Salma
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:09

    حفظ الله جلالة الملك سيدي محمد السادس و جعله ذخرا و ملاذا لهذه الامة و هداه لما فيه خير للبلاد و العباد و نصره على اعداءه و ايده بروح منه و الهمه الصحة و العافية وطول العمر بالسعادة و الهناء و الافراح و المسرات و الازدهار للشعب المغربي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:09

    برافووو حزب التجمع الوطني للاحرار على هذا الموقف. و عاش الملك و لا عزاء للحاقدين

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mounia
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:09

    كلنا مع ملكنا محمد السادس و أي إساءة له فهي إساءة لنا و لمغربنا الحبيب، ملكنا و مغربنا بصحرائه خط أحمر، يجب قطع العلاقات مع الجار العسكري الشقيف لأنه بالفعل تعدى الحدود و لا يأتينا منه غير صداع الراس ، الجزائر نسيت أنها مستفيدة من المغرب بتمريرها لأنابيب الغاز و وووووووو. قطع العلاقات الجزائرية حتى يتربوا و تسقط العسكرية و ترجع مدنية فحينها ممكن إرجاع العلاقات معهم.
    عاش الملك و نصره و حفظه الله

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امير
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:09

    هدا مايعجبني في حزب التجمع الوطني للاحرار انه حزب وطني بامتياز يقف رافضا لاي ايساءة للوطن وللملك تحياتي لكم وعاش الملك ولا عزاء للحاقدين ولا لاعداء الوط

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amine
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:09

    و حنا اللي كنعتابروهوم خوتنا شوف الحقد لاش كيوصل هادو خرجو ليها طاي طاي معانا، و لكن غير نبحو تما هههه راه الصحراء مغربية شاء من شاء و كره من كره.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Houda
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:09

    اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل أو كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة الأحرار الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غزل
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:10

    ويمكرون ويمكر لله ولله خير الماكرين كل دي نعمة محسود فاصبر على أداهم وقلهم موتوا بغيضكم فهم يحسدون ملكنا على نجاحته على استقرار بلاده على حب شعبه له على التلاحم بين العرش والشعب…فهذه نعم من لله نسأله تعال ان يديمها علينا وعلى ملكنا وان يحفظها من كيد الحاسدين امييييين

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الملكي
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:10

    حزب التجمع هو المستقبل ومسار الثقة ليس للأحرار فقط بل للمغاربة ككل.

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كربم
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:10

    داائما حزب التجمع الوطني للأحرار أول من يداافع عن أي قضيه براافو ، و عااش الملك و داائما الله الوطن الملك

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Imad
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:10

    الله يحفظ لينا ملكنا من كل شر والله يعطيه الصحة والعافية ٱمين يا رب العالمين

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عيسى
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:10

    عاش ملكنا الحبيب و حفظه الله و رعاه ولا عزاء للحاقدين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Nassim
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:10

    و الليمابغانا تعمى عينو، هذا ملكنا و كنموتو عليه و هاديك صحرائنا بزز منكم و راه جاو الناس تا سدو ليكم فمكم ايوا زيدو نبحو.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Souad
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:10

    القافلة تسير ……
    كما قال ملكنا المحبوب : اللهم كثر حسادنا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:11

    الحزب الوحيد لكيتقدم بمواقف شجاعة ورافضة لاي اساء لرموز الدولة الله انصر سيدنا

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Sokaina
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:11

    اللهم احفظ ملكنا صاحب الجلالة محمد السادس القاءبد الأعلى رءيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية عاش محمد السادس والنيل لكل من يسيء إليه أن حكومة الجزاءير لن تنلى أي شيء من الدولة الشريفة المغربية وان الصحراء مغربية لا رجعة فيها وان كل الدول تعترف بسيادة المغرب على صحراء احب من احب وكره من كره لقد أصيبت الجارة الشرقية الجزاءير بخيبة أمل بعدما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بالصحراء المغربية لقد أصبحت الجزاءير توظيف كل الوسائل الاعلام الكادبة بعدما طرد الجيش المغربي المرتزقة من معبر الكركرات هنيئا جنودنا الابطال وعاش ملكنا محمد السادس

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Salma
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:11

    يحيى الملك محمد السادس نصره الله على الأعداء الظالمين. الله الوطن الملك.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hamza
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:11

    الشعب الجزائري وصلات فيه العظم و خرج معانا العيب، نقدرو نقبلو كلشي الا ملكنا لا. خط أحمر.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حميد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:11

    حزب الحمامة مرة اخرى يبرهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الله
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:11

    الأحرار حزب يستحق ان يوضع الثقة فيه في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سهيل
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:12

    حزب التجمع الوطني للاحرار دائم السباق في الدفاع على ملكنا الهمام

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Smar
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:12

    مادا ننتظر من نظام العسكري الفاشل كل قنوات العسكر تسب في المملكة المغربية الشريفة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سميرة
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:12

    وككل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة انهم قادمون وبقوة

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Faty
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:12

    القافلة تسير هذا هو حال القنوات الجزائرية وجنرالاتها. الملك محمد السادس نصره الله غني عن التعريف والعالم بأسرع يعرفه جيدا وسياسته الحكيمة وحب شعبه له

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غيثة
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:13

    الله يحفظك لينا ملكنا لعزيز بما حفظ به الذكر الحكيم ، و الله يغلبوو على من عادااه يارب و كل الشكر لحزب الحمامة على مساندتهاا لي دائماا سباقه فدفاع عن بلادهاا و ملكهاا

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رشيد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:13

    احسن حزب موجود في الساحة السياسية برهن عن دالك في اكتر من مجال بعمله الجاد حزب يواكب الوضعية دائما جديد ومتجدد

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • zohaire
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:13

    المغرب بلاد الملوك والأمراء و النخوة والخير وديما غادي يبقا الفوق ولي ماوصل اللحم كيقول خانز #ملكنا_خط_أحمر

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Chouaib
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:13

    ههه صافي سالاو البوليساريو و نتوما تخرجو ليها طاي طاي هههه هاد الشعب الجزائري دار فراسو للضحك.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Dalila
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:13

    الإنجازات التي حققها المغرب بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله أصابت النظام المتعفن في الجزائر بالسعار والجنون. لذلك لا داعي للاهتمام بما يكتبة الإعلام الحاقد في الجزائر. كنا وسنبقى أوفياء لملوكنا وسنطبق المثل القائل”القافلة تسير

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Jihane
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:14

    اذا متستحي افعل متشاء الانه الخبيث يبقى خبيث ملك المغرب له شخصية وله شعب يحبه ألله يعين الشعب الجزاءير ألله الوطن الملك

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كريمة
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:14

    جزب التجمع الوطني للاحرار حزب غني عن التعريف بقيادته وكفاءته المتميزة اعطى فرصة لشباب للولوج للمجال السياسي وهدشي لبغات الوقت الشباب خاصو تعطاه الاولوية لانه هو الحاضر والمسقبل خدم هده الفئة التي تعتبر النواة الحقيقية والنشيطة وهدا مازاد في اعجابي بهدا الحزب

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صابو
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:14

    الملك خط أحمر و يجب على الأحزاب السياسية التعبير بنفس اللغة عن مواقفهم.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hakima
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:14

    ان ينصركم الله فلا غالب لكم .. اجعل اللهم هذا البلد آمنا و انصر ملكنا محمد السادس و اكفنا شر الحاسدين

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العادلي
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:16

    المملكة المغربية تفتخر بملكها ويجب على الأحزاب السياسية رفض ما تقوم به الجزائر من استفزازات.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مصطفى ملو
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:16

    خاص وقفات احتجاجية ومسيرات مليونية داعمة لجلالة الملك نصره الله، غير ذلك خرافات

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صقر
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:16

    التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار الذي رسمه منذ اول يوم تولى فيه عزيز أخنوش مسؤولية قيادة الحزب

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الى .. احمد رقم واحد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:17

    تبارك الله عليك داك الشي اللي كاين و نزيدك كولشي في كرشو العجينة و عاش الملك

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فيصل
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:17

    التجمع الوطني للأحرار دائما حريص على جعل قضايا الوطن فوق كل اعتبار

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:18

    لا يمكن أن يستمر المغرب في السكوت على نظام فاشل
    نتأسف للشعب الجزائري الشقيق على معاناته مع النظام العسكري ولكن المغرب في إنتظار تغير هذا النظام من المنطقي أن يسحب تمتيليته الدبلوماسية ويقطع العلاقة مع النظام العسكري الجزائري مع كل الإحترام والتقدير للشعب الجزائري الشقيق

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عياشي حر وحتى النخاع
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:18

    الله الوطن الملك. القاطرة تسير والكلاب تنبح. نتاسف على الشعب الجزائري المسكين ضاع بعدما انحطت الى الحضيض كل ماسساته. حمدا لله على ملكيتنا. عاش قائد ورمز البلاد سلسل الدوحة النبوية الشريفة وضامن وحدة البلاد وامنها وتقدمها وسلامة ورفاهية ابنائها.

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فتيحة
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:19

    ملكناا الحبيب صاحب القلب الكبير علمناا الاحترام و التقدير ولم يعلمنا الاساءة نحن فخورون بك يا ملكناا و كل الاحترام لحزب الحمامة

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصحراوي
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:22

    إنها العصابة التي تخنق وتستحمر الجزائر ويمكن أن ننتظر منها أي سلوكات رعناء لأنها بكل بساطة لا تربية ولا أخلاق لها.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فيصل
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:24

    الا. ملكنا فهو خط احمر. نفديه بارواحنا وابناءنا واموالنا فهو سلالة الشرفاء. ونعتز ونفتخر بحكمه لنا. يكفينا شرفا انه سلالة نبينا محمد صلوات ربنا عليه وله علينا بيعة الى يوم القيامة نحبه ونحترمه فهو بمثابة الأب لكل المغاربة ملك خلوق متواضع يحب الخير لشعبه يعمل ليل نهار لمغرب المستقبل ونحن ان شاء الله على الطريق. “” وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا ” واقول لك واسمعي ياجارة. لاتحسبن أن ملكنا وشعبه عديم الجواب ******. فان من عادة الاسود الا تجيب الكلاب اللهم اشف ملكنا وانصره على من عاداه وتبته وسدد خطاه وابعتنا واياه مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ayoub
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:24

    الله يحفظ ملكنا وتحية للحزب التجمع الوطني للاحرار .

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • طلال
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:26

    ملكنا الهمام خط أخمر لا نقبل المساس به تحت اي ظرف او موقف

    وليس هذه المرة الأولى التي يبث فيها الإعلام الجزائري سمومه ضد الوحدة الترابية ورموز المملكة ولكن حكمة قائد البلاد و حنكته و مكانته الدولية اعلى و اشرف من ان تمسها الكراكيز التي ترقص رقصة الديك المذبوح ، واية قرآنية تلخص حال هؤلاء { في قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا } ونحن كشعب مغربي مسالم نندد ونستنكر بشدة هذه التصرفات الصبيانية التي قامت به هذه المحطة الإعلامية القذرة من تهجم لا أخلاقي ومنحط  لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام

     

    محمد انغير

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sana
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:26

    تحية للحزب التجمع الوطني للاحرار دائما يعبرون عن موقفهم الشجاع

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البيضاء
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:28

    ليعلم الجميع ان ما تفوه به الأعداء في حق ملك البلاد يهم الشعب المغربي قاطبة وليعلم الأعداء ان الشعب والملك لحمة واحدة لاتقبل التقطيع وأن هذه الأفعال لا تزيد إلا تشبت الشعب بقائده وتشبت القائد بشعبه وأن هذه التصرفات من الأعداء تدل عن تخبطه في مشاكل داخلية وأخرى خارجية وان الفشل هو مصيره وبالتالي زواله.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يوسسسسسف
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:29

    اكلخ قناة ف العالم شفت ف حياتي، راه الضحك فيكوم ولا انتم تشعرون، والله ما توصلو حتى التراب ديال رجل ديال ملكنا ، الله يحفظو . ازمطكوم الملك في جميع المحافل الدولية والافريقية ،و الله المحيط الاطلسي لا شميتوه .

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • radia
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:30

    الاحرار دائما السباق في التعبير عن موقفهم تجاه الوطن والمواطنين عاش الملك

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • safa
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:32

    التجمعين دائما في الاتجاه الصحيح عاش الملك محمد السادس

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:34

    برافو حزب التجمع الوطني هدا منتظر منكم
    دائما نشهد لكم بالجد والعمل عاش الملك

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • AHRAR ABDERRRAHIM
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:34

    الشعب الجزائري شعب طيب و لايستحق مثل هؤلاء الحكام و نسأل الله أن يرزقهم حكاما خيرا منهم… فالشعب المغربي و الجزائري شعوب أبطال ذوي أمجاد … اسألوا التاريخ … فالشعب المغربي ملكا و شعبا لايحقد و لايحسد ولايؤول كما يعتقد هؤلاء الحكام الذين لايستحقون أن ينسبوا أنفسهم لهذا الشعب العظيم شبابا و كبارا ،اطفالا ونساءا… عذرا ماعرفنا عنكم الا الخير … و كل الشعب المغربي لكم بالود و الأخوة كما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم و لا فرق بين مغربي و لا جزائري إلا بالتقوى .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • موحا
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:35

    العلاقة مع الجزائر العدوة لا تفيدنا في شيئ. منذ استقلالها المزعوم وهي تحاربنا. جنونها العدائي ازداد مع ضربة ترامب الموجعة مع ضياع 500 مليار دولار متبخرة بحرارة الربوني في تندوف المحتلة. لم يبق لنا الا طرد سفيرها واعلان قطع العلاقات الى اجل غير مسمى مع توجيه مدافعنا الاعلامية تجاه نظام العساكرية وازلامه العبيد.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امال
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:35

    ككل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر المغا ربة

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محفوظ
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:37

    حزب ولاد الناس نجدهم دوما في خدمة مصلحة الوطن و لا وقت لديهم للمزايدات و تصفية الحسابات على حساب الشعب الله ينصر سيدنا

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سكينة
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:38

    اخنوش دائما يفاجيؤنا بمجهوداته الجبارة من اجل حزبه وداىما هو السباق في الدفاع عن مصلحة الوطن

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:39

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب العمل والمعقول و هو نموذج للأحزاب القوية التي يجب ان يقتدى بها

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ali
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:46

    جميع المغاربة وراء جلالة الملك. نحن جميعا مغاربة، احزاب ، جمعيات، مواطنين…..
    لا يوجد مواطن اكثر مواطنة من الآخر، لا يجب وضع المقارنة، نحن جميعا مغاربة غيورين على الوطن وقائد البلاد .
    ليس هناك مواطن او حزب اكثر مواطنة من اآخر.نحن كلنا مغاربة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • zemmour
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:53

    عاش الملك،سيدكم وسيد أسيادكم يا أحفاد كبرانات فرنسا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • TahaBelbachir**
    السبت 13 فبراير 2021 - 22:56

    الانضمة العسكرية عبر التاريخ ليس لها اخلاق ولاربح لها في السلم وان اعتمادها هو التشويش بأي وسيلة . الا أننا ولله الحمد ردنا يكون كالعاده سياسيا ودقيق ونترك هدا النضام الفشل يوهم رأسه بالاختفاء وراء إصبعه المهم هو النتائج وربح قضيانا اما ملكنا فهو في خفض الله ويقول المتل من لا حساد له فهو فاشل.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إتقوا الله
    السبت 13 فبراير 2021 - 23:02

    إلى المسماة مريم قوة الحزب لاترى بالأقوال بل بالأفعال و الشعب المغربي قاطبة وراء ملك البلاد لا تركبواعلى الموجة بهاته الشعارات ملك البلاد قاد بشغلوا فلتنظروا أنتم ومن معكم ماذا قدمتم لهاذا الوطن والشعب أما الجزائر أرى من الأحسن قطع العلاقات معهم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الطاهري
    السبت 13 فبراير 2021 - 23:02

    هم أساؤوا إلى أنفسهم ،وعبروا على المستوى المنحط للاعلام الجزاءري ،اما ملك المغرب فهو ينتمي الى اسرة تمتد جدورها الى أربعة عشر قرنا ،

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
شباط يفسر الغياب والعودة
السبت 13 فبراير 2021 - 19:45 10

شباط يفسر الغياب والعودة

صوت وصورة
مغاربة والاحتفال بعيد الحب
السبت 13 فبراير 2021 - 13:36 19

مغاربة والاحتفال بعيد الحب

صوت وصورة
وقفة ثانية في الفنيدق
السبت 13 فبراير 2021 - 11:40 5

وقفة ثانية في الفنيدق

صوت وصورة
الحاج يونس و"فنانو الفابور"
الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:50 14

الحاج يونس و"فنانو الفابور"

صوت وصورة
وزير الصحة في بني ملال
الجمعة 12 فبراير 2021 - 20:47 2

وزير الصحة في بني ملال

صوت وصورة
الطاهري وسلمات أبو البنات 2
الجمعة 12 فبراير 2021 - 15:39

الطاهري وسلمات أبو البنات 2