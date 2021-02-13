"الأحرار" يدين الإساءة إلى الملك محمد السادس

سجل حزب التجمع الوطني للأحرار إدانته لمحاولة الاساءة للمغرب و ثوابته ورموزه، والتي بلغت سقف تجاوز اللباقة عند حكام الجزائر.
وأضاف بلاغ للحزب أنه “من المقبول أن يعبر النظام الجزائري عن مواقفه اتجاه قضايا تعنيه، لكن أن يصل به الحقد إلى مستوى متدني ليسخر الآلة الإعلامية للاساءة إلى شخص جلالة الملك فهذا أمر لا يمكن للحزب السكوت عنه”.
وشدد “حزب الحمامة”، بهذه المناسبة، على وقوفه إلى جانب كافة فئات الشعب المغربي، وأضاف: “نؤكد للنظام الجزائري وآلته الإعلامية، أن المغاربة لا يقبلون بهذه الأساليب والسلوكات التي تعود لعهود بائدة، وأن تسخير البروباكندا السياسية وافتعال خصوم وهميين، وافتعال أزمات لا يمكن أن يخفي عمق المشاكل الاجتماعية و المآسي الإنسانية التي يتخبط فيها”.
وجاء في المصدر نفسه: “ليشهد التاريخ مرة أخرى على أن تصرفات النظام الجزائري تقف حجرة عثرة ضد بناء المغرب الكبير؛ الذي تسعى إليه كل شعوب المنطقة”.
وأكد التجمع الوطني للأحرار للنظام الجزائري أن الشعب المغربي متماسك يحب وطنه ويحب ملكه، معربا عن استغرابه لما وصل إليه النظام الجزائري من بؤس.
كما زاد: “نتأسف للشعب الجزائري الشقيق الذي يستحق حكاما قادرين على استيعاب نضالات المليون شهيد، وتوجيه سهام الحرب نحو تنمية بلد كبير عوض الانشغال بمعاكسة المغرب الذي يحقق الانتصارات تلو الانتصارات بفضل وحدة صفه وراء جلالة الملك” .
والله العظيم ملكنا و شعبنا اكبر بكثير من اعطاء هاد الموضوع اهمية. لان اداعة الذل الشروق اصغر من ان نرد عليها و ان نضيع الوقت في خزعبلاتها.
بالفعل ندين الإساءة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره وأقول أننا لا يجب أن نعطي للأمر أهمية مادام هؤلاء قد استنفدوا أسلحتهم يائسين .ولجؤوا لأساليب المنهزم اليائس الخسيسة.فملكنا نبراسنا .ونحن ماضون للأمام بقيادة جلالته ولا نلتفت للحمقى.وأدعو المطبلين لهذا الحزب ورئيسه أن يأخذوا هدنة اليوم.
الملك خط أحمر ولا نقبل الإساءة له من جنرالات الجزائر ولا من غيرهم .
لكن لانريد من الاحزاب السياسية بالركوب على هذا حيث هم ملكيون أكثر من الملك.
الأحرار دائما في الموعد، و يعبر عن مواقفه بشجاعة قوية
برافوو لحزب التجمع الوطني للاحرار على شجاعة مواقفه
لن يبلغوا مبتغاهم الدنيئ من الملك حفظه الله فهو في قلوب كل المغاربة.
لهذا السبب يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار اقوى تنظيم حزبي لأنه دائما يتبنئ مواقف وطنية جريئة
أخنوش دائما السباق إلى التعبير عن مواقف حاسمة تجاه الوطن و قضايا الوطن
ملكناا الأسطورة لا خوف على وطن قائده الملك محمد السادس نصره الله و الصحرااء صحراائنا و اللهم اجعل بلادناا امنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين اللهم ووفق قاائدنا لما تحب و ترضى
مهما قل عن حزب الاحرار الا أنه و بكل صراحة يبقى أقوى التنظيمات الحزبية بالمغرب و ذلك من خلال مواقفه و تفاعله مع جميع قضايا الوطن و المواطن
حزب التجمع الوطني للأحرار هو اول الاحزاب السياسية التي كانت قد دافعت عن الوحدة الترابية و عن ما يقع في الكركرات و سجل مواقف في قمة الوطنية و اليوم مرة اخرى تسجل موقف جديد بدافع عن ملكنا الهمام برافووو حزب الحمامة هكذا يكون العمل السياسي الحقيقي
التجمع الوطني للأحرار يسير في الاتجاه الصحيح
الى الأمام
بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي تفاعل بقوة مع قضية الوحدة الترابية
كل التوفيق لحزب الاحرار الذي عودنا دائما عن مواقفه الشجاعة اتجاه قضية الصحراء ووحدتنا الترابية
والله أني ضد هذا الفيديو الذي فعل ضجة كبيرة و م يؤسفني هو نزول الصحافة الجزائرية إلى مستواك كانت من الأفضل أن ترفع وأن لا تنجر وراء بعض إعلامي كم دوي المستوى المنحط لا أضن أن أحد منكم أن ينكر أننا رأينا رسوم لرئيسنا في صورة العاهرة و صورة الشحات و صور أخرى منحطة. البكاء وراء الميت خسارة من زرع الريح يجني العاصفة فما عليكم إلا ان تلوموا أنفسكم
تحية لحزب التجمع الوطني للاحرار على مواقفه الشجاعة التي تدل على وطنيته
الملك محمد السادس الاب الروحي لجميع المغاربة فعلا نحبك يا وطني بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله
حزب الاحرار حزب الكفاءات و الطاقات التي تحمل في نفسها غيرة على هذا الوطن الحبيب
القافلة تسير بحكمة و حنكة و رشاد و عقلانية ملكنا المحبوب ……..
حزب التجمع الوطني للأحرار أول الاحزاب السياسية التي تتفاعل دائما مع القضايا الوطنية و يكون دائما السباق في اعطاء اراء و اقتراحات في كل ما يهم الوطن و المواطن و ها هو مرة الاخرى حزب الحمامة يسجل موقف من الاساءة التي تتبذر دائما من الجرائر العدو الاول للمغرب
حفظك الله يا قاائد الأمه محمد السادس نصره الله اللهم احفظ جنود الوطن، وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على أعدائك، اللهم إنا نستودعك جنودنا برا وبحرا وجوا فأحفظهم يامن لا تضيع ودائعه
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. .
Que dieu protège notre aimable roi et pays. Et vive le Maroc.
دائما حزب التجمع الوطني للأحرار يسجل مواقف قوية اتجاه كل ما يهم الوطن المواطن
الله يحفض بلادنا من المخربين و الحاسدين و الله ينصر سيدنا و يغلبو على كل الأعداء
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب التجمع الوطني للأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير مع أي قضية من قضايا الوطن و هذا ما يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة
حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بمواقفه الشجاعة اواء للوطن ومقدساته
ما تزال جارة السوء تسيئ إلينا و تتمادى في إساءتها يجب قطع العلاقات الدبلوماسية معها و أريد اجتماع البرلمان المغربي بكلتا غرفه مع الحكومة و يأخذوا قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية و كل العلاقات الثقافية و الرياضية و اعتبرها عدوا لدودا يجب القضاء على حكامه المعاصرين.
حنا كاحرار مستعدين نتحملوا مسؤوليتنا ونفتحوا نقاش عمومي حول استهداف قيم المغاربة الاحرار وعندنا اليقين باللي غالبية المغاربة كيشاركونا الراي :توابت الدولة خطوط حمراء
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي.
بالتوفيق ان شاء الله لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يعطي دائما دروسا في الوطنية و في طريقة الاشتغال من أجل مصلحة البلاد
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
الله يحفظك لينا ملكنا لعزيز بما حفظ به الذكر الحكيم و لن نرد الإساءة بالإساءة هدا ما علمنا به ملكنا الحبيب
فخورة ان لدينا احزاب بكفاءة حزب للتجمع الوطني للاحرار ودو حس وطنية عالية وعاش الملك
أنا كشابة مغربية مهتمة بقضية الصحراء و الوحدة الترابية أرى أن موقف حزب التجمع الوطني للأحرار هو اقوى موقف سجل من طرف الاحزاب السياسية اتجاه هذه القضية
حفظ الله بلادنا من كل شر و أذى الله احفظك لينا سيدنا
لا عزاء للحاقدين، نحن عرف تماماا الجزائر تغار من ما وصلت له المغرب من إنجازات و هذا بفضل ملكنا الهمام و الطموح.
فليشهد التاريخ و تظل هذه الذكرى خالدة ليرى أعداء المغرب أن بلادنا لا تقبل الهزيمة النصر لنا دائما و أبدا حفظ الله ملكنا مصدر فخرنا و قوتنا
التجمع الوطني للأحرار حزب وطني غيور على بلاده و ملكه
الجزائر تلفظ انفاسها الأخيرة أما المغرب فذاهب للامام دون الإلتفات فرغم النواقص غير اننا هربنا عليهم بزاف هاديك غا الفقصة وآخر مثال المغرب تجاوز المليون جرعة للمواطنين والجزائر أفضل منظومة صحية في ٱفريقيا حطمت الرقم ب 30 جرعة فرقوها على الجنرالات العجزة لي عندهم
لهذا السبب أحترم حزب الحمامة لأنه حزب وطني لا يزايد على أحد ودائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن
حفظ الله وطننا العزيز ملكا و شعبا و تحية إجلال و تقدير لحماة وطننا المتواجدين في الصفوف الأمامية لحماية بلدنا الحبيب من كيد الكائدين. كلنا جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده
ملكنا الحبيب خط أحمر و لن نسمح لأي شخص ان يتطاول او يستهزئ به، كفاكم ما انتم فيه يا خرائر
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع الوطني للاحرار فهو اذن في الطريق السليم
أودي راه حنا فايتينهم بسنوات ضوئية واش الشعب اللي ما شابع تا ماكلة فكرشو نديوها فيه حنا.
المغرب بملكه وشعبه سيبقى شامخا والجزائريون شعبا وحاكما حاقدين . وسيبقى المغرب والمغاربة ملكا وشعبا شوكة في حلق الحزائريين . وبالمناسبة فهي الشوكة الثانية تاريخيا بعد هزيمة حرب الرمال ضد المغرب الشامخ
ملكنا الشهم و الأسطورة علمناا احترام الآخر مهما كان الطرف الاخر تربيته ،#الملك_خط_أحمر
النصر لبلدي الغالي ،عاش المغرب ،حفظ الله صاحب الجلالة والنصر لقواتنا العسكرية كنتم رجالا اقوياء .
الله الوطن الملك
القافلة تسير والكلاب تنبح، يقولو اللي بغاو يقولوه نحن وراء ملكنا الهمام و اللي دوا ياكل الدوا.
انا متأكد ان الملك محمد السادس سيكون رده ليس بالكلام كعادته سيكون رده بذكائه و بإنجزاته وسوف ترون
حفظ الله جلالة الملك سيدي محمد السادس و جعله ذخرا و ملاذا لهذه الامة و هداه لما فيه خير للبلاد و العباد و نصره على اعداءه و ايده بروح منه و الهمه الصحة و العافية وطول العمر بالسعادة و الهناء و الافراح و المسرات و الازدهار للشعب المغربي
برافووو حزب التجمع الوطني للاحرار على هذا الموقف. و عاش الملك و لا عزاء للحاقدين
كلنا مع ملكنا محمد السادس و أي إساءة له فهي إساءة لنا و لمغربنا الحبيب، ملكنا و مغربنا بصحرائه خط أحمر، يجب قطع العلاقات مع الجار العسكري الشقيف لأنه بالفعل تعدى الحدود و لا يأتينا منه غير صداع الراس ، الجزائر نسيت أنها مستفيدة من المغرب بتمريرها لأنابيب الغاز و وووووووو. قطع العلاقات الجزائرية حتى يتربوا و تسقط العسكرية و ترجع مدنية فحينها ممكن إرجاع العلاقات معهم.
عاش الملك و نصره و حفظه الله
هدا مايعجبني في حزب التجمع الوطني للاحرار انه حزب وطني بامتياز يقف رافضا لاي ايساءة للوطن وللملك تحياتي لكم وعاش الملك ولا عزاء للحاقدين ولا لاعداء الوط
و حنا اللي كنعتابروهوم خوتنا شوف الحقد لاش كيوصل هادو خرجو ليها طاي طاي معانا، و لكن غير نبحو تما هههه راه الصحراء مغربية شاء من شاء و كره من كره.
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل أو كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة الأحرار الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
ويمكرون ويمكر لله ولله خير الماكرين كل دي نعمة محسود فاصبر على أداهم وقلهم موتوا بغيضكم فهم يحسدون ملكنا على نجاحته على استقرار بلاده على حب شعبه له على التلاحم بين العرش والشعب…فهذه نعم من لله نسأله تعال ان يديمها علينا وعلى ملكنا وان يحفظها من كيد الحاسدين امييييين
حزب التجمع هو المستقبل ومسار الثقة ليس للأحرار فقط بل للمغاربة ككل.
داائما حزب التجمع الوطني للأحرار أول من يداافع عن أي قضيه براافو ، و عااش الملك و داائما الله الوطن الملك
الله يحفظ لينا ملكنا من كل شر والله يعطيه الصحة والعافية ٱمين يا رب العالمين
عاش ملكنا الحبيب و حفظه الله و رعاه ولا عزاء للحاقدين
و الليمابغانا تعمى عينو، هذا ملكنا و كنموتو عليه و هاديك صحرائنا بزز منكم و راه جاو الناس تا سدو ليكم فمكم ايوا زيدو نبحو.
القافلة تسير ……
كما قال ملكنا المحبوب : اللهم كثر حسادنا
الحزب الوحيد لكيتقدم بمواقف شجاعة ورافضة لاي اساء لرموز الدولة الله انصر سيدنا
اللهم احفظ ملكنا صاحب الجلالة محمد السادس القاءبد الأعلى رءيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية عاش محمد السادس والنيل لكل من يسيء إليه أن حكومة الجزاءير لن تنلى أي شيء من الدولة الشريفة المغربية وان الصحراء مغربية لا رجعة فيها وان كل الدول تعترف بسيادة المغرب على صحراء احب من احب وكره من كره لقد أصيبت الجارة الشرقية الجزاءير بخيبة أمل بعدما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بالصحراء المغربية لقد أصبحت الجزاءير توظيف كل الوسائل الاعلام الكادبة بعدما طرد الجيش المغربي المرتزقة من معبر الكركرات هنيئا جنودنا الابطال وعاش ملكنا محمد السادس
يحيى الملك محمد السادس نصره الله على الأعداء الظالمين. الله الوطن الملك.
الشعب الجزائري وصلات فيه العظم و خرج معانا العيب، نقدرو نقبلو كلشي الا ملكنا لا. خط أحمر.
حزب الحمامة مرة اخرى يبرهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن
الأحرار حزب يستحق ان يوضع الثقة فيه في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
حزب التجمع الوطني للاحرار دائم السباق في الدفاع على ملكنا الهمام
مادا ننتظر من نظام العسكري الفاشل كل قنوات العسكر تسب في المملكة المغربية الشريفة
وككل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة انهم قادمون وبقوة
القافلة تسير هذا هو حال القنوات الجزائرية وجنرالاتها. الملك محمد السادس نصره الله غني عن التعريف والعالم بأسرع يعرفه جيدا وسياسته الحكيمة وحب شعبه له
الله يحفظك لينا ملكنا لعزيز بما حفظ به الذكر الحكيم ، و الله يغلبوو على من عادااه يارب و كل الشكر لحزب الحمامة على مساندتهاا لي دائماا سباقه فدفاع عن بلادهاا و ملكهاا
احسن حزب موجود في الساحة السياسية برهن عن دالك في اكتر من مجال بعمله الجاد حزب يواكب الوضعية دائما جديد ومتجدد
المغرب بلاد الملوك والأمراء و النخوة والخير وديما غادي يبقا الفوق ولي ماوصل اللحم كيقول خانز #ملكنا_خط_أحمر
ههه صافي سالاو البوليساريو و نتوما تخرجو ليها طاي طاي هههه هاد الشعب الجزائري دار فراسو للضحك.
الإنجازات التي حققها المغرب بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله أصابت النظام المتعفن في الجزائر بالسعار والجنون. لذلك لا داعي للاهتمام بما يكتبة الإعلام الحاقد في الجزائر. كنا وسنبقى أوفياء لملوكنا وسنطبق المثل القائل”القافلة تسير
اذا متستحي افعل متشاء الانه الخبيث يبقى خبيث ملك المغرب له شخصية وله شعب يحبه ألله يعين الشعب الجزاءير ألله الوطن الملك
جزب التجمع الوطني للاحرار حزب غني عن التعريف بقيادته وكفاءته المتميزة اعطى فرصة لشباب للولوج للمجال السياسي وهدشي لبغات الوقت الشباب خاصو تعطاه الاولوية لانه هو الحاضر والمسقبل خدم هده الفئة التي تعتبر النواة الحقيقية والنشيطة وهدا مازاد في اعجابي بهدا الحزب
الملك خط أحمر و يجب على الأحزاب السياسية التعبير بنفس اللغة عن مواقفهم.
ان ينصركم الله فلا غالب لكم .. اجعل اللهم هذا البلد آمنا و انصر ملكنا محمد السادس و اكفنا شر الحاسدين
المملكة المغربية تفتخر بملكها ويجب على الأحزاب السياسية رفض ما تقوم به الجزائر من استفزازات.
خاص وقفات احتجاجية ومسيرات مليونية داعمة لجلالة الملك نصره الله، غير ذلك خرافات
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار الذي رسمه منذ اول يوم تولى فيه عزيز أخنوش مسؤولية قيادة الحزب
تبارك الله عليك داك الشي اللي كاين و نزيدك كولشي في كرشو العجينة و عاش الملك
التجمع الوطني للأحرار دائما حريص على جعل قضايا الوطن فوق كل اعتبار
لا يمكن أن يستمر المغرب في السكوت على نظام فاشل
نتأسف للشعب الجزائري الشقيق على معاناته مع النظام العسكري ولكن المغرب في إنتظار تغير هذا النظام من المنطقي أن يسحب تمتيليته الدبلوماسية ويقطع العلاقة مع النظام العسكري الجزائري مع كل الإحترام والتقدير للشعب الجزائري الشقيق
الله الوطن الملك. القاطرة تسير والكلاب تنبح. نتاسف على الشعب الجزائري المسكين ضاع بعدما انحطت الى الحضيض كل ماسساته. حمدا لله على ملكيتنا. عاش قائد ورمز البلاد سلسل الدوحة النبوية الشريفة وضامن وحدة البلاد وامنها وتقدمها وسلامة ورفاهية ابنائها.
ملكناا الحبيب صاحب القلب الكبير علمناا الاحترام و التقدير ولم يعلمنا الاساءة نحن فخورون بك يا ملكناا و كل الاحترام لحزب الحمامة
إنها العصابة التي تخنق وتستحمر الجزائر ويمكن أن ننتظر منها أي سلوكات رعناء لأنها بكل بساطة لا تربية ولا أخلاق لها.
الا. ملكنا فهو خط احمر. نفديه بارواحنا وابناءنا واموالنا فهو سلالة الشرفاء. ونعتز ونفتخر بحكمه لنا. يكفينا شرفا انه سلالة نبينا محمد صلوات ربنا عليه وله علينا بيعة الى يوم القيامة نحبه ونحترمه فهو بمثابة الأب لكل المغاربة ملك خلوق متواضع يحب الخير لشعبه يعمل ليل نهار لمغرب المستقبل ونحن ان شاء الله على الطريق. “” وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا ” واقول لك واسمعي ياجارة. لاتحسبن أن ملكنا وشعبه عديم الجواب ******. فان من عادة الاسود الا تجيب الكلاب اللهم اشف ملكنا وانصره على من عاداه وتبته وسدد خطاه وابعتنا واياه مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
الله يحفظ ملكنا وتحية للحزب التجمع الوطني للاحرار .
ملكنا الهمام خط أخمر لا نقبل المساس به تحت اي ظرف او موقف
وليس هذه المرة الأولى التي يبث فيها الإعلام الجزائري سمومه ضد الوحدة الترابية ورموز المملكة ولكن حكمة قائد البلاد و حنكته و مكانته الدولية اعلى و اشرف من ان تمسها الكراكيز التي ترقص رقصة الديك المذبوح ، واية قرآنية تلخص حال هؤلاء { في قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا } ونحن كشعب مغربي مسالم نندد ونستنكر بشدة هذه التصرفات الصبيانية التي قامت به هذه المحطة الإعلامية القذرة من تهجم لا أخلاقي ومنحط لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام
محمد انغير
تحية للحزب التجمع الوطني للاحرار دائما يعبرون عن موقفهم الشجاع
ليعلم الجميع ان ما تفوه به الأعداء في حق ملك البلاد يهم الشعب المغربي قاطبة وليعلم الأعداء ان الشعب والملك لحمة واحدة لاتقبل التقطيع وأن هذه الأفعال لا تزيد إلا تشبت الشعب بقائده وتشبت القائد بشعبه وأن هذه التصرفات من الأعداء تدل عن تخبطه في مشاكل داخلية وأخرى خارجية وان الفشل هو مصيره وبالتالي زواله.
اكلخ قناة ف العالم شفت ف حياتي، راه الضحك فيكوم ولا انتم تشعرون، والله ما توصلو حتى التراب ديال رجل ديال ملكنا ، الله يحفظو . ازمطكوم الملك في جميع المحافل الدولية والافريقية ،و الله المحيط الاطلسي لا شميتوه .
الاحرار دائما السباق في التعبير عن موقفهم تجاه الوطن والمواطنين عاش الملك
التجمعين دائما في الاتجاه الصحيح عاش الملك محمد السادس
برافو حزب التجمع الوطني هدا منتظر منكم
دائما نشهد لكم بالجد والعمل عاش الملك
الشعب الجزائري شعب طيب و لايستحق مثل هؤلاء الحكام و نسأل الله أن يرزقهم حكاما خيرا منهم… فالشعب المغربي و الجزائري شعوب أبطال ذوي أمجاد … اسألوا التاريخ … فالشعب المغربي ملكا و شعبا لايحقد و لايحسد ولايؤول كما يعتقد هؤلاء الحكام الذين لايستحقون أن ينسبوا أنفسهم لهذا الشعب العظيم شبابا و كبارا ،اطفالا ونساءا… عذرا ماعرفنا عنكم الا الخير … و كل الشعب المغربي لكم بالود و الأخوة كما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم و لا فرق بين مغربي و لا جزائري إلا بالتقوى .
العلاقة مع الجزائر العدوة لا تفيدنا في شيئ. منذ استقلالها المزعوم وهي تحاربنا. جنونها العدائي ازداد مع ضربة ترامب الموجعة مع ضياع 500 مليار دولار متبخرة بحرارة الربوني في تندوف المحتلة. لم يبق لنا الا طرد سفيرها واعلان قطع العلاقات الى اجل غير مسمى مع توجيه مدافعنا الاعلامية تجاه نظام العساكرية وازلامه العبيد.
ككل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر المغا ربة
حزب ولاد الناس نجدهم دوما في خدمة مصلحة الوطن و لا وقت لديهم للمزايدات و تصفية الحسابات على حساب الشعب الله ينصر سيدنا
اخنوش دائما يفاجيؤنا بمجهوداته الجبارة من اجل حزبه وداىما هو السباق في الدفاع عن مصلحة الوطن
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب العمل والمعقول و هو نموذج للأحزاب القوية التي يجب ان يقتدى بها
جميع المغاربة وراء جلالة الملك. نحن جميعا مغاربة، احزاب ، جمعيات، مواطنين…..
لا يوجد مواطن اكثر مواطنة من الآخر، لا يجب وضع المقارنة، نحن جميعا مغاربة غيورين على الوطن وقائد البلاد .
ليس هناك مواطن او حزب اكثر مواطنة من اآخر.نحن كلنا مغاربة.
عاش الملك،سيدكم وسيد أسيادكم يا أحفاد كبرانات فرنسا
الانضمة العسكرية عبر التاريخ ليس لها اخلاق ولاربح لها في السلم وان اعتمادها هو التشويش بأي وسيلة . الا أننا ولله الحمد ردنا يكون كالعاده سياسيا ودقيق ونترك هدا النضام الفشل يوهم رأسه بالاختفاء وراء إصبعه المهم هو النتائج وربح قضيانا اما ملكنا فهو في خفض الله ويقول المتل من لا حساد له فهو فاشل.
إلى المسماة مريم قوة الحزب لاترى بالأقوال بل بالأفعال و الشعب المغربي قاطبة وراء ملك البلاد لا تركبواعلى الموجة بهاته الشعارات ملك البلاد قاد بشغلوا فلتنظروا أنتم ومن معكم ماذا قدمتم لهاذا الوطن والشعب أما الجزائر أرى من الأحسن قطع العلاقات معهم
هم أساؤوا إلى أنفسهم ،وعبروا على المستوى المنحط للاعلام الجزاءري ،اما ملك المغرب فهو ينتمي الى اسرة تمتد جدورها الى أربعة عشر قرنا ،