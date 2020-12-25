"الأحرار" يزيح "البيجيدي" من رئاسة مجلس المحمدية

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من سحق منافسه حزب العدالة والتنمية في انتخابات رئاسة مجلس المحمدية التي جرت صباح اليوم الجمعة.
واستطاعت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، زبيدة توفيق، الفوز على منافستها، الرئيسة السابقة التي تم عزلها، إيمان صبير، بعد حصولها على 25 صوتا مقابل 17 صوتا لمرشحة العدالة والتنمية.
ووجد حزب العدالة والتنمية نفسه في موقف صعب في الجلسة التي عقدت صباح الجمعة، إثر إعلان مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مليكة الفذ، انسحابها من الترشيح، وهو ما جعل أصواتها تنتقل إلى مرشحة “الحمامة”.
وصوت على مرشحة “الأحرار” مستشارو حزبها، إلى جانب مستشاري العدالة والتنمية المطرودين من الحزب، وآخرين غاضبين من القيادة الجهوية، بالإضافة إلى مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي.
في المقابل، صوت على إيمان صبير عشرة مستشارين من العدالة والتنمية، إلى جانب ستة من الاتحاد الاشتراكي، وعضو وحيد من حزب الأصالة والمعاصرة.
وفور إعلان النتيجة من طرف السلطات المحلية بالمحمدية، غادر مستشارو العدالة والتنمية، بينما سادت أجواء الفرح في القاعة الرئيسية من طرف المستشارين الذين وجهوا التهاني لمرشحة “الأحرار”.
وجرى تشكيل مكتب مجلس المحمدية الجديد، المكون من التجمع الوطني للأحرار، ثم الاتحاد الاشتراكي، الذي حصلت عضوه مليكة الفذ على النيابة الأولى، فأعضاء من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
ورغم المحاولات التي قادها أعضاء بارزون في حزب “المصباح” مع بعض المستشارين لدفعهم إلى التصويت على المرشحة إيمان صبير، إلا أنها لم تؤت أكلها، ليمنى العدالة والتنمية بخيبة أمل إثر إبعاده عن رئاسة المجلس.
وحاول حزب العدالة والتنمية خطب ود حزب الأصالة والمعاصرة قصد التصويت عليه، غير أن مستشاري “البام”، بمن فيهم رجل العقار محمد المفضل، رفضوا ذلك، وصوتوا لصالح مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار.
اللعبة واضحة. وضوح الشمس في يوم جميل
يبدو أن حزب الوطني للأحرار مستعد جد الاستعداد للاستحقاقات المقبلة في المغرب في منتصف السنة المقبلة؛ ؛؛؛؛ السؤال ما خططهم في توجهاتكم المستقبلية في مجالات الصحة والتشغيل والتعليم؟ ؟؟؟؟؟
بعدما حصل الإتحاد الإشتراكي على رئاسة البرلمان و هو لم يتعد نصيبه من الحصة النيابية 22 نائب فكل شيء يجوز في بلدي.
أعطيني و إلا أصوت ضدك و ليس حبا فيمن سأصوت عليه.
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
ألاعيب شيطانية واضحة لهذ اقول لكم ااستعدوا للاحتفال بالفوز المشين في الإنتخابات التشريعية المقبلة .للاسف على من تضحكون؟على انفسكم أوعلى أبناء بلدكم تتناوبون على حلب وكسب المزيد من من الأموال على حساب المواطنين المقهورين والمغلوبين على أمرهم.
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
حزب التجمع باين انه غادي اكتسح انتخابات 2021 ان شاء الله
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
هاد الحزب عندو ميقول و مبقا تيخلي للعدالة و التنمية حتى حاجة لا المدن و لا القرى
التجمع حزب اخلاق ومبادئ وياليت باقي الاحزاب تقتدي به علنا نرقى بالسياسة في بلدنا
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرصة للشباب واعطى مكانة متميزة للمراة ودافع عن هده الفئات في جميع الميادين
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
العمل الميداني والحضور الدايم هذه هي نتيجته بدون مقدمات
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للشباب وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
استراتيجية محكمة تقدم وصفات واقعية لما يعانيه المغاربة، و يتعايشون معه بإستمرار. و بالتالي فما يلزم هو العمل و المعقول لتنزيلها على ارض الواقع
لا يوجد حزب على الساحة السياسة اعطى للشباب وللمراة مكانة مهمة كما اعطاها حزب التجمع الوطني للاحرار كانت كل غايته هو ادماج هده الفئات ودعمها بشتى الطرق
التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
شكرا للتجمع.. المحمدية فعلا محتاجة للكفاءات و و للناس اللي ممكن تقدم إضافة آخرى للعمل الجماعي بالمدينة
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه حزب كفاءات الشباب الوطنية القادرة بالنهوض
البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام … ماشي لي داخل بحمارة و يخرج بطيارة
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كل المغاربة و كل الفئات و لمختلف طبقات المجتمع و تحية كبيرة لرئيس الحزب الذي يرجع له كل الفضل في هذه الحيوية و النشط التي اصبح يعريفها حزب الحمامة
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
هذه رسالة لمن يهمه الأمر.. مفادها الأحرار قادم بقوة
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
حزب التجمع الوطني للأحرار قادم بقوة و سيحقق نتائج مهمة في انتخابات 2021 لأن عرضه السياسي واضح و يتمشى مع متطلبات الشعب المغربي
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرص كبيرة ومد يده للطاقات الشبابية والنسائية وبرهن على ان هده الفئة هي عماد المجتمع لا يجب اقصاءها في المجال السياسي
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
من نهار خذا أخنوش الأحرار و الحزب غادي للقدام تحيا ليه
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب الكفاءات والطاقات
تحياتي لكم
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
إلى الأمام حزب التجمع الوطني للأحرار.. بلاصتكم هي رئاسة الحكومة ان شاء الله
حزب التجمع الوطني للأحرار لديه استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
الاوضاع المزرية التي واصلت اليها بلادنا تعود أسبابه الى السياسة الفاشلة التي نهجها حزب العدالة و التنمية منذ أن تولى قيادة الحكومة
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة
لدي ثقة كبير في ان حزب التجمع الوطني للاحرار سيعمل بجد أجل مغرب أفضل
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.
فعلا لم نرى من حزب الاحرار الجد و العمل .. حزب نزيه بكل المقاايس يستحق الاحترام
السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته وكفاءات حزبه
حزب قوي غادي اقول الكلمة ديالو غذا.. والعدالة هزها الما
حزب التجمع الوطني للاحرار يساوي حزب شبابي ونسائي بامتياز وكل اعظائه شباب و نساء وهده نضرة مهمة تفتقدها باقي الاحزاب
حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار الذي رسمه منذ اول يوم تولى فيه عزيز أخنوش مسؤولية قيادة الحزب
حزب الاحرار قدوة لباقي الاحزاب همهم الوحيد مصلحة الوطن قبل كل شئ
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين
حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث
حزب التجمع الوطني للأحرار هو البديل المنتظر تحية لكم
من بين الأحزاب القوية في الساحة السياسية هو الأحرار و هدي النتيجة
Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب قوي بهياكله وقياداته التي تعمل بجد في سبيل تحسين سبل العيش
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون
التجمع الوطني للأحرار حزب وطني يستحق و هذا لا نقاش فيه
حزب التجمع الوطني للأحرار من الأحزاب السياسية ان لم نقل الوحيد الذي اهتم بالمرأة و بالشباب المغربي بل وخصص لهم هيكل موازي في الوقت الشباب عند الأحزاب الأخرى هو فقط مستعمل للديكور و الشعارات و الزواق
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل حزب العمل والمعقول ينهج سياسة ناجحة بالتوفيق
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله
حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد و يرقى لطموح المواطن والعيش الكريم لكل المغاربة
حزب التجمع الوطني للاحرار يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد بالدرجة الأولى
الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول ليس مجرد شعارات
الوثيرة التي يسير بها حزب الاحرار تبشر بحزب قوي لن ينافسه احد في الساحة واكيد سيتوج بالنجاح وفقكم الله إلى كل ماهو خير لهذا الوطن
يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل لي الشباب المغربي
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كالتي يعرفها حزب التجمع الوطني للاحرار ، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته
أغراس أغراس ليس مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
ألف مبروك لحزب التجمع الوطني للاحرار و ان شاء الله لعوقبا لرئاسة الحكومة
حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بالعمل والاصلاح و ارادته القوية للعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب
حزب الأحرار حزب المستقبل لأننا نشهد في هذا الحزب دينامية كييرة لتأطير الشباب و المرأة و إعطائها القيمة التي تستحقها
المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار
ان شاء الله موافقين ايها التجمعييون و نتمنى ان تظفارو برئاسة جميع جماعات المغرب
استحضار مصلحة الوطن و المواطننين من اولويات حزب التجمع الوطني للاحرار
التجمع الوطني للأحرار حزب المستقبل,يناضل من اجل العيش الكريم و مستقبل زاهر لي الشباب المغربي
حزب الاحرار حزب طموح و يواصل مساره بالعزيمة و الإسرار… لنا كامل الثقة في ان هذا الحزب هو البديل لمستقبل زاهر
يعتب حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الاحزاب المميزة كونه يعطي الشباب مكانته التي يستحقها
مرت بنا تجربة الاحرار مع العطواني الذي بحث فقط عن حماية مصالحه بالمحمدية لم يفعل شيئا مثله مثل حزب البام الذي أتى الأخضر واليابس من اراض خصبة صالحة للزراعة التي تحولت كلها إلى اسمنت. المحمدية يعوزها أصحاب الضمائر الذين يغارون عليها ويبحثون على خدمتها كما كان في السابق
احسن حزب موجود في الساحة السياسية برهن عن دالك في اكتر من مجال بعمله الجاد حزب يواكب الوضعية دائما جديد ومتجدد
قوة حزب التجمع الوطني للاحرار تكمن في اهتمامه بالشباب ي يجعله دائما في صلب اهتماماته و أولوياته
حزب الاحرار يحمل برنامج يخدم الشباب المغربي ويستحضر مصلحة الوطن قبل كل شيء
وهبي وغيره راس مالهم غير الهضرة اما العمل مشفنا شي حنى كمواطنين مبغيناش الهضرة بغينا المعقول والعمل لمقادر اخدم اخلي المجال لقاد بالمسؤولية وهدشي كينطابق على حزب العدالة والتنمية كدالك لمشفنى منهم حتى حاجة ملموسة واي جديد من غير الفضائح والفشل ديالهم بغينا التغير
حزب التجمع الوطني للاحرار الحزب الوحيد على الساحة السياسية لبان ليا كيستحق الصدارة وزراءه دو كفاءة عالية بينو على الجدية ديالهم في اكتر من ضرف وفرصة بالنسبة لي كمواطن هدا الحزب الانسب ومن غيرو حتى شي حزب اخر ما قنعني
الوطن محتاج لاحزاب قادرة على مسايرة االظروف كما بغات تكون وهدشي لمكاينش فحزب العدالة والتنمية لفشل في عدة اختبارات مر منها وتبين انه غير قادر على حل مشاكل الوطن والمواطن بل زاد الوضع يسوء بفعل سياستهم الفاشلة وبدل ميصلحو ما يمكن اصلاحه كيزيدو اغرقوه كتر كمواطنة اطلب التنحي واعطاء مجال لاحزاب اخرى بينات على التفاني ديالها في خدمت الوطن بشكل يليق بيه
جزب التجمع الوطني للاحرار حزب غني عن التعريف بقيادته وكفاءته المتميزة اعطى فرصة لشباب للولوج للمجال السياسي وهدشي لبغات الوقت الشباب خاصو تعطاه الاولوية لانه هو الحاضر والمسقبل خدم هده الفئة التي تعتبر النواة الحقيقية والنشيطة وهدا مازاد في اعجابي بهدا الحزب وهده الانتهكات والتهجمات ماهي الى مؤشر يدل على انه حزب ناجح وفي طريق الصحيح
حزب التجمع الوطني للاحرار بين عن عمله الجاد وبامتيازه وبصمة بصمته لدا بعض من منعديمي لضمير يسعون الى تشويش الرأي العام باكاديب واشعات لا اساس لها من الصحة وهدا يدل على ان حزب الحمامة في طريقه الصحيح
مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة انهم قادمون وبقوة