"الأحرار" يزيح "البيجيدي" من رئاسة مجلس المحمدية

"الأحرار" يزيح "البيجيدي" من رئاسة مجلس المحمدية
أرشيف
الجمعة 25 دجنبر 2020 - 17:30

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من سحق منافسه حزب العدالة والتنمية في انتخابات رئاسة مجلس المحمدية التي جرت صباح اليوم الجمعة.

واستطاعت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، زبيدة توفيق، الفوز على منافستها، الرئيسة السابقة التي تم عزلها، إيمان صبير، بعد حصولها على 25 صوتا مقابل 17 صوتا لمرشحة العدالة والتنمية.

ووجد حزب العدالة والتنمية نفسه في موقف صعب في الجلسة التي عقدت صباح الجمعة، إثر إعلان مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مليكة الفذ، انسحابها من الترشيح، وهو ما جعل أصواتها تنتقل إلى مرشحة “الحمامة”.

وصوت على مرشحة “الأحرار” مستشارو حزبها، إلى جانب مستشاري العدالة والتنمية المطرودين من الحزب، وآخرين غاضبين من القيادة الجهوية، بالإضافة إلى مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي.

في المقابل، صوت على إيمان صبير عشرة مستشارين من العدالة والتنمية، إلى جانب ستة من الاتحاد الاشتراكي، وعضو وحيد من حزب الأصالة والمعاصرة.

وفور إعلان النتيجة من طرف السلطات المحلية بالمحمدية، غادر مستشارو العدالة والتنمية، بينما سادت أجواء الفرح في القاعة الرئيسية من طرف المستشارين الذين وجهوا التهاني لمرشحة “الأحرار”.

وجرى تشكيل مكتب مجلس المحمدية الجديد، المكون من التجمع الوطني للأحرار، ثم الاتحاد الاشتراكي، الذي حصلت عضوه مليكة الفذ على النيابة الأولى، فأعضاء من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.

ورغم المحاولات التي قادها أعضاء بارزون في حزب “المصباح” مع بعض المستشارين لدفعهم إلى التصويت على المرشحة إيمان صبير، إلا أنها لم تؤت أكلها، ليمنى العدالة والتنمية بخيبة أمل إثر إبعاده عن رئاسة المجلس.

وحاول حزب العدالة والتنمية خطب ود حزب الأصالة والمعاصرة قصد التصويت عليه، غير أن مستشاري “البام”، بمن فيهم رجل العقار محمد المفضل، رفضوا ذلك، وصوتوا لصالح مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار.

التجمع الوطني للأحرار العدالة والتنمية المحمدية مستشارون

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‫تعليقات الزوار

100
  • عايقين
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 17:48

    اللعبة واضحة. وضوح الشمس في يوم جميل

    4
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  • هل الأحرار قادمون؛ ؛؛؛؛؟
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 17:58

    يبدو أن حزب الوطني للأحرار مستعد جد الاستعداد للاستحقاقات المقبلة في المغرب في منتصف السنة المقبلة؛ ؛؛؛؛ السؤال ما خططهم في توجهاتكم المستقبلية في مجالات الصحة والتشغيل والتعليم؟ ؟؟؟؟؟

    -4
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  • Mostafa
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:00

    بعدما حصل الإتحاد الإشتراكي على رئاسة البرلمان و هو لم يتعد نصيبه من الحصة النيابية 22 نائب فكل شيء يجوز في بلدي.
    أعطيني و إلا أصوت ضدك و ليس حبا فيمن سأصوت عليه.

    2
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  • Najwa
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:15

    الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب

    -5
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  • نظرة عين
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:15

    ألاعيب شيطانية واضحة لهذ اقول لكم ااستعدوا للاحتفال بالفوز المشين في الإنتخابات التشريعية المقبلة .للاسف على من تضحكون؟على انفسكم أوعلى أبناء بلدكم تتناوبون على حلب وكسب المزيد من من الأموال على حساب المواطنين المقهورين والمغلوبين على أمرهم.

    4
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  • Sana
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:15

    حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه

    -5
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  • سمير
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:15

    حزب التجمع باين انه غادي اكتسح انتخابات 2021 ان شاء الله

    -5
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  • Rabia
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:16

    حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم

    -5
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  • Halim
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:16

    اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة

    -5
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  • البلان
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:17

    هاد الحزب عندو ميقول و مبقا تيخلي للعدالة و التنمية حتى حاجة لا المدن و لا القرى

    -4
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  • ayoub
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:17

    التجمع حزب اخلاق ومبادئ وياليت باقي الاحزاب تقتدي به علنا نرقى بالسياسة في بلدنا

    -6
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  • Aziz
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:17

    الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط

    -6
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  • غزل
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:17

    مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.

    -6
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  • نجوى
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:17

    حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرصة للشباب واعطى مكانة متميزة للمراة ودافع عن هده الفئات في جميع الميادين

    -6
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  • Nawal
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:17

    التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.

    -4
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  • Mohamed
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:17

    RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.

    -4
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  • الوردي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:17

    العمل الميداني والحضور الدايم هذه هي نتيجته بدون مقدمات

    -4
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  • عماد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:18

    التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى

    -5
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  • حمزة الروداني
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:18

    حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن

    -5
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  • sida
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:18

    التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للشباب وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم

    -4
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  • Mohamed
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:18

    لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.

    -4
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  • Halima
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:18

    استراتيجية محكمة تقدم وصفات واقعية لما يعانيه المغاربة، و يتعايشون معه بإستمرار. و بالتالي فما يلزم هو العمل و المعقول لتنزيلها على ارض الواقع

    -4
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  • سنيرة
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:19

    لا يوجد حزب على الساحة السياسة اعطى للشباب وللمراة مكانة مهمة كما اعطاها حزب التجمع الوطني للاحرار كانت كل غايته هو ادماج هده الفئات ودعمها بشتى الطرق

    -4
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  • Hind
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:19

    التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك

    -4
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  • المحمدية
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:19

    شكرا للتجمع.. المحمدية فعلا محتاجة للكفاءات و و للناس اللي ممكن تقدم إضافة آخرى للعمل الجماعي بالمدينة

    -4
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  • وردة
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:19

    لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل

    -3
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  • Aya
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:19

    لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل

    -3
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  • محمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:19

    حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه حزب كفاءات الشباب الوطنية القادرة بالنهوض

    -3
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  • sana
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:19

    البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام … ماشي لي داخل بحمارة و يخرج بطيارة

    0
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  • Soumia
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:20

    حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع

    -3
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  • kamal
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:20

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كل المغاربة و كل الفئات و لمختلف طبقات المجتمع و تحية كبيرة لرئيس الحزب الذي يرجع له كل الفضل في هذه الحيوية و النشط التي اصبح يعريفها حزب الحمامة

    -3
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  • Sim
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:20

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة

    -3
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  • يونس و اروي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:20

    هذه رسالة لمن يهمه الأمر.. مفادها الأحرار قادم بقوة

    -3
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  • Halima
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:20

    حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن

    -2
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  • هشام
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:20

    حزب التجمع الوطني للأحرار قادم بقوة و سيحقق نتائج مهمة في انتخابات 2021 لأن عرضه السياسي واضح و يتمشى مع متطلبات الشعب المغربي

    -2
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  • Kamal
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:20

    Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable

    -1
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  • احمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:20

    حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرص كبيرة ومد يده للطاقات الشبابية والنسائية وبرهن على ان هده الفئة هي عماد المجتمع لا يجب اقصاءها في المجال السياسي

    -1
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  • Jaouaher
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:21

    من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب

    -1
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  • Tasnim
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:21

    حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية

    -1
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  • khadijay
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:21

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة

    -1
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  • احمد احمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:21

    من نهار خذا أخنوش الأحرار و الحزب غادي للقدام تحيا ليه

    -1
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  • Galila
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:21

    التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.

    -1
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  • عبد العالي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:21

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله

    -1
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  • خالد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:21

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب الكفاءات والطاقات
    تحياتي لكم

    -1
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  • Samira
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:21

    Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis

    0
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  • Houda
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:21

    مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية

    -1
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  • Baloua
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:22

    حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس

    -1
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  • المساوي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:22

    إلى الأمام حزب التجمع الوطني للأحرار.. بلاصتكم هي رئاسة الحكومة ان شاء الله

    -1
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  • Amal
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:22

    حزب التجمع الوطني للأحرار لديه استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب

    -1
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  • imad
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:22

    الاوضاع المزرية التي واصلت اليها بلادنا تعود أسبابه الى السياسة الفاشلة التي نهجها حزب العدالة و التنمية منذ أن تولى قيادة الحكومة

    0
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  • علي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:22

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة

    -1
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  • هبة
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:22

    لدي ثقة كبير في ان حزب التجمع الوطني للاحرار سيعمل بجد أجل مغرب أفضل

    -1
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  • Jawad
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:22

    حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.

    -1
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  • Mahasine
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:23

    فعلا لم نرى من حزب الاحرار الجد و العمل .. حزب نزيه بكل المقاايس يستحق الاحترام

    -1
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  • zohra
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:23

    السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته وكفاءات حزبه

    -1
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  • المناضل
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:23

    حزب قوي غادي اقول الكلمة ديالو غذا.. والعدالة هزها الما

    0
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  • لمياء
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:23

    حزب التجمع الوطني للاحرار يساوي حزب شبابي ونسائي بامتياز وكل اعظائه شباب و نساء وهده نضرة مهمة تفتقدها باقي الاحزاب

    0
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  • Kawtar
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:23

    حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته

    0
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  • العربي العري
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:24

    التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار الذي رسمه منذ اول يوم تولى فيه عزيز أخنوش مسؤولية قيادة الحزب

    0
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  • Fatima
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:24

    حزب الاحرار قدوة لباقي الاحزاب همهم الوحيد مصلحة الوطن قبل كل شئ

    0
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  • amal
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:24

    الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون

    0
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  • عبد العالي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:24

    بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين

    0
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  • العربي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:24

    حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث

    1
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  • Ahmed
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:24

    حزب التجمع الوطني للأحرار هو البديل المنتظر تحية لكم

    0
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  • الأندلس
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:24

    من بين الأحزاب القوية في الساحة السياسية هو الأحرار و هدي النتيجة

    0
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  • Manal
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:25

    Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays

    1
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  • Layla
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:25

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب قوي بهياكله وقياداته التي تعمل بجد في سبيل تحسين سبل العيش

    0
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  • الحسين
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:25

    الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون

    0
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  • الحكيم
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:25

    التجمع الوطني للأحرار حزب وطني يستحق و هذا لا نقاش فيه

    0
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  • جمال
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:25

    حزب التجمع الوطني للأحرار من الأحزاب السياسية ان لم نقل الوحيد الذي اهتم بالمرأة و بالشباب المغربي بل وخصص لهم هيكل موازي في الوقت الشباب عند الأحزاب الأخرى هو فقط مستعمل للديكور و الشعارات و الزواق

    0
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  • Soufiane
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:26

    التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل حزب العمل والمعقول ينهج سياسة ناجحة بالتوفيق

    0
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  • حاتم
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:26

    من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب

    0
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  • safa
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:26

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله

    0
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  • Simo
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:26

    حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد و يرقى لطموح المواطن والعيش الكريم لكل المغاربة

    0
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  • كمال
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:26

    حزب التجمع الوطني للاحرار يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد بالدرجة الأولى

    0
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  • Oumaima
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:27

    الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول ليس مجرد شعارات

    0
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  • أحمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:27

    الوثيرة التي يسير بها حزب الاحرار تبشر بحزب قوي لن ينافسه احد في الساحة واكيد سيتوج بالنجاح وفقكم الله إلى كل ماهو خير لهذا الوطن

    0
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  • Soufian
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:27

    يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل لي الشباب المغربي

    0
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  • سهيل
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:28

    لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كالتي يعرفها حزب التجمع الوطني للاحرار ، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل

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  • Med
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:28

    حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته

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  • Alia
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:29

     أغراس أغراس ليس مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.

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  • عبد المجيد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:29

    ألف مبروك لحزب التجمع الوطني للاحرار و ان شاء الله لعوقبا لرئاسة الحكومة

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  • Amina
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:29

    حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بالعمل والاصلاح و ارادته القوية للعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب

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  • Laila
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:30

    حزب الأحرار حزب المستقبل لأننا نشهد في هذا الحزب دينامية كييرة لتأطير الشباب و المرأة و إعطائها القيمة التي تستحقها

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  • Hassna
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:30

    المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار

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  • سعيد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:30

    ان شاء الله موافقين ايها التجمعييون و نتمنى ان تظفارو برئاسة جميع جماعات المغرب

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  • Fatiha
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:30

    استحضار مصلحة الوطن و المواطننين من اولويات حزب التجمع الوطني للاحرار

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  • Amin
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:31

    التجمع الوطني للأحرار حزب المستقبل,يناضل من اجل العيش الكريم و مستقبل زاهر لي الشباب المغربي

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  • Hassna
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:31

    حزب الاحرار حزب طموح و يواصل مساره بالعزيمة و الإسرار… لنا كامل الثقة في ان هذا الحزب هو البديل لمستقبل زاهر

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  • Karim
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:33

    يعتب حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الاحزاب المميزة كونه يعطي الشباب مكانته التي يستحقها

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  • الوطنية
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:33

    مرت بنا تجربة الاحرار مع العطواني الذي بحث فقط عن حماية مصالحه بالمحمدية لم يفعل شيئا مثله مثل حزب البام الذي أتى الأخضر واليابس من اراض خصبة صالحة للزراعة التي تحولت كلها إلى اسمنت. المحمدية يعوزها أصحاب الضمائر الذين يغارون عليها ويبحثون على خدمتها كما كان في السابق

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  • سومية
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:33

    احسن حزب موجود في الساحة السياسية برهن عن دالك في اكتر من مجال بعمله الجاد حزب يواكب الوضعية دائما جديد ومتجدد

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  • Souma
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:33

    قوة حزب التجمع الوطني للاحرار تكمن في اهتمامه بالشباب ي يجعله دائما في صلب اهتماماته و أولوياته

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  • Ayman
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:34

    حزب الاحرار يحمل برنامج يخدم الشباب المغربي ويستحضر مصلحة الوطن قبل كل شيء

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  • احلام
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:35

    وهبي وغيره راس مالهم غير الهضرة اما العمل مشفنا شي حنى كمواطنين مبغيناش الهضرة بغينا المعقول والعمل لمقادر اخدم اخلي المجال لقاد بالمسؤولية وهدشي كينطابق على حزب العدالة والتنمية كدالك لمشفنى منهم حتى حاجة ملموسة واي جديد من غير الفضائح والفشل ديالهم بغينا التغير

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  • اسماء
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:38

    حزب التجمع الوطني للاحرار الحزب الوحيد على الساحة السياسية لبان ليا كيستحق الصدارة وزراءه دو كفاءة عالية بينو على الجدية ديالهم في اكتر من ضرف وفرصة بالنسبة لي كمواطن هدا الحزب الانسب ومن غيرو حتى شي حزب اخر ما قنعني

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  • احمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:39

    الوطن محتاج لاحزاب قادرة على مسايرة االظروف كما بغات تكون وهدشي لمكاينش فحزب العدالة والتنمية لفشل في عدة اختبارات مر منها وتبين انه غير قادر على حل مشاكل الوطن والمواطن بل زاد الوضع يسوء بفعل سياستهم الفاشلة وبدل ميصلحو ما يمكن اصلاحه كيزيدو اغرقوه كتر كمواطنة اطلب التنحي واعطاء مجال لاحزاب اخرى بينات على التفاني ديالها في خدمت الوطن بشكل يليق بيه

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  • حميد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:40

    جزب التجمع الوطني للاحرار حزب غني عن التعريف بقيادته وكفاءته المتميزة اعطى فرصة لشباب للولوج للمجال السياسي وهدشي لبغات الوقت الشباب خاصو تعطاه الاولوية لانه هو الحاضر والمسقبل خدم هده الفئة التي تعتبر النواة الحقيقية والنشيطة وهدا مازاد في اعجابي بهدا الحزب وهده الانتهكات والتهجمات ماهي الى مؤشر يدل على انه حزب ناجح وفي طريق الصحيح

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  • امير
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:44

    حزب التجمع الوطني للاحرار بين عن عمله الجاد وبامتيازه وبصمة بصمته لدا بعض من منعديمي لضمير يسعون الى تشويش الرأي العام باكاديب واشعات لا اساس لها من الصحة وهدا يدل على ان حزب الحمامة في طريقه الصحيح

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  • سميرة
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 18:45

    مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة انهم قادمون وبقوة

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