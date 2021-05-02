المرأة التجمعية تقارب المناصفة في ندوة بالداخلة

المرأة التجمعية تقارب المناصفة في ندوة بالداخلة
صور: هسبريس
الأحد 2 ماي 2021 - 10:22

نظمت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة ندوة حول موضوع “الاستحقاقات الانتخابية.. وسؤال المُناصفة”، من تأطير هدى بولحيت، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الداخلة، وفتيحة شتاتو، عضو منظمة المحامين التجمعيين.

الندوة تأتي في إطار برنامج رمضانيات، الذي أطلقته منسقية الحزب بجهة الداخلة وادي الذهب منذ بداية الشهر الفضيل، والذي تخللته مجموعة من الندوات العلمية والثقافية.

وفي تصريحه لجريدة هسبريس قال محمد الأمين حرمة الله، المنسق الجهوي لحزب “الحمامة” بالداخلة وادي الذهب، إن الحزب يواكب بهذه الندوات النقاش العمومي في الجهة، مستحضرا دور المناصفة في تعزيز الديمقراطية في المجتمع وفي الحياة السياسية.

وتطرق حرمة الله في السياق نفسه إلى الأدوار التي تقوم بها المرأة التجمعية في المجتمع الصحراوي، مشيرا إلى ضرورة جعل النساء وملف المناصفة على سلم الأولويات في تنزيل المخططات التنموية بجهات الصحراء المغربية، وتكريس المشاركة السياسية للمرأة.

الداخلة وادي الذهب الصحراء المغربية المرأة التجمعية حزب التجمع الوطني للأحرار

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