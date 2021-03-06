"الأحرار" ينفي اختيار وكلاء لوائح جهة مراكش

نفى حزب التجمع الوطني للأحرار، على لسان منسقه الجهوي بجهة مراكش آسفي، محمد القباج، ما تم تداوله حول الحسم في وكلاء لوائح الدوائر للانتخابات التشريعية المقبلة بهذه الجهة.

وأكد القباج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحزب لم يحسم في اللوائح والمرشحين بعد، معتبرا ما تم تداوله مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وشدد القباج، الذي يشغل رئيسا للجنة الانتخابات الوطنية بـ”حزب الحمامة”، أن ما يتم تداوله غير صحيح، مشيرا إلى أن الأسماء التي ستتم تزكيتها على رأس اللوائح يعلنها المكتب السياسي ولجنة الانتخابات، ودون ذلك لا يمكن الاكتراث بما يتم تداوله ونشره.

من جهة أخرى، أكد عضو بارز في حزب التجمع الوطني للأحرار أن مثل هذه الخرجات يراد بها الضغط على التنظيم السياسي من أجل تزكية هذه الأسماء، لافتا إلى أن بعض الطامحين إلى الترشح يعمدون إلى تداول أسمائهم قصد إغلاق الطريق أمام أسماء منافسة لهم.

المتحدث، الذي رفض ذكر اسمه، لفت الانتباه إلى أن الحزب سيدرس جميع الاقتراحات التي تم التوصل بها من لدن المنسقين الجهويين، مؤكدا أن معيار الكفاءة سيتم أخذه بعين الاعتبار قصد تقديم مرشحين في مستوى تطلعات المواطنين.

وشددت مصادر تجمعية على وجوب اختيار وكلاء اللوائح في الدوائر الانتخابية من الكفاءات والأطر التي تتماشى مع طموح وتطلعات رئيس الحزب، عزيز أخنوش، لاسيما في ظل التصويت على القاسم الانتخابي الجديد الذي سيمكن من مرور هذه الكفاءات للبرلمان.

وأوضحت المصادر نفسها أن الحزب مطالب بأن يحذو حذو عدد من الأحزاب على مستوى جهة مراكش آسفي، تسعى إلى تقديم أُطر وكفاءات عالية بعدما تخلت عن الأعيان و”أصحاب الشكارة”، ما سيخول لها التنافس على رئاسة الجهة.