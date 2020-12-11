الأحمدي يزف خبرا سعيدا إلى أنصار اتحاد جدة

الأحمدي يزف خبرا سعيدا إلى أنصار اتحاد جدة
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:25

تعززت قائمة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم بعودة الدولي المغربي الأسبق كريم الأحمدي، الذي استعاد عافيته وبات في قمة جاهزيته البدنية والذهنية لخوض المباريات بالدوري المحلي.

وشهدت قائمة الاتحاد التي واجهت المضيف الشباب على أرضية ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، الجمعة، ضمن الأسبوع الثامن من دوري محمد بن سلمان، جلوس متوسط ميدان الأسود الأسبق بدكة البدلاء؛ إذ قرر المدرب فابيو كاريلي عدم إشراكه أساسيا رغم جاهزيته.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن البرازيلي كاريلي كان يخشى الدفع بالأحمدي في التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب، وفضل الدفع بعبد الإله المالكي، على الرغم من حصول اللاعب على تصريح طبي للمشاركة.

وكان المدرب المذكور قد قرر الاعتماد على خدمات الخبير المغربي الأحمدي أمام الوحدة ضمن الجولة السابعة، غير أنه تراجع عن ذلك في آخر لحظة بسبب تقرير لمدرب اللياقة البدنية أثبت أن اللاعب غير جاهز بشكل كامل لخوض اللقاء الذي عرف فوز العميد بهدفين مقابل هدف واحد.

وغاب الأحمدي الذي كان مرشحا للعودة إلى أجواء التباري بالدوري الهولندي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي عن مباريات ناديه الأخيرة بسبب دخوله في الحجر الصحي عقب إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أثر على لياقته البدنية قبل أن يصبح لائقا للمشاركة في المقبل من المباريات.

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