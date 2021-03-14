الأداء الأسبوعي يرتفع في بورصة الدار البيضاء

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و12 مارس الجاري، على وقع الارتفاع، بعد أربعة أسابيع متتالية من الانخفاض.

وهكذا سجل “مازي”، وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم، تطورا إيجابيا، حيث سجل 0,57 بالمائة (11.415,05 نقطة).

كما عرف مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,52 في المائة، ليستقر في 930,25 نقطة.

من جهته، واصل “ماديكس”، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، الارتفاع ليستقر في 9.290,03 نقط (زائد 0,56 بالمائة). كما سجل ارتفاعا بنسبة 1,09 بالمائة منذ بداية السنة الجارية.

أما بالنسبة للمؤشرات الدولية، فقد سجل “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة، واستقر في 10.481,38 نقط، بينما عرف “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” انتعاشا بنسبة 0,53 بالمائة، مسجلا 9.768,5 نقط.

وفيما يتعلق بالمؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كازابلانكا أي إس جي 10″، فقد ربح 0,37 بالمائة، واستقر في 862,81 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي، سجل قطاع “الصناعة الصيدلية” زائد 5,58 بالمائة، وربح قطاع “الحراجة والورق” 3,82 بالمائة، فيما سجل قطاع “الكيمياء” زائد 2,35 بالمائة، و”التجهيزات الإلكترونية والكهربائية” زائد 2,31 بالمائة، و”الاتصالات” زائد 1,27 بالمائة، و”الأبناك” زائد 0,45 بالمائة.

في المقابل، سجل قطاع “المشاركة والإنعاش العقاري” ناقص 2,1 بالمائة، وقطاع “المشروبات” ناقص 1,34 بالمائة، و”البناء ومعداته” ناقص 0,53 بالمائة، و”المعادن” ناقص 0,08 بالمائة.

وبلغ الحجم الإجمالي لتداولات الأسبوع 373,66 مليون درهم. أما رسملة البورصة فكانت في حدود 590,47 مليار درهم.