"الأدوية الأوربية" توافق على استعمال لقاح "فايزر بيونتيك"

أوصت وكالة الأدوية بالاتحاد الأوروبي، اليوم، بالموافقة على استعمال لقاح BioNTech/Pfizer ضد فيروس كورونا، مما يفتح الطريق لبدء التطعيمات ابتداء من 27 دجنبر الجاري.

وتأتي توصية “وكالة الأدوية الأوروبية EMA” في شأن استخدام اللقاح لفائدة البالغين من العمر 16 سنة وأكثر، بعد أسابيع من بدء دول أخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في السماح للقاح، وبعد يوم من موافقة سويسرا على اللقاح بترخيص تسويق مشروط.

ودعت EMA إلى منح المفوضية الأوروبية تصريح تسويق مشروط للقاح، والذي سيعطي الضوء الأخضر لعواصم الاتحاد الأوروبي لبدء عمليات التلقيح، فيما يبقى من المتوقع أن يستغرق هذا الإذن الرسمي يومين آخرين.