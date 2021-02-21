الأرجنتين تحاول تجاوز فضيحة توزيع لقاحات الجائحة

تولت وزيرة الصحة الأرجنتينية الجديدة كارلا فيتسوتي مهامها بعد استقالة سلفها، الذي ضبط وهو يساعد أصدقاء على تجاوز برنامج حملة التلقيح ضد كورونا.

وأدت فيتسوتي، أخصائية الطب الباطني، اليمين أمام الرئيس ألبرتو فرنانديز في مقر الرئاسة، ضمن مراسيم قصيرة بثها التلفزيون، ولم تصدر أي بيان بعد ذلك ولم ترد على أسئلة الصحافيين.

وكانت فيتسوتي مسؤولة عن تأمين اللقاح الروسي “سبوتنيك-V” للأرجنتين، بصفتها نائبة لوزير الصحة، بينما استقال وزير الصحة السابق، خينيس غونزاليس غارسي، بعدما تبين أنه ساعد أصدقاء في الحصول على التطعيم قبل وصول دورهم.

وكشفت الفضيحة بعد أن أعلن الصحافي هوراسيو فيربتسكي ذو الـ71 عاما، للإذاعة، أنه بفضل صداقته الطويلة مع وزير الصحة تمكن من الحصول على لقاح في مكتبه قبل بقية الأرجنتينيين.

وحتى الآن لم يتم تطعيم سوى العاملين في القطاع الصحي بالبلاد. وبدأ تلقيح الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عاما الأربعاء الماضي في مقاطعة بوينس آيرس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا آخرين مقربين من الحكومة تم تطعيمهم في مقر وزارة الصحة، بينما أكدت صحف محلية أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقا في ما جرى.

وتسلمت الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة 1.2 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك”، حتى الآن، و580 ألف جرعة من لقاح “كوفيشيلد” من معهد “سيروم اينستيتيوت” في الهند.