الأرجنتين تشرّع الإجهاض

صارت الأرجنتين، اليوم، الأربعاء واحدة من الدول القليلة في أميركا اللاتينية التي تشرّع الإجهاض عقب إقرار الكونغرس مشروع قانون أثار انقساماً عميقاً لدى الرأي العام.

وبعدما أعتمد النواب في 11 من الشهر الحالي النص الذي يجيز الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، صوّت مجلس الشيوخ عليه فجر الأربعاء وأقره بغالبية 38 صوتاً في مقابل رفض 29 وامتناع واحد، وذلك بعد عامين من سقوط محاولة أولى كانت قد أثارت بدورها الانقسام في المجتمع.

واحتفل عدة آلاف من الناشطين المؤيدين للإجهاض قرب مقرّ الكونغرس بنتيجة التصويت.

وقالت الأخصائية في علم النفس ساندرا لوجان (41 عاماً) التي كانت تشارك في تجمّع للمؤيدين “بعد الكثير من المحاولات وسنوات من النضال التي أراقت دماء وأزهقت أرواحنا، صنعنا التاريخ اليوم أخيرا”، مضيفة لوكالة فرانس برس “نترك اليوم عالما أفضل لأطفالنا”.

وكان الإجهاض في الأرجنتين مسموحاً به حتى الآن فقط في حالات التعرض للاغتصاب أو في ظل خطر يتهدد حياة الأم، طبقاً لقانون يعود تاريخه إلى العام 1921.