الأردن يتسلم اللقاحات ضد "كورونا" أواخر شهر يناير

أعلن مسؤول أردني أنه يتوقع أن تصل اللقاحات ضد فيروس “كورونا” نهاية شهر يناير المقبل إلى المملكة؛ فقد أطلقت وزارة الصحة، الخميس، موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من العاملين في الأطر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.

وقال وائل الهياجنة، الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه يتوقع “وصول المطعوم للمملكة نهاية شهر يناير المقبل أو بداية شهر فبراير الذي يليه”.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت، منتصف الشهر الحالي، ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار وباء “كوفيد-19”.

من جهة أخرى، قال الهياجنة إن عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني “فاكسين جو” ستكون متاحة لـ”جميع المواطنين الأردنيين والمقيمين داخل المملكة”، التي يتجاوز عدد سكانها العشرة ملايين نسمة.

واستثنى الموقع من التسجيل الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل أو الذين تقل أعمارهم عن ستين عاما أو من لديهم موانع أخرى.

وقالت قناة “المملكة” الرسمية إن 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر/بايونتيك وصلت إلى المملكة، وسيتم توزيعها في أنحاء البلاد.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت، مطلع الشهر الحالي، أنها وقّعت اتفاقا مع فايزر/بيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، ومع “كوفاكس”؛ وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد الفيروس.

وأشارت كذلك إلى اتصالات مع “استرازينيكا”و”جونسون آند جونسون”.

وكان نذير عبيدات، وزير الصحة الأردني، صرح، الشهر الماضي، بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن، حتى الآن، 281 ألفا و983 إصابة مؤكدة بالفيروس و3652 وفاة؛ فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1005، منهم 148 على أجهزة التنفس الاصطناعي.