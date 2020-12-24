الأردن يتسلم اللقاحات ضد "كورونا" أواخر شهر يناير

أعلن مسؤول أردني أنه يتوقع أن تصل اللقاحات ضد فيروس “كورونا” نهاية شهر يناير المقبل إلى المملكة؛ فقد أطلقت وزارة الصحة، الخميس، موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من العاملين في الأطر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.
وقال وائل الهياجنة، الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه يتوقع “وصول المطعوم للمملكة نهاية شهر يناير المقبل أو بداية شهر فبراير الذي يليه”.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت، منتصف الشهر الحالي، ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار وباء “كوفيد-19”.
من جهة أخرى، قال الهياجنة إن عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني “فاكسين جو” ستكون متاحة لـ”جميع المواطنين الأردنيين والمقيمين داخل المملكة”، التي يتجاوز عدد سكانها العشرة ملايين نسمة.
واستثنى الموقع من التسجيل الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل أو الذين تقل أعمارهم عن ستين عاما أو من لديهم موانع أخرى.
وقالت قناة “المملكة” الرسمية إن 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر/بايونتيك وصلت إلى المملكة، وسيتم توزيعها في أنحاء البلاد.
وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت، مطلع الشهر الحالي، أنها وقّعت اتفاقا مع فايزر/بيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، ومع “كوفاكس”؛ وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد الفيروس.
وأشارت كذلك إلى اتصالات مع “استرازينيكا”و”جونسون آند جونسون”.
وكان نذير عبيدات، وزير الصحة الأردني، صرح، الشهر الماضي، بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.
وسجل الأردن، حتى الآن، 281 ألفا و983 إصابة مؤكدة بالفيروس و3652 وفاة؛ فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1005، منهم 148 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
“واستثنى الموقع من التسجيل الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل..” ها كلام المعقول المتعافون من الفيروس لا يحتاجون لقاحا فقط يلزمهم وثيقة تثبت أنهم كانوا مصابين وتعافوا كوصفة الدواء (Ordonnance) التي تعطيها وزارة الصحة للمصابين,
الأردن الدولة المحدودة الامكانيات بدأت الاستعداد لاستقبال لقاح فايزر وتجرى اتصالات أخرى لشراء لقاح جونسون آند جونسون الأغلى عالميا.. والمغرب ينتظر لقاح سينوفارم الصيني إلى جانب دول أفريقية فقيرة..
اين الالقاح الصيني ميوصلنا حتى جميع دول تلقح مواطنيها،
États-unis: 600 000 vaccinations en 1 semaine. 0 mort et 1 personne ayant subit une réaction allergique annoncent les autorités sanitaires américaines.
الولايات المتحدة: 600 ألف لقاح في أسبوع واحد. 0 حالة وفاة و 1 شخص أصيب برد فعل تحسسي تعلن السلطات الصحية الأمريكية.
Israël a le meilleur taux de vaccination de sa population dans le monde.
إسرائيل لديها أفضل معدل تطعيم لسكانها في العالم.
إلى ـ 2 ـ النقد الذاتي … ساكنة الأردن الشقيقة تقارب 10 ملايين .. أما بلادنا 40 مليون ..!!!!! لا مجال للمقارنة بالنسبة لكلفة اقتناء اللقاح …