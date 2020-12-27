الأردن يعلن رصد إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم الأحد، تسجيل بلاده أول إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لدى أردنيين وفدا من بريطانيا.
وقال الوزير، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إنه “تم اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا”.
واضاف أن رصد الحالتين تم بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، وأوضح أن “الحالتين هما لزوجين قدما معاً يوم السبت 19 دجنبر الحالي، وحالتهما الصحية ممتازة”.
وحسب المسؤول الحكومي فقد “تم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح اختلاطهما بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي”.
روى ابن ماجه عن عبدالله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين “خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن”:
1 — لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.
2 — ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم.
3 — ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.
4 — ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم.
5 — وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم.