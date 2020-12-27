الأردن يعلن رصد إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم الأحد، تسجيل بلاده أول إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لدى أردنيين وفدا من بريطانيا.

وقال الوزير، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إنه “تم اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا”.

واضاف أن رصد الحالتين تم بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، وأوضح أن “الحالتين هما لزوجين قدما معاً يوم السبت 19 دجنبر الحالي، وحالتهما الصحية ممتازة”.

وحسب المسؤول الحكومي فقد “تم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح اختلاطهما بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي”.