الأردن يعلن 62 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 62 وفاة و 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7708 والإصابات إلى 662 ألفا و395.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 66 ألفا و334 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 249 حالة، فيما غادر 180.

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى تسجيل 7183 حالة شفاء اليوم، في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي التعافي إلى 588 ألفا و 353 حالة.

وأضاف الموجز أن 24 ألفا و854 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6 ملايين و 294 ألفا و 123 فحصاً، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة اليوم وصلت إلى قرابة 12,65 بالمئة.