الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج في مناطق عدة بالمغرب‎

في نشرة جوية خاصة، بمستوى يقظة برتقالي، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن زخات رعدية محليا قوية، اليوم الأربعاء، ستهم عمالات وأقاليم بولمان والرشيدية وفكيك وجرسيف وتاوريرت.

وأوردت المديرية أن زخات رعدية محليا معتدلة إلى شيئا ما قوية ستهم هذا اليوم من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الحادية عشرة مساء كل من أقاليم بني ملال وبرشيد والدار البيضاء والجديدة والصويرة والعرائش ومديونة والمحمدية والنواصر والرباط وأسفي وسلا وسيدي بنور وتمارة والصخيرات وطنجة وأصيلة.

وستهم زخات رعدية محليا معتدلة إلى شيئا ما قوية يوم الخميس من منتصف الليل إلى منتصف النهار أقاليم بركان ووجدة أنجاد، بينما الزخات الرعدية يمكن أن تكون مصحوبة بالبرد.

وأضافت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه ينتظر أن تتساقط، هذا المساء ويوم الخميس، ثلوج معتدلة (من 15 إلى 30 سم) فوق المرتفعات التي يزيد علوها عن 1800 متر، بأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وإفران وخنيفرة وميدلت.