"الأرصاد الجوية" تحذر من رياح وأمطار في المغرب

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن رياحا محلية بقوة 70 إلى 85 كيلومترا في الساعة، ستشهدها عمالات وأقاليم الحوز والحسيمة وأسا الزاك وشفشاون وشيشاوة والجديدة والرشيدية والسمارة والصويرة والفحص أنجرة وفكيك وكلميم والعيون والعرائش والمضيق-الفنيدق وورزازات ووزان وأسفي وسيدي بنور وسيدي إفني وطانطان وطنجة-أصيلة وطرفاية وتارودانت وطاطا وتطوان وتنغير وتزنيت واليوسفية وزاكورة؛ وذلك يوم الأربعاء من الثانية عشرة زوالا إلى الحادية عشرة مساء.

وستهم، بعد زوال اليوم والليلة المقبلة، هبات رياح قوية شيئا ما، بين 60 و70 كيلومترا في الساعة، أقاليم أسفي والصويرة والجديدة وسيدي بنور وورزازات وميدلت وخنيفرة وإفران.

وأوردت النشرة أن زخات قوية وأحيانا رعدية، ستهم عمالات وأقاليم الجديدة والنواصر وبرشيد، بداية من اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال وستستمر إلى حدود الثامنة مساء.

وستعرف عمالات وأقاليم تازة ومولاي يعقوب ومكناس وفاس والحاجب وصفرو وإفران وخنيفرة والخميسات والجديدة وآسفي وسيدي بنور وسطات وبرشيد زخات قوية أحيانا رعدية، اليوم الثلاثاء ابتداء من الثامنة مساء وإلى حدود الأربعاء على الساعة السابعة صباحا.

الزخات القوية ذاتها وأحيانا رعدية ستعرفها عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة والفحص أنجرة والمضيق-الفنيدق وشفشاون وتطوان والعرائش وأكادير إداوتنان وتارودانت وإنزكان- أيت ملول والصويرة، الأربعاء على الساعة الخامسة وستتواصل إلى الخميس على الساعة العاشرة.

ووفق النشرة الخاصة ذاتها، ستهم بعد زوال اليوم زخات مطرية معتدلة إقليم مديونة والدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان.