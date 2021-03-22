الأرصاد الجوية تقدم المساعدة للشغيلة البحرية

الأرصاد الجوية تقدم المساعدة للشغيلة البحرية
صورة: أرشيف
الإثنين 22 مارس 2021 - 13:09

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنها وضعت إستراتيجية تهدف إلى تطوير أدوات دعم القرار وتقديم المساعدة التقنية المتخصصة لقطاع البحر، وذلك في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي اختير له هذه السنة شعار “المحيطات مناخ العالم وطقسه”.

وأوضحت المديرية أن الإستراتيجية المذكورة تشمل تعزيز وسائل القياس والرصد من خلال تجهيز 5 محطات بحرية، وكذا تعزيز آليات حديثة ومتطورة للاستشعار عن بعد بـ 8 رادارات لمراقبة الطقس ورادارین بحريين.

كما تهم الإستراتيجية، وفق البلاغ الصحافي، تحسين وتحديث وسائل معالجة المعطيات والإنتاج والبث بتحديث مركز معالجة المعطيات وفق معايير الجودة العالمية، وكذا تطوير نظام الإنذار الرصدي بإنشاء نظام اليقظة البحرية، “وهي عبارة عن خريطة يقظة بحرية تعطي مستويات المخاطر المرتبطة بالظروف البحرية خلال 24 و48 ساعة القادمة على طول الشريط الساحلي”.

وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، عملت المديرية على تحسين جودة التنبؤات الرصدية على الصعيدين الجهوي والمحلي، مع التحسين المستمر للمنتجات والخدمات، إضافة إلى تطوير البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية البحرية والمناخ، مع الاعتماد على موارد بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

ولتوفير هذه الخدمات وتقريبها من الفاعلين الاقتصاديين، أوضح البلاغ أن المديرية “تقوم على إرساء أرصاد جوية قطاعية تعتمد على سياسة القرب وعلى تبني معايير تتميز بالدقة والجودة العالية وتستند إلى تنمية البحث العلمي واستعمال التكنولوجيا المتطورة وتأهيل الموارد البشرية”.

إضافة إلى كل ما سبق، قامت المديرية العامة للأرصاد الجوية بإحداث وتطوير مركز بياناتها بتعزيزه بحاسوب جديد قوي فائق السرعة بقدرة حسابية (1 بيتا فلوب أي ما يعادل 1 مليون مليار عملية في الثانية) وبسعة تخزينية كبيرة تتيح تنبؤات جوية أكثر دقة وفي وقت أقل.

وسعيا منها إلى تحسين الخدمات الرصدية، وضعت المديرية العامة للأرصاد الجوية مخططا لإرساء منظومة للجودة تخص جميع أنشطتها، “ويهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات والمناهج والأساليب من أجل تحسين الخدمات المقدمة للشركاء، ما توج بحصول المديرية هاته السنة على شهادة الاعتماد إیزو (ISO 9001 V2015)”.

الطقس المحيطات اليوم العالمي للأرصاد الجوية مديرية الأرصاد الجوية

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