الأرض تهتز في أكادير

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‫تعليقات الزوار

7
  • استاذ من اكادير
    الخميس 18 فبراير 2021 - 19:39

    فقت مع 2 و نص ديال الصباح ظليت حتى الصباح ماسمعت تا حاجة انا ف بنسركاو

    -4
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  • مراد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 19:43

    واقيلا ساكنين فشي أكادير من غير احنا فيه

    -3
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  • م. العربي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 19:46

    الحمد لله على السلامه و حفظ الله المغرب و المغاربة من كل شر

    4
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  • karim
    الخميس 18 فبراير 2021 - 19:52

    الذي اهتز حقيقة هو الوضع الاقتصادي والمعيشي

    3
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  • citoyen
    الخميس 18 فبراير 2021 - 19:52

    اللهم الطف بنا وابعد عنا الزلزال والوباء يا ارحم الراحمين

    10
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  • محمد الزموري
    الخميس 18 فبراير 2021 - 19:54

    اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين اللهم الطف بعبادك الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك

    6
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  • الزلزلة
    الخميس 18 فبراير 2021 - 19:56

    ” إذا زلزلت الأرض زلزالها…. بأن ربك أوحى لها”

    4
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