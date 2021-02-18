الأرض تهتز في أكادير

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تعليقات الزوار7
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فقت مع 2 و نص ديال الصباح ظليت حتى الصباح ماسمعت تا حاجة انا ف بنسركاو
واقيلا ساكنين فشي أكادير من غير احنا فيه
الحمد لله على السلامه و حفظ الله المغرب و المغاربة من كل شر
الذي اهتز حقيقة هو الوضع الاقتصادي والمعيشي
اللهم الطف بنا وابعد عنا الزلزال والوباء يا ارحم الراحمين
اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين اللهم الطف بعبادك الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك
” إذا زلزلت الأرض زلزالها…. بأن ربك أوحى لها”