الأرض تهتز من جديد تحت أقدام ساكنة الريف

الأرض تهتز من جديد تحت أقدام ساكنة الريف
صورة: أرشيف
الجمعة 21 ماي 2021 - 13:01

اهتزت الأرض من جديد تحت أقدام ساكنة إقليم الدريوش والنواحي، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأورد المعهد أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,3 درجات على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش وقعت على الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق و54 ثانية ظهرا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 15 كلم، عند التقاء خط العرض 35.616 درجة شمالا وخط الطول 3.603 درجة غربا.

إقليم الدريوش الإنذار الزلزالي المعهد الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية

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