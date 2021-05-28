الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا تغوص في الرمال المتحركة للصحراء

على بعد ثلاثة أيام من مثول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني للتحقيق معه حول الجرائم التي تلاحقه، تصاعد التوتر بين الرباط ومدريد، هذه المرة حول موقف إسبانيا من نزاع الصحراء المغربية.
ولأول مرة، وجه المغرب تحذيراً رسمياً إلى إسبانيا بخصوص مواقفها المعادية لملف الصحراء، وهي المواقف التي أعلنتها مدريد بشكل علني بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.
واعتبرت كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في مدريد، أن الأزمة الحالية كشفت “الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية، التي مازالت تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975”.
وتساءلت الدبلوماسية المغربية، في تصريح صحافي، عما إذا كانت التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الإسبانية “خطأ شخصيا”، أو أنها تعكس “النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة، القضية المقدسة للشعب المغربي ولكل القوى الحية للأمة”.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، وقدم خلاله وزير الخارجية عرضاً حول تطورات الأزمة المغربية الإسبانية، نبه قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى مواقف مدريد التي تستهدف النيل من “قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة”.
وسجل قادة الأحزاب السياسية، بعد اطلاعهم على معطيات رسمية، أنه “في وقت تشهد قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي، رغبت إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه، في تصرف نشاز من دولة بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات إستراتيجية واقتصادية مهمة”.
ونبه موقف الرباط، بشكل غير مباشر، إلى أنه منذ اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء تم تسجيل تحركات إسبانية رسمية تروم التشويش على الزخم الدولي الذي شهده ملف الصحراء، ووصل إلى حد إعلان وزيرة الخارجية الإسبانية أنها ستراسل إدارة الرئيس بايدن للضغط عليه قصد التراجع عن قرار الرئيس السابق ترامب.
ولم تقف مناورات إسبانيا عند هذا الحد، بل دعت أطراف سياسية في مدريد إلى تحرك جماعي كتكتل أوروبي من أجل بلورة دور فعال في نزاع الصحراء إذا لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن اعترافها بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
ورفضت إسبانيا أي تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء، وذلك بعدما دعا المغرب أوروبا إلى الانخراط في الدينامية الإيجابية التي شهدها النزاع بعد اعتراف أقوى دولة في العالم بسيادة المغرب على صحرائه.
وذكرت مصادر قبل أيام أن “إعادة العلاقات كما كان سابقا أمر صعب؛ لأن مدريد لن تغير موقفها من نزاع الصحراء، كما تريد الرباط اليوم”؛ مشيرة إلى أن مدريد ترفض “الضغط المغربي من أجل إجراء تحول في موقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء، بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على هذا الإقليم المتنازع عليه”.
وكان أحد أسباب تأجيل القمة المشتركة رفيعة المستوى بين الرباط ومدريد، قبل اندلاع “أزمة إبراهيم غالي”، يتعلق أساساً بتنسيق وزراء إسبان، وخصوصا المنتمين إلى حزب “بوديموس”، بعناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية، إضافة إلى مواقف الحزب المعادية المعروفة ضد مصالح المغرب.
ويمثل الثلاثاء المقبل زعيم جبهة البوليساريو أمام المحكمة العليا الإسبانية في جلسة عن بعد، حيث سيتم التحقيق معه من المستشفى الذي يرقد فيه.
وهدد المغرب بالتصعيد ضد إسبانيا في حالة عدم امتثال إبراهيم غالي للسلطات القضائية. وقال ناصر بوريطة في الصدد ذاته: “إذا كانت إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج هذا الشخص (إبراهيم غالي) بنفس الإجراءات فذلك يعني أنها تبحث عن تسميم الأجواء وعن تفاقم الأزمة أو حتى القطيعة”.
هدد وزير العلاقات مع الاتحاد الاوربي فالحكومة الالمانية مايكل روث المغرب٬ وقال فحوار اليوم مع الجريدة الاسبانية “الباييس” “الاتحاد الاوربي كيعطي لدول بحال المغرب لفلوس باش تعطي افاق لشباب هاد الدول ويديرو ليهم فين يخدمو. عندي احساس ان هاد الشباب ما عندو مستقبل وباللي تحول لعملة للابتزاز السياسي من قبل الحكام” واضاف الوزير الالماني “الاتحاد الاوربي ما يقبلش بهاد الابتزاز” قبل ان يضيف ان صور ما وقع فسبتة “صدمو بزاف”
كيقول المثل المغربي، الدفلة إلا خرجات ما كترجعش للفم…. نشكر الرئيس ترامب الذي أظهر لنا وللعالم، العقلية الأوروبية الاستعمارية وعلمنا معنى الخيانة والطعن في الظهر التي تلقاها المغرب من الإخوة في الشرق في وقت الشدة.
على المغرب أن يتجه نحو سباتة و مليلة و استرجاعها من الاحتلال اسباني الغاشم واطلاق المقاومة في الشمال و دحر اعداء من اراضينا
بما أن محكمة لاهاي الدولية حكمت لصالح المغرب وقالت أن الصحراء مغربية فقد إنتهى الحوار ولا داعي لجبهة وهمية تدعمها مرتزقة تحكم الجزائر . وكل دولة تزرع الحقد والكراهية بين الدول يجب نزعها بإتفاقيات دولية والسلام
مخطئ من يظن ان اسبانيا او المانيا او غيرها من اي دولة ستعترف بحق المغرب الشرعي دون ضغط مؤسس على مصالح حقيقية لهذه الدولة او تنازلات يمكن ان تلين مواقف دول اخرى العلاقات الدولية تبنى على الندية البراغماتية و المصالح و قوة الدول و حجمها و ليس الشعارات و التغنى بروح الوطنية لذلك على المغرب ان يتحرك بطرق مدروسة و عقلانية و ليس حماسية و استعراضية
واشنطن أكبر أعداء الإسلام والمسلمين التي تساند الصهاينة في فلسطين المحتلة اعترفت بمغربية الصحراء واعترفت بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
الى بغيتو تزدهر العدو وهو طلب سبتة ومليلية باش تعطيوهوم في يتدهاو لانكم عطيتيهوم كل الوقت باش يبقى اتجاههم الا على الصحراء. يجب اخراج ملف بقية المستعمرات الى العلن وطرح الملف امام الامم المتحدة والمحاكم الدولية. باراكا من التراخي، كبروها تصغار لردع العدو ، صافي صبرنا بزاف وغيرو الاتجاه ديال اسبانيا ، وقف للصيد البحري كبداية لخلق المشاكل في عقر دارهم ومن بعد شوية بشوية ، شركة بعد شركة صيفطو بوهم الى البحر وغيروهم بشركات اخرى تنتمي الى دول اخرى. راه هاذ العقلية ديال بورقعة لن تتغير الى بالافعال على الواقع لان لهم عقلية الاستعمار .
تعقيد الامور من صنع خيرات الجزائر التي تدفق على اسبانيا والمانيا وغيرها. حسبنا الله ونعم الوكيل.
شعب مغربي غير فاهم القضية توتر مع اسبانيا
هل هي على استقبال راءيس الصحراوي
هل هي على أزمة اختلال سبة والمليلية
هل هل على اشتياح الحارقة الى مدينة سبة محتلة
هل هي قضية تعذيب فتات من طرف غالي في سجون تندوف مع مخابرات جزايرية
وهل هو حقا له جواز سفر ديبلوماسي مزور
وكل يعلم غالي مريض مرض عضال وغير قادر دخول الى تندوف والآن يحضر ابن أخ عبدعزيز وراءيس سابق متوفي لراءسة لبولساربو وهو موجود في روسيا في تكوين طيار
جميع الدول الأوروبية تبحث فقط عن مصالحها ولا أحد يهتم بنزاع المغرب والجزائر
والله هذه القضية طال امدها .الحل الوحيد هو تمكين الشعب الصحرواي في تقرير مصيره وقبول المغرب بعملية استفتاء في الصحراء الغربية .
ًرب ضارة نافعة ً
الكل يعلم أن الجزائر وإسبانيا طرفين أساسيين ومباشرين في نزاع الصحراء.
وأن المشكل قد أرهقهما وأثقل كاهلهما ولا بد من إيجاد حل يحفظ ماء وجههما!!!فلربما قام النظامين بافتعال هذه الأزمة بارتكاب هذا الخطأ المتعمد الذي هو إرسال غالي بوثائق مزورة إلى إسبانيا ليلتقطه المغرب و يوظفه أحسن توظيف ويكون بداية لحل الأزمة وتصفيتها بشكلٍ نهائي . لأنهم اقتنعوا بأن مصالحهما مع المغرب وأن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء لا رجعة فيه.وأن تعنتهما سيكلفهما الكثير والمزيد من تضيع الوقت والجهد والمال!!.
أولاد بورقعة في مصلحتهم أن يبقى المغرب يعاني دائما وأن يبقى متخلفا ولهذا يختلقون له مشاكل متنو عة وعلى جميع الأصعدة. استنزاف ثروات المغرب البحرية بمقابل لا يسمن ولا يغني من جوع، تحريض الجمعيات المدنية الإسبانية ضد الوحدة الوطنية تحت ذريعة حرية الرأي، استقبال عناصر البوليزاريو على أراضيها من طرف هذه الجمعيات، استنزاف الإقتصاد المغربي عن طريق تهريب مواد ذات جودة متدنية وإغراق السوق المغربية بها، التواطئ مع ” عدو” المغرب رقم واحد واللعب على حبلين، …هذا غيض من فيض.
نتمنى من دبلماسيتنا المحنكة أن تلقنها درسا لتعرف قدرها وتكون عبرة لمن يعتبر وعاش المغرب من وجدة،مليلية ، سبتة،طنجة إلى الكويرة
ابان المغرب حقيقة عن حنكة كبيرة وتعامل مع اسبانيا الند للند دون ضعف او نقصان لي لها ليها .كما أن السفيرة المغربية بمدريد السيدة كريمة بنعيش ابانت عن صلابتها وتعاملها بكل تفان وجدية مع الملف وردت على وزيرة الخارجية الإسبانية بكل تجرد وسجلت العديد من النقط بل تفوقت عليها واظهرت لها من هي المرأة المغربية لذلك علينا ان نفتخر بدبلوماسيتنا التي ستجعل العديد من الدول تحسب الف حساب قبل اتخاذ أي قرار يسيء المغرب .انها سياسة ستعطي ثمارها عل المدى البعيد والايام بيننا
دووا العقلية الإستعمارية في البرلمان الإسباني يهزهم الحنين لمستعمرتهم القديمة… سبتة و مليلية والجزر المغربية أراضي إفريقية… سيسترجعها أهلها طال الزمن أم قصر…