الأزمة المالية تهدد مستقبل حكيمي مع إنتر ميلان

توقّعت صحيفة “La gazetta dello sport” الإيطالية أن يغادر الدولي المغربي أشرف حكيمي ناديه إنتر ميلان بعد نهاية الموسم الحالي، نظراً للأزمة المادية التي يمر منها النادي بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فأشرف حكيمي قد يكون جزءا من حل الأزمة المذكورة، خصوصاً وأن قيمته التسويقية حاليا تناهز 50 مليون يورو، مشيرة إلى أن إنتر ميلان يتجه نحو بيع عقود 5 من لاعبيه لتسوية ديونه البالغة قيمتها 150 مليون يورو.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن تشيلسي الإنجليزي من الأندية المهتمة بالتعاقد مع حكيمي، في انتظار تطورات الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشارك حكيمي مع إنتر ميلان في 23 مباراة من أصل 24 جولة من الدوري الإيطالي، سجل خلالها 6 أهداف وأعطى 5 تمريرات حاسمة، وهي أرقام لقيت تنويه التقنيين في مختلف دوريات أوروبا.