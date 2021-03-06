الأزمة المالية تهدد مستقبل حكيمي مع إنتر ميلان

توقّعت صحيفة “La gazetta dello sport” الإيطالية أن يغادر الدولي المغربي أشرف حكيمي ناديه إنتر ميلان بعد نهاية الموسم الحالي، نظراً للأزمة المادية التي يمر منها النادي بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.
وحسب الصحيفة الإيطالية، فأشرف حكيمي قد يكون جزءا من حل الأزمة المذكورة، خصوصاً وأن قيمته التسويقية حاليا تناهز 50 مليون يورو، مشيرة إلى أن إنتر ميلان يتجه نحو بيع عقود 5 من لاعبيه لتسوية ديونه البالغة قيمتها 150 مليون يورو.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن تشيلسي الإنجليزي من الأندية المهتمة بالتعاقد مع حكيمي، في انتظار تطورات الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشارك حكيمي مع إنتر ميلان في 23 مباراة من أصل 24 جولة من الدوري الإيطالي، سجل خلالها 6 أهداف وأعطى 5 تمريرات حاسمة، وهي أرقام لقيت تنويه التقنيين في مختلف دوريات أوروبا.
ينتقل إلى أي فريق آخر إلا تشيلسي لأنه سيلقى نفس مصير زياش ابتعد عن تشيلسي يا حكيمي و إلا ستتقاعد قبل الأوان
حكيمي جزء من الحل لكن في نفس الوقت جزء من الفوز بالبطولة. ..المؤكد بشكل كبير فوز الإنتر بالبطولة هذه السنة .. لكن بدون حكيمي هل ستمشي الأمور كما هي الآن..دورتموند الألماني الآن هو قابع في الرتبة السادسة غير عادته لما كان يلعب له حكيمي.
دوك الاهداف ماشي مطالب اماركيهوم والدوره ديالو اساعد الدفاع فالاصل ومع دلك كيعطي حلول واهداف اظن حكيمي غادي فواحظ الطريق لي كتخول ليه العب فافضل الفرق العالمية على غرار الانتر ومزيان فاش حاليا كيلعب فالدوري الإيطالي لي هو قبلة لاي مدافع بغا اطور راسو فهاد المراكز نظرا لجدوة وصلابة الدفاع في الدوري الايطالي الله اوفقو وافق الجميع