الأزمة المغربية الإسبانية تختبر أوراق الضغط وتضع الشراكة على المحك

يتوقع أشد المتفائلين أن تستمر الأزمة بين الرباط ومدريد، بسبب تشبث كل طرف بقراءته الخاصة للنزاع الدبلوماسي؛ بينما يذهب البعض إلى ترشيح كفة عودة الدفء إلى العلاقات بين المملكتين وطي الخلاف المشتد، بتدخل مؤسسات قصري البلدين بالنظر إلى فجوة الخلاف.
وتعاكس مدريد طموحات الرباط، حيث بدا هذا جليا بعدما وفرت السلطات الإسبانية الأرضية لزعيم الانفصاليين إبراهيم غالي للهروب إلى خارج البلاد، في خطوة “متهورة” كما يصفها المحللون قد تعصف بما تبقى من أشكال المفاهمة بين البلدين.
وفي ظل تعذر الوساطة الدبلوماسية بين الحكومتين في ظل تشبث كل طرف بما يخدم مصالحه، تروج الأوساط الإسبانية إمكانية تدخل العاهل الملكي لإجراء اتصال مع نظيره محمد السادس لإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي، لا سيما أن الخلاف أشد من أي سياق توتر سابق.
ولا يبدو أن إسبانيا تسعى إلى حل هذا المشكل بطريقة دبلوماسية؛ فقد اختارت التصعيد مع الرباط، وأدى ذلك إلى تناثر غبار تصريحات غير مسبوقة من الجانب الرسمي الإسباني، بينما يحاول المغرب سلك الطرق الدبلوماسية للحصول على إجابات بشأن “استضافة غالي”.
ولا يتوقع عبد الفتاح الفاتحي، المحلل والخبير في الشأن الإستراتيجي، تحقيق انفراج في العلاقات البينية بين البلدين أو على الأقل في الأمد المنظور، تقديرا لحجم رهانات الرباط من إعادة التفاوض على تدبير علاقاتها مع إسبانيا وباقي حلفائها الأوروبيين على أسس جديدة.
ويشير الفاتحي في تصريح لهسبريس إلى أن هذه الأسس الجديدة تأخذ بعين الاعتبار وزن الرباط في الساحتين الإقليمية والدولية، بعد نجاحها في تعزيز نفوذها إفريقيا وتقوية علاقات تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية ولقوة نفوذها في تدبير ملفات الشرق الأوسط.
المحلل ذاته يقدم سيناريوهات أفق تدبير الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، حيث يتوقع أن تواصل الأزمة على أشدها بما لذلك من تداعيات إلى ما بعد الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز، لا سيما أن الخلافات البينية أكبر من مواقف الأشخاص وبالتالي لا يمكن حلها عبر تعديل حكومي بسيط.
ولذلك، يتصور الفاتحي أن الأزمة يراد لها أن تخلق نقاشا في سياق اختبار أوراق ضغط الطرفين لإعادة تقييمها لحقيقة مستوى الشراكة التي يجب أن تنشأ بين الطرفين وكيف يمكنهما تقديم تنازلات على قدر أهمية مستقبل الشراكة الثنائية.
وأوضح الخبير أن “اختبار أوراق الضغط وتعددها من شأنه أن يستدعي إعادة طرح الأزمة بين البلدين على واجهة الأحداث. ولا أعتقد أن المغرب مستعجل في إيجاد أي انفراج طالما أنه يريد تغييرا في المواقف داخل إسبانيا والاتحاد الأوروبي”.
ويتوقع الفاتحي بروز مؤشرات عن ترجيح سيناريو بحث الأزمة على مستوى مؤسسات قصري البلدين، بالنظر إلى فجوة الخلاف وطبيعة الخلافات والتي فيها ما يهدد نظام الحكم. ولقد تلقت إسبانيا في بلاغ الخارجية المغربية ما ينبه إلى ذلك؛ حين أكدت أن إجماع العرش والشعب حول مغربية الصحراء حاسم في تأطير عقيدة السياسة الخارجية للمملكة.
وقال بأن “عدم تقدير ما تعمل عليه إسبانيا من تخريب لمستقبل العلاقات البينية عبر نزاع الصحراء سيبعث على قلق شديد؛ لأنه سينظر إلى مواقف الجار الشمالي أنها تستهدف أمن واستقرار المملكة”.
“يبدو أن تتمخض عن الأزمة تدخل الاتحاد الأوروبي أو عضو منه لحل المشكلة المغربية الإسبانية أو إعادة النظر في طبيعة العلاقات المغربية الأوروبية بشكل شمولي، وهذا ما تتوق إليه المملكة المغربية طالما تعتبر أنها نجحت وأفادت المجموعة الأوروبية في الكثير من التحديات وأن على الأوروبيين تقدير ذلك”، يصرح الفاتحي.
لو كان العاهل الإسباني السابق هو الذي دخل إسبانيا لما خرج منها كان سيسجن ويحاكم
أخبار تتراوح من كواليس الحكومة الإسبانية بطرد جميع المهاجرين المغاربة سواءا شرعيين أو غير شرعيين لكنها تقول بأنها سوف لن تطرد المهاجرين الريفيين نظرا لظروفهم السياسية والتاريخية والجغرافية
ما بقاش الموضوع غالي دخل غالي خرج؟
الأزمة لم يجني منها المفرب إلا شوهة هروب مواطنيه بالآلاف و كأنه الجحيم أو الحرب الأهلية، أما الباقي فلا يهم أوروبا بتاتا إذا هدد المغرب مصالحها فمصير ليبيا بالمرصاد. حنا كنبيعو مطيشة و الحوت لأوروبا بالرغيب و المزاوگة و المغاربة يعيشون في أوروبا بالملايين منها أكثر من مليون فقط في إسبانيا و زايدينها بالصنطيحة.
أسيدي ملي هاد الصحراء مغربية شكون اعطاها لإسبانيا و شكون وقع اتفاقية إيكس ليبان و شكون قضى على جيش التحرير المغربي لأنه رفض وضع السلاح قبل تحرير الصحراء ؟ توضيح الواضحات من المفضحات. العرش يديرها فوقاش بغا و الشعب يخلصها.
كما تعرفون ان القصر في اسبانيا لا قرار له فهو مدين لحكومة انتخبها الشعب بل بل خوان كارلوس متابع حاليا بالغش الضريبي
Le Point N° 2546Politique Abonnés
Justi
Espagne : l’ex-roi Juan Carlos a versé près de 4,4 millions d’euros au fisc
ايوا فكها يا من وحلتيها. منين انتوما ما قادينش على الصداع آش داكم ليه؟؟؟ بالرغم انني انتمي لهذا البلد إلا أنني أنتقد وبشدة الخطوة للمتهورة اللي نهجها المغرب. كنا ديما كنراهنو على كارط دور المغرب في حماية الحدود الاوروبية من الهجرة الغير قانونية، اليوم هاذ الكارط حرقناه بيدنا وما بقا عنده حتى أهمية. وهاذشي كله بسبب سياسة طايب وهاري اللي تتنهجها الدولة وكلها يلغي بلغاه. الله يعفو
ارجو ان لا يرصخ المغرب لبورقعة ،الشعب المغربي وراءكم ان انتم رفعتم رؤوسنا ،لا والف لا للمذلة ،كفانا نحن الجالية المغربية ذلا ومهانة من الذي نسمعه منهم كل يوم لا احرقوا قلوبنا برضوخكم
الصراحة عينا نقزو مربحنا والو زدنا تشوهنا وخسرنا العلاقات و تدهور إقتصادنا. .وراحنا نتسناو إسبانا تصالح معنا.والخاسر الأكبر هو الفقير ليكان يترزق مع الحدود.هذا هو الواقع بدون كلام العاطفي
النظام العسكري الجزائري الفاشل الخبيث ورط الإسبان في أكبر أزمة مع المملكة المغربية الشريفة اكبر شريك حقيقي لاوروبا ومساهم فعال في محاربة الإرهاب التي يرفض هذا التبون التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك بتمويله لأكبر مرتزقة إرهابية البوليساريو قصد زعزعة أمن واستقرار المنطقة مرتديا بذلك عباءة ايرانية.
الايام القادمة ستكون مصيرية لرئيس مافيا الجزائر وزبانيته الذي ورطهم بشهادة كل السياسيين الإسبان.
ونقول لهذا . الشعب المغربي يحب نظامه الملكي الأقدم على وجه الأرض وملكه و بمبايعة شرعية اسلامية وفخورون بمملكتنا العلوية. فلاتحاول حتى التفكير ان تقارن نفسك مع اسيادك.فتاريخنا عقدة لك لانه ليس لديك تاريخ.
إن الأزمة المغربية الإسبانية ليست صدفة حتى ننتظر حلها أو التغلب عليها من خلال وساطة أو مكالمة هاتفية.إن هذه الأزمة كانت متوقعة ومنتظرة منذ تشكيل حكومة شانتيز بتحالف مع بوديموس وتزكية من الأحزاب الوطنية الباسكية والكتلانية. إن عداء حلفاء سانتيش للممغرب ومحاربتهم لقضاياه الوطنية والسياسية ليست مستورة. هم الذين راسلو بايدن للتراجع عن الإعتراف بمغربية الصحراء، وهم الذين يسخرون تواجدهم في البرلمان الأوروبي للدفاع على طروحات بوليزاريو الجزائر. كما أن الحكومة المغربية وزراؤها ومن باب الموضوعية السياسية لايمكن لهم التعامل والتنسيق مع وزراء يعترفون بجمهورية تندوف. إن حل المشكل المغربي الإسباني هو رهين الوضع السياسي الداخلي في إسبانيا وليس بيد المغرب إذا كنا صارمين في الدفاع عن قضايانا.سانتش اليوم بقاؤه على رأس الحكومة الإسبانية هو بيد الشيوعيون وإنفصاليو كتالونيا والجناح السياسي لمنظمة إيتا المنحلة…
بورقعة راه شكاو بالمغرب فالاتحاد الاوروبي والبارح انتاخبو بالاجماع على ادانت المغرب فملف الهجرة بالنسبة للأطفال القاصرين , وبقاو حالين فمكم وديرين التقة فبورقعة
انا في رأي ان الدبلوماسية المغربية كانت تسير بخطى ثابتة وناجحة ولكن خطأت خطأ كبيرا عندما فتحت باب السبة للقاصرين المغاربة وهنا بدأت المشكلة العظمى الكل يريد ان يغادر المغرب اطفالا رجالا نساءا … كأننا في حرب وبطبعة الحال إستغلت اسبانية هذا الموقف المتهور وإستغلته في صالحها وبدأنا أضحك للعالم للاسف الشديد جميع قنوات العالم نقلت هذا الوضع المأساوي في باب سبتة المحتلة
السلام عليكم على المغرب أن لا ينصاع لقرارات اسبانيا ويبقى نتشبتا بموقفه وأن يعمل على قطع الرابط بينه وبين حكومة اسبانيا التى ضغطت عليه وعلى المغرب أن يبحت على حلفاء جدد عله يرتاح من الاسبان باعتبارهم حلفاء لألمانيا وهولندا والسويد وفرنسا والجزائر وموريتانيا …والقائمة طويلة شكرا
لم يعد هناك مجالا للاختبار لقد انجلت الحقيقة واتضح ان اسبانيا اكثر خطورة من جارة السوء لان هذه الاخيرة نعرف انها دولة عدوة ام اسبانيا فانها عدوة متخفية في ثوب صديق دام النصر والتمكين للمملكة الشريفة والذل والعار لبورقعة ودولة الموز بن بطوش
يجب أعاده المياه الى مجاريها الطبيعيه فورا مع جيراننا الاسبان
فالمصالح التي تجمعنا بهم فهي كثيره متنوعه وحيويه ولا يمكن الاستغناء عنها..باي شكل من الأشكال. اضافه ان ذالك يضعفنا وبشكل كبير وربما قاتل امام الاعداء الحقودين الغداره الحقيقين المتواجدين على الحدود الشرقيه.
يجب استخدام العقل والذكاء لكي لا نقع في فخ مميت تم وضعه لنا بأحكام من قبل شقرينجه ومن معه الهدف عزلنا عن محيطنا بتسميم علاقتنا مع اسبانيا ومن خلالها الاتحاد الأوروبي ككل . ومن ثم الانقضاض علينا لاحقا لتدميىرنا
اكرر خدمو لعقل. الامور واضحه.
أوراق الظغط بديهية ومتبادلة بين الجانبين ويكفي لإسبانيا واوروبا أن ترى الإرهاب الذي تعيشه دول الساحل والصحراء الكبرى و الإستقرار الذي ينعم به المغرب في صحرائه وكل ربوعه لتدعم وحدة المغرب الترابية بفتح قنصليات وإقامة استثمارات في مدن الصحراء المغربية
إبراهيم غلي او بابطوش كان مريض وفي حالة حرجة تم نقله لانقاذ حياته
الدبلماسية لمغربية أخطأت خطأ كبير
الافتقاد للحس الانساني يعطي الانطباع اننا متوحشون ليس في قلوبنا رحمة الاسلام والمروءة العربية والشهامة الامازيغية .
ثم جاءت غزوة سبتة التي كتبت عنها لوموند ونيويورك تايمز بشكل يجعلنا نحن نصدق اننا وحوش فما بالك بساكن البيت الأبيض وقادة الغرب .
صدقوني بوريطة تسبب في نكبة دبلوماسية بسبب تهوره في ملف غلي
الليبية المعلقين الذين ينتقدون سياسة المغرب في إدارة الأزمة مع اسبانيا ينتسبون الذباب الريفي المعادي للمغرب ونظامه .بدون تعصب المغرب الان عن هشاشة الحكومة الإسبانية وعرى ديمقراتيتها المغشوشة وقضاءها غير المستقل ، نهايك عن سذاجة حكام الجزائر
أنا قلتها في بداية الازمة برويطة سوف يضع المغرب في زاوية مغلقة ولم يجد من بنقذه حتى وان تستنجد بالصهاينة الذين تنازل لهم عن كل شيئ والضحية هي الجالية سوف تدفع الثمن غالي جدا ويصيحون هدفا سهلا اليمين المتطرف ولا ننسى باقي الجالية العربية عند اسبان يعتبرونهم كلهم ( LOS MOROS ) كم يسمونهم نعم يا سئ برويطة اصبحت تتفرعن مع من أقوى منك في كل المجلات والان من ينقذ الجالية بعدما تنتهي مهامك السياسي أكيد سوف تزور اوروبا بكل سهولة( وجيبك مليان ) اما الباقي لهم الله
ان لم يرد المغرب على هذه الحادثة ولو هناك تصالح سري….فهو ضعيف وليس في فمه الا
الثرثرة
والله الصورة تعبر على كل شيئ وتعبر من هو الاقوى ومن هو الضعيف ولا داعي للحديث اكثر
يجب أن نضع النقط فوق الحروف وناخد العبرة من هاته الواقعة بحيت راينا الحقد الدفين من طرف الإرهابيين المستعمرين العنصريين الاسبان تجاه المغرب والشعب المغربي ومصالح المغرب ،بل فيهم من يلوح باستعمال القوة العسكرية، اذن يجب مراجعة جميع الاتفاقيات مع أسبانيا الاستعمارية الإرهابية العنصرية ومن من وراءها والاعتماد على النفس وتقوية الجبهة الداخلية ومحاربة اقتصاد الريع والمفسدين ومحاولة صناعة اسلحتنا لكي ندافع عن مصالحنا كما يجب تنويع الشركاء الاقتصاديين ولم لا فرض التأشيرة عليهم والاستعداد لهم جيدا سواء عسكريا او سياسيا او اقتصاديا واعلاميا والتدخل في شؤونهم الداخلية
في الأول المغرب كان متفوق ورابح قضية الصحراء لماكانت الدبلوماسية مركزة على الصحراء المغربية.
لكن لم دخل العثماني والاسلاميين على الخط عن قصد اَو غبرقصد وبدو يتكلمون على سبنة ومليلة وبعد زحف اطفال ونساء وشباب على سبتة : شوهة المغرب عالميا. اسبانيا والاتحاد الأوربي ركزو على مشاهد الهجرة وتكلم عن حدود اوروبا. واضح ان الاسلاميين هم من خلو المغرب يضيع ربح قضيته العادلة.
اسبانيا لا تريد مغربا قويا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتحاول طوال امد مشكلة الصحراء المغربية وكانت وما زالت تتواطء مع النظام العسكري وميليشيات البوليساريو ضد الوحدة الترابية. فبعدما تغير اسبانيا مواقفها اتجاه اقاليمنا الجنوبية حينئذ ترجع العلاقات على ماكانت عليها لانها تعرف جيدا ان بعد حسم مشكل الصحراء المغربية سنتفرغ للمطالبة باسترجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
المستبز الاول هو الجزاءر التي لازالت تقوم بدلك على اسبانيا بورقة الغاز الدي يمر بالمغرب كيف هي المعادلة والمغرب طرف مهم في هده العملية بحكم أن الأنبوب الغازي يمر عبر المغرب
اسبانيا تتكثم على هذه الأسباب ولم تضهرها للعيان ولو حتى في إطار مناقشة تناءية مع المغرب وهدا يعتبر في حد ذاته إنكار لدور المغرب
أن لإسبانيا اكتر منفعة مع المغرب اكتر منها مع الجزاءر وهي الخاسرة في هده العملية
وهدا يأتي من الحكومة التي يجب أن يطاح بها لأنها غير موفقة في أعمالها كلها وان اسبانيا مند اعتلاء هده الحكومة السلطة تشكو من ركوض في كل المستويات ويجب على السلطة العليا عندهم أن تتحرك لان اسبانيا في هاوية
كورونا أظهرت كل الضعف وكأني باسبانيا فرانكو
المغاربق كلهم محللين سياسيين .الله بلطف . اللهم تنصر الحق
اسبانيا حاليا ماشي لخاطرها في هذا التصرفات لأن ألمانبا الخبيثة هي اللي ضاغطة عليها لأنها كتسالها زبالة ديال لفلوس اللي سلفاتها ليها باش تخرج من الأزمة المالية اللي عاشتها اسبانيا من 2008 حتى 2018 زيادة على المديونية ديال السوق الاوروبية ، هداك الشي علاش السوق الاوروبية باغة العلاقة مع المغرب و اسبانيا تبقى زوينة باش اسبانيا ترجع لفلوس للسوق الاوروبية بعدما تستفيد من خيرات المغرب بحال الصيد و الفلاحة ووووو . لكن المغرب عاق و من الاحسن يدور البارابول جهة الولايات المتحدة كندا اليابان انجلترا كوريا الجنوبية البرازيل ووووووو الخير موجود.
اسبانيا تمشي تزفت شي طريق اخرى أما المهاجرين المغاربة اللي فيها قادين بشغلاتهم و دول السوق الاوروبية عدهم جميع الحقوق باش هاجرو ليها.
اسبانيا خاصها نزيرو عليها بعدم استهلاك منتجاتها.
إسبانيا كانت تتدعي بأنها دولة الحق و القانون لكن بعد تهريب بنبطوش ليلا دون أن تستمع العدالة المزيفة للضحايا تبين بان ما هي إلا دولة القزدير و الدفاع عن المنكر
لو كان الشعب المغربي عندو قيمة في بلده أكيد يحترمك العالم ولكن ما دام المواطن مطحون في بلده وهو ادات في ايادي السياسيين للعب كم يشائون وخير دليل ما حصل ماءخرا والله ( تبهديلة ) ومازلتم لم تعترفو بهزائمكم وتستهزؤن من هو أقوى منكم في كل المجلات فلا داعي لتفرعين
رقم 2…3…5.. 10..19..20..21
غير دخلوا سوق روسكم انتوما… وديرها في مشاكل جزائركم المغرب قاد بشغلو…. كفى من التبرهيش والتخلويظ… راحنا عقنا بكم….
الذي يحظى في في النفس كيف لاناس لا يفهمون في الدبلوماسية كتابة تعاليق لا اساس لها من الصحة فباي منطق تتحدثون عن مواضيع لا تعرفون فيها اي شيء المغرب قوي بامكانياته البشرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية ولا احد يستطيع ان يحرك ساكنة نحن نشغل الآلة الدبلوماسية للوصول الى تحقيق الأهداف سواء القريبة او البعيدة فلا احد من بوخروبة أو جماعة كبرانات فرنسا و جماعة الرخيص الوهمية قد تستوعب قادرة على أن تستوعب الدرس لانه صعب والقليل فقط من يفهمه فعلى الاسبان وغيرها ان تعرف انها تتعامل مع مجتمع له تاريخ طويل في القدم وليس وليد اللحظة وما على الرسول الا البلاغ .
عودة الدفء إلى العلاقات بين المملكتين وطي الخلاف المشتد مشروط بخروج الإسبان من سبتة ومليلية المحتلتين. آمل كذلك أن يفرض المغرب قيودا على دخول الإسبان إلى بلدنا وحرمانهم من الإمتيازات المجانية التي كانوا يستفيدون منها
إلى المعلق 21
لو رأيت إخوانك في أوربا أيها الساكن فوق بحور البترول .
كن تحشموا أيها الشهداء المزيفون. كم من روح مغربية سقطت من أجل استقلالكم وها نحن نجني خيرنا . لكن لن الومكم مادمتم قبلتم الاستعمار ل130 عاما حتى جاء أسيادكم لمساعدتكم. أما الإستعمار راكوم لا زلتم ترزحون تحته.
الفقر ليس عيب
الأذل هو القبول بالاستعمار
من تداعيات الازمة مع اسبانيا اقصاءها من مناورات الاسد الافريقي بقرار من جو بايدن و استثناءها من جولته الاوروبية القادمة كما تعالت اصوات من داخل اسبانيا تطالب باقالة وزيرة الخارجية و التشكيك في مصداقية القضاء الاسباني بعد فضيحة بن بطوش الذي دخل اراضيها خلسة بجواز سفر جزائري و هوية مزورتين و هذا في حد داته انتصار للدبلماسية المغربية لكن بحكم العلاقات القوية المتميزة التي تجمع البلدين الجارين الصديقين يتحتم على الدبلماسية المغربية تغيير لهجتها و سلوكها من اسلوب التصلب و الرعونة الى الليونة و البرغماتية و الدبلماسية الناعمة لعودة الدفء الى تلك العلاقات التاريخية المتعددة المجالات التي يفرضها الجوار و المصالح المشتركة
المعلق رقم 2 المدعو مصطفى اسبانيا و حكامها ليسوا اغبياء و حقودين كحكام الجزائر حتى يطردوا الجالية المغربية او يسلبوا ممتلكاتهم كما فعل المقبور بوخروبة سنة 1975 حينما طرد الاف المغاربة المقيمين بالجزائر او ما وقع في العرجة بالامس القريب كما اذكرك ان المغرب يعيش فيه عشرات الاف المواطنين الاسبان كعمال و رجال اعمال و بسطاء و ليس كدولة الموز في الجزائر التي تخشى من ردة فعل و مواجه
المغرب من اجل فرض ضغطه على الجانب الاسباني لانحيازه للبوليساريو رمى أولاده عرضة البحر لكسب ورقة اعتقدها انها رابحة…فلم يربح غير الشوهة و التبهديلة..العكس الاسبان صعدو في خطابهم لدرجة خطيرة..
ظهر للعالم فقط ان المغرب ابناءه عنده لا تساوي عنده قشرة بصلة وانه مستعد لغمرهم جميعا في البحر من اجل كسب مصالحه..وسيااااااااااااسة هادي
االمغرب دولة عظيمة يكرهها ويخاف منها عبدة الصليب والجزائر بلد البطولات والعسكر في الجزائر عار ونحس على المنطقة المغاربية بأسرها يعمل لمصلحة الصليبيون عند دول اروبا كلنا بالنسبة لهمmoro
لكل دولة مشاكلها. مشكل الهجرة الى اوربا او امريكا هو عالمي جدا .
راينا اطفال سوريا في بحار تغرق وراينا اسر من تركيا في حدود اليونان البرد والجوع والاستفزاز والعنف وراينا البحر المتوسط بشكل يومي مع تونس وليبيا والجزاءر . لكن المغرب يعاني اكثر الناس وخصوصا اهل الشمال مرتبطين بسبتة ومليلية وللبعض عاءلات هناك وااحلم هو الالتحاق بهم اضافة الى ان المغرب تاتيه افواجا كبيرة من الافارقة وحاول دمجهم بالمغرب اتخفيف العبء على اوروبا لكن الان لما يخفف العبء على شريك بطعن في الظهر . اذن المعاملة بالمثل المغرب لم يرمي اولاده بل هناك هفوة هروب جماعي شغب لا غيراختلط فيه الافارقة مع اامحليين وكانه مغامرة غير محسوبة . طببعي وقعت مع تركيا وقالتها ايضا لن تكون درك حدود اوروبا . المغرب عليه ان يصمد وهم الخاسرون والرزق على الله .
من وجهة نظرنا المتواضعة سبب الأزمة الديبلوماسية و السياسية بين المغرب و اسبانيا تكمن في قيام المغرب بإعادة ترسيم مياهه الدولية وفقا للمعايير المقبولة من المنتظم الدولي التي مد على أساسها المغرب مياهه البحرية انطلاقا من نقطة اليابسة التي حددها المغرب في مدينة الكويرة و بالتالي يكون جبل توبريك يدخل ضمن المياه المغربية هذا الأمر أغضب الاسبان لكن المغرب استطاع طمأنتهم على أنه لن يقدم على اي شيء بخصوص الجبل إلا وفق استشارتهم لكن باعتراف امريكا لمغربية الصحراء بعثر كل أوراق اسبانيا بهذا الخصوص مما دفع بها إلى مناقشة قانونية السيادة المغربية للنقطة التي على أساسها تم انطلاق ترسيم المياه الإقليمية المغربية و ذلك بإثارة قضية الصحراء من خلال استقبال زعيم البوليساريو و الدفع بألمانيا لإثارة موضوع الاعتراف الأمريكي و سلسلة آخرة من الاستفزازات الحاصلة و الآتية إذن لو ركز المغرب مع اسبانيا على نقطة جبل توبريك في سيادته و استغلاله فإما سيصل إلى حل نهائي مع اسبانيا بخصوص الصحراء و أما إلى موقف اللاحل فكل شيء متوقف على هذه النقطة اصل المشكل
hypocrisie
tellement important chez vous ce ghaly que vous laissez tomber votre patrie qui se noie dans la pauvreté
l’ignorance
vous avez peur de dire la vérité que vous préférez de cacher et vivre avec un complexe de haine
si tu es du peuple va y sort comme tes compatriote au lieu de rever de je ne sais quoi
لا شراكة مع إسبانيا ولا حتى مع الاتحاد الأوروبي
أعداء وحدتنا الترابية كثيرون وأسباب كثيرة، والتي تتجلى في أطماع على خيرات المنطقة، وحسد النفسي، وخوف من تمكن المغرب من إسترجاع أمبراطورياته التاريخية؛ لكن أعداء الرئيسية هم الجزائر وأسبانيا كل منهما أراد لبس ﻹنفصال كغطاء، ليتساطار عن المجتمع الدولي حتى يدخول إلى المنطقة، ثم بعد ذالك بوقت قصير ستنتهي الدعاية المغرضة، وينتهي إسم الشعب الصحراوي المستخدم كغطاء. ثم يكل ألذئيب ضحيته وبعد ﻷكل يعيش الذئب وأهله في لمنطقة كيف يشئ؛ كيفية ﻷكل الضحية كثيرة ومتوفيرة لدى الذئب.
سبانيا كل تصريحاتها إستعلاء وترهيب هذا بطبيعة الحال أن الأوروبيون يدعمونها لشيئن لأن الإعتراف الأمريكي أجهز عن إبتزازهم للمغرب من ثروات بحرية وما إلى ذالك من حراسته لأمنهم من الهجرة والإرهاب بتعويض هزيل والمستفيد الأكبر على الأوراق المزورة هي إسبانيا من خلال تقاريرها إلى الإتحاد أنها هي من تأمن سلامتهم وتغازل المغرب أن لولاهم لما تحورنا مع الإتحاد وأننا لسنا طرف في الصحراء لكن المخابرت المغربية رصدت كل تحركاتهم حتى أوقعتهم في الفخ لما أدخلوا مجرم مبحوت عنه من عصابة بوليساريو بجواز جزائري مزور وتم فضحهم أمام العالم لهذه الأسباب إسبانيا جعلتها تلفت الأنظار إلى موضوع الهجرة لكي تتملص من تهمة بن بطوش ولن تعتذر لكن الإحزاب الأسبانية حملتها المسؤولية عن مافعلته مع الجزائرضد مصالح المغرب
الى الدباب الزازايري
اصبحتم تتسابقون على قراءة مقالات هسبرس حتى اصبحت زازايرية اكثر منها مغربية وانتم من المعلقين الاوائل لنشر الفتنة بأسماء ثارة مغربية واخرى زازايرية
تتكلمون عن لمادا وقف المغرب الند للند وبما انكم منبطحين ومطوبرين من الطوابير يصعب عليكم هضمها
ادا كانت لكم ذرة كرامة كما تدعون لماذا بلد البترول والغاز فيه طوابير واكبر جالية حراكة لديكم في اوروبا ؟ وكما قلتم القط ما يهرب من دار العرس
ايوا سيرو ديرو الصف وعالجوا بن بطوش واتركوا نساءكم تركب مع اطفالها قوارب الموت للعلاج في اوروبا
ادا كان بيتك من زجاج فلا ترمين الناس بالحجارة
انشري يا هسبريس
a tout les algériens qui ont commentée avec ignorance la diplomatie marocaine
de je crois que vous êtes tous sous l’effet d’une crise psychique de voir le Maroc s’éloigner de l’Algérie par sa fluorescence mondial allez y voir votre diplomatie médiocre , corrompus et qui hère..
l’Algérie me rappel les années 70 du Maroc vous êtes a 5 décennie de retard et vous êtes dans une prison mais vous n’avez pas encore réalisée
les vrais algériens ce sont ceux qui sort dans les rues pour changer la haine et le la famine
qui tue les pauvres
et pour corona hhhhhhhhhhhh c’est pire
quelques dizaine de personnes vaccinés par le vaccin qui viens gratuitement de l’organisation mondial de la santé
vous ne valez rien pour votre pays qui s’invertie dans le Polisario car il n’est pas capable de donner un vaccin gratuit a son peuple prétendu important
le Maroc est mieux beaucoup mieux que l’Algérie qui patauge avec son identité
السيدي يالله سد عليهم الموانئ العبور الشحن البضاعة والمسافرين من وإلى إسبانيا وسد عليهم الصيد في أعالي البحار ونسدو عليهم الماء الصالح للشرب على سبتة ومليلية ونشوفو شنو غتعمل إسبانيا هديك ساعة قالك شي الناس يخدو مطيشة من المغرب فلوس مطيشة متغطيش حتى دوار من دواوير المغرب
الاسبان في اخر المطاف اصبح شعب متحضر ولا ينفعلون لاتفه الاسباب والبتالي يمكن التوصل إلى حلول مرضيه معهم.
الذين يشكلون خطرا حقيقيا ودائما على المغرب هم المتطرفون المتخلفون فكريا اصحاب الحرب الأهلية المتواجدون ما وراء الحدود الشرقيه .منهم وفقط منهم يجب أخذ الحذر والحيطه وعلى مدار الساعه. .
يا إخوان المغرب من حقه يفتح الباب أمام المغاربة لكي يدخلون الى أراض أجدادهم سبتة ومليليا مظنتين مغربيتين سواء على المستوى التاريخي أو الجغرافي كل منا يحتاج يدخل لهذه المدنتين هذا اقل شي من حقوق المغاربة
شكرا للجميع
أغلب المعلقين كيقولو على أه المغرب خاسر في هذه الأزمة واش من نيتكم صراحة من وجهة نظري المغرب مامسوقش لغالي ادخل ولا اخرج هادي غا كسبة فين تنوض المغرب وتغير الحال لي معاجبهاش وملي شفنا مدريد صعدات الأمر فماشي من صالحها على العكس
أولا عندك السيناريو ديال الضغط على سبتة ومليلية هاهي سدات الكونطر بونض لي كانت اسبانيا كتشري السلعة وتجيبها لسبتة ومليلية وتبيعها ف السوق السوداء وهذا بحد ذاتو راه خسارة بالنسبة للاسبانيا ملي مابقات كتربح مزال
ثانيا تصور معايا تمارس المغرب الضغط على سبتة ومليلية تقطع الماء لي لمغرب لي كاتوفر احتياجات ديال ساكنة سبتة ومليلية ايطرا كيما طرا لهونج كونج لي كانت مستعمراها بريطانيا ملي ولات عليها بالخسارة استسلمت بريطانيا لصالح الصين
ثالثا اتفاقية الصيد البحري لي كاتستافد اشبانيا منها بالدرجة الاولى تلغات هادي بحد ذاتها راه أزمة اقتصادية لاسبانيا
رابعا عملية مرحبا كل سنة في أربع موانئ رئيسية فرنسا ايطاليا وجوج موانئ ديال اسبانيا شوف رواج ديال المحلات ومحطات ديال الوقود لي مغايبقاش تربح منو اسبانيا الفلوس لو اقتصر المغرب العبور فقط غير من فرنسا وايطاليا
خامسا نجيو الأمن الاستخباراتي لي كتدير المغرب وكتنجي اسبانيا من عمليات ارهابية كثيرة تصور معايا تحبس هاد التعاون
سادسا الهجرة الغير الشرعية تصور معايا ديك سيمانة لي ميكات المغرب عن الامر اشنو طرا فسبتة ومليلية خلي عليك الافارقة لي غاتطلقهوم علا اسبانيا
وذيك الورقة د الضغط لي كتذير اسبانيا على انها ترجع المهاجرين الغير الشرعيين المغرب جاع متطلق ليك ولاد بلادها تطلق ليك غا الأفارقة وسير اسبانيا تديهوم تال بلادهوم
عاد الخط ديال الغاز لي جايباها من نيجيريا راه اتولي ممسوقا مزال تشد الغاز من اسبانيا وزيد وزييد أظن الديبلوماسية المغربية قوية وغاديا في طريقها الصحيح
مايضحك هو ذباب جزائر تبون وشنقريحه الذي يتخذ اسماء مغربيه مزوره كالعاده ويحاول بغباء مضحك إيهام نفسه انه يخدع المتصفحين لهده الجريده ،فعلا قمة الغباء من اعلى السلطه الغبيه الجزائريه إلى احقر ذبابهم المكلخ.
dans les annees 70 et 80 aucun marocain ne pensait a immiger en espagne ,,,le pesetas ne valais rien et la vie etait dur,,,,