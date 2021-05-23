الأزمة تخنق مموني الحفلات

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تعليقات الزوار9
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الحفلات تقام و بشكل علني و بمعرفة السلطات.
غا يبقاو سادين احسن كيزيدو غير يصعبو الزواج بأثمنتهم الباهضة
اودي ما الكم اعلى هاذ ازكاير كاملة امعاهم .ديروا امع مول القاعة يخل غير اللي املقح او اللي عندو تحليلة سالبة بحضور شرطي او عون و والباراهيش ما ايدخلوش .اللي اقدر اعلى هادشي ايدير العرس اللي ما قادش يتكمش.هادش اللي دايرين الدول .ابريطانيا دارت حفل فيه5000واحد او ما اتعاداوش الناس .
سنين و مموني الحفلات يكدسون الأموال و أرباح خيالية حارمين المستخدمين من أبسط الحقوق و هي الضمان الاجتماعي…. كما تدين تدان
لاحول ولا قوة إلا بالله اصحاب لاعراس والله فى أزمة خانقة ،الحكومة متنقيطة لا حول ولا قوة إلا بالله
بصراحة هذا القطاع يجب أن ينتهي لان المغاربة اغلبهم فقراء ليس لهم القدرة على تحمل نفقات الحفل، وبالتالي من الأحسن قضاء المآرب والحوائج بدون بهرجة وتبذير للمال الذي تحتاج له الأسرة الحديثة. أما أصحاب هذه المهنة فيجب دعمهم من طرف الدولة لتغيير مهنتهم
اتمنى من الدولة اقبار هدا النوع من المهن لانهم تمادو في ابتزاز جيوب المواطن. والانسان عن غنى منهم. في الاصل هم ناشروا البدع والاختلاط والاثم
من اراد ان يقول العكس فهو حر.
معلوم في عالم الثالت مثل المغرب
الدولة لا تعطي بل تاخد.
ليكن في علم الناس او رجال الاعمال
لا تدخلو في اي مشروع تجاري او صناعي حتى تكون لديكم مدخول شهري للمصاريف الشخصية و العاءلية ثم تفكرون في مشاريع اخرى او مدخول اخر.
كنت و مازلت اكره القاعات المعدة لإقامة الأعراس. عالم اصطناعي 100٪ تنعدم فيه قيم القناعة و البساطة و التضامن. خيمة مقامة بالشارع العام قبالة بيت أهل العروس أو العريس مع إشراك الجيران في تنظيم الحفل أفضل بكثير من مظاهر البدخ التي أصبح يتفنن فيها ممونو الحفلات و مالكو القاعات.