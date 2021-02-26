الأزمي يستقيل من "برلمان البيجيدي" ويخاطب العثماني: "فاتكم القطار"

أعلن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، استقالته من برلمان “البيجيدي”، ومن الأمانة العامة. وقال الأزمي: “يؤسفني أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي من رئاسة المجلس الوطني للحزب وبالتبع من الأمانة العامة للحزب”.
وبرر الأزمي استقالته، التي اطلعت هسبريس عليها، قائلا: “لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”، مضيفا “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة”.
وفِي هذا الصدد قال الأزمي إنه كان يمني النفس بأن يستدرك الحزب الأمر في المرة المقبلة بالاستباقية المطلوبة، وبالتحضير الجيد والنقاش الجدي والتشاركية اللازمة، وبتحمل المسؤولية الكاملة والوضوح اللازم والموقف الشجاع، مشددا على أنه هذه الاماني تأتي “عوض المباغتة والمفاجأة والهروب إلى الأمام وتبرير كل شيء بكل شيء في تناقض صارخ مع ما يؤسس هوية الحزب ويكون جيناته الأصلية”.
“نفد صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، لا سيما ونحن نسمع هل من مزيد؟ يتساءل الأزمي، قبل أن يضيف أن “المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.
وأكد القيادي في “البيجيدي” أنه لا بد للحزب أن ينهض، وأن يراجع نفسه ومقاربته، هذا إن لم يكن قد فاته الأوان والقطار، مبرزا أنه “لا بد من مثل هذه المواقف على صعوبتها كي يسائل الحزب وقيادته نفسها بالعودة إلى أصله لكي نستكشف هل ما زال الحزب يصلح لشيء ما باعتبار أنه لم يكن في يوم من الأيام دكانا انتخابيا أو هكذا كان يعرف نفسه”.
وطالب الأزمي بضرورة أن “يستجمع الحزب نفسه ويستعيد المبادرة ويجدد مقاربته ويسائل القيادة نفسها قبل فوات الأوان”، معتبرا أنه “لا لكي يحضر نفسه للاستحقاقات المقبلة لينجح انتخابيا أو لكي يحصل على المرتبة الأولى أو لكي يرأس الحكومة أو حتى لكي يشارك فيها أصلا فليس ولا ينبغي أن يكون أبدا هذا هو المراد والغاية”.
وشدد رئيس المجلس الوطني لـ”البيجدي” على أهمية “الحفاظ على روحه ومبادئه ويعيد ضبط البوصلة ويوقد مصباح الأمل في العدالة والتنمية ويحافظ على دوره كحزب حقيقي وكأداة للمساهمة في ترسيخ وتقدم الاختيار الديمقراطي ونهج الإصلاح ببلادنا”، مشيرا إلى أن الحزب “كان في وقت ما يؤدي هذا الدور وربما أكثر وهو في المراتب الأخيرة عدة وعددا، وقد كانت له على مر هذه الأزمنة مواقف خالدة ومشهودة لصالح ومصلحة الدولة وانتصارا للوطن وللمواطنين ودفاعا عن الثوابت الجامعة للأمة المغربية”.
وحسب الأزمي، فقد أصبح الحزب اليوم “يلاحق الواقع ويركض وراءه ليس لأن الواقع أعقد وأسرع، ولكن لأن الحزب ربما ركن إلى الراحة وأعجبته الكثرة وخلد إلى الانتظارية وإلى الواقعية المفرطة وألبس كل هذا لبوسا يجعله مستعدا إلى قبول كل شيء، مسخرا ملكاته وقدراته ومؤسساته للتبريرات البعدية عكس ما يعتقد أو في الحد الأدنى بعيدا عما كان يدافع عنه بالأمس”.
إلى مزبلة التاريخ الهروب إلى الأمام كأنه الشخص الطاهر في هذا الحزب.
الله يرحم بها الواليدين راكوم كثرثوا علينا موخرا بهاذ القطارات … الله يستر.
نتمنى ان يستقيل كذلك من العمل السياسي ..
بيليكي ..
غدا تسمعونه ينضم لحزب أخنوش ، البيجيدي الآن يشبه مركبا يغرق ، البعض يحاول بلا جدوى أن يفرغ الماء ، والآخرون يبحثون عن طوق للنجاة والركوب في مراكب أخرى ، انتهى الكلام ، وكذلك انتهى الحزب
تعطلتي بزاف خاصك تستقيل من المغرب ككل.
داخلنا عليكم بالله هدا حزب ؟
و المصيبة حزب اللي حكم المغرب و خرج على المغرب
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
سيشهد التاريخ أننا كنا أول من نادى بحل حزب تجار الدين ومصادرة ممتلكاته واعتقال زعمائه لما سببوه من مآسي وآلام للشعب المغرب لم يكن آخرها تسبب كبير سحرتهم في اندلاع حراك الريف، كنا أول من طالب بحل هذا الدكان أيام كان هذا الموقع يعشش فيه أنصاره من أشباه الصحافيين والكتاب.
كنا وما زلنا ندعو عليهم بالتشتت والتشرذم وأن يرينا فيهم الله عجائب قدرته إنه ولي ذلك والقادر عليه وها هي دعواتنا نحن المظلومين تستجاب
بنكيران صار يخفي الجنة و التار و يخاف ان يقول ان ديننا فيه جنة و نار و قدم الجنة و النار في خطبته الاخيرة باحتشام لان الاطفال بلغهم خبر الجنة و النار و بنكيران يقول تعلمون يا اخوان ان هناك جنة و نار كان اعضاء النقابة مجوس لا يعرفون الا النار و بيس المستقر و خاف بنكيران و طلب الذهاب به الى غير النار مثلا الى جهنم خالدين الا النار لا يريد دخولها و اما حكاية الديك الذي اعرض عن الاذان ثم ذبحوه فهو هو و عاشت امريكا و السي اي يا و الديسطي اغبى اغبياء متعهدي مكتب الموساد
حزب اللاعدالة حزب المنافقين عندما إشتدت المشنقة حول عنقهم بسبب قرب الإنتخابات و كرههم من طرف جميع المغاربة بدأو يسقطون واحد تلوى الآخر لكي تتسنى لهم الفرصة بالإنضمام إلى أحزاب أخرى
كلا وشرب هتا شبع عاد بان ليه هاد بلان الانتخابات على الابواب هو عارف ما غادي يديرو والو نفاق
أشم رائحة مناورة انتخابيةعاقوا بكم
فقط تنازع مصالح قبيل الانتخابات.
لا تصدقوا اهل السياسة بمختلف احزابهم فهم يشربون من عين واحدة
.عادي جدا وليس غريب اصبح كل شيء واضح
سلام عليكم فاتكم القطار كاملين المواطن عيا من الوعود الكادبة و الميزانيات المنهوبة الله يجيب لي يخدم البلاد و العباد المواطن المغربي كيطلب عيشة كريمة لك الله ياوطني شعارنا الخالد الله الوطن الملك
الما والشطابة تال قاع البحر الميت. لن يسير البلد الى الامام وامثالكم في مواقع المسؤولية. شرذمة المنافقين الانتهازيين.
إذا كنت وطني فالشعب يريد منك أن تستقيل من الحكومة وترجع أموال الشعب التي سرقتها إلى الشعب وترمي نفسك في السجن مدة 20 سنة
هذا كان منتظرا ومنذ أمد بعيد تفكك هذا الحزب .
فيلم سينمائي… هدفه البوز… و إشهار الحزب زعما را حنا نزهاء… عشر سنوات و انتم تنهبون و تدمرون المواطن البسيط… الشباب… والكفاءات.. رباعة المنافقين.. والله لا عطيتكم صوتي… وشعب عاق بافلامكم.
رجل من صلب رجل هنييييييييييييييييييييييييئا
هذا الناس مجهدين بزاف غير بانت ليهم السفينة كتغرق لبسو سترة النجاة وبداو كينقزو من طبيعة الحال حتى أمنو مستقبلهم هما وولادهم فين كنتو من شحال هذه إلى مزبلة التاريخ يا البيكيلي غير مأسوف عليهم
سبحان من خلقكم كلكم ملائكة …..
وجه النحس
وجهك قاسح
منين شفنا وجهك ماشفنا الربح
عييييينا بالتمثيل , مغاربة عايقين افايقين امسلمين امرهم لله عز وجل يوم لا خداع ولا كدوب ولا تزوير ولا حكرة ازيد ا زيد الله هو الحاكم ديك ساعة و الحمد لله.
والله ماعندك لوجه كتستقل خسك المحاسبة والسجن والاعمال الشاقة واحد 5سنوات باش تعرف الحق ديال الشعب لكيصوط علكم يا حزب النفاق
لقد قالها في السابق. واش بغيتوه يخدم بيليكي ؟
الديب شخي هربان بعدما طين و سود عيشت سكان فاس مند توليه رئاسة المجلس البلدي لفاس.
بداية الإنشقاق عن هذا الحزب ، أعتقد الأيام والشهور القادمة ،ستكون صعبة لحزب العدالة والتنمية..لأن المواطن المغربي..يريد التغيير..
إلى مزبلة التاريخ، المغاربة لا ينسوا
ايها الازمي هذا نهار زوين فاش درتي الاستقالة حيت انت مابغيش تخدم بيليكي الماء والشطابة
تا قربات الانتخابات هوما فاتهم القطار و نتا نقزتي من القطار
أتمنى أن تكون الإستقالة شاملة حتى عمودية مدينة فاس
لم يعد الحزب كما كان كثرة الإستقالات وغيرها عليه ان يحل نفسه أو التجديد
بمعنى ضخ وجوه جديدة لا كرتونية مثل السيد قائده
الجزب خسر كل شيء لما أصبح رئيسه طبيب نفساني
لا يبالي بما هوفي صالح الشعب
لا يبقى لهدا الحزب سوى حل نفسه وضخ وجوه جديدة لا كرتونية !
ديرها شحال هذي الماء والشطابة حتى لقاع البحر
اصبحتم كلكم عملة قديمة فاتكم القطار كما قلتي و درنا عليكم علامة مرفوض أينما كنتم.
تبارك الله على سيسي المسمى بييليكييي الدبشخييي ،على تحليله الدي لا يمكن أن يمضغه و يجتره إلا قطيعهم . نعم صدقت و ليس ربما فقد فاتكم القطار . بلا رجعة