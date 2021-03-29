الأساتذة أطر الأكاديميات يدعون إلى تصعيد جديد لولوج الوظيفة العمومية

لن يطول مقام الأساتذة أطر الأكاديميات داخل المدارس؛ فقد تقرر مرة أخرى العودة إلى خيار “الإضراب” أيام 5 و6 و7 و8 أبريل المقبل، حيث اختارت الأطر التعليمية التصعيد في وجه وزارة “أمزازي” بترك المدارس وملء الشوارع باحتجاجات ومسيرات جهوية.
ومازالت لعبة الشد والجذب بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية محتدمة؛ فبعد أسبوع من الإضراب، يعود أساتذة “التعاقد” إلى خيار التصعيد بترك الأقسام خلال الشهر المقبل، مبررين تصعيدهم بتشبث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، “الذي لا يهدف بالبت والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة”.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، اعتبر في تصريحات إعلامية أن “التعاقد انتهى سنة 2018 ولم يجبر أحد بعد ذلك على توقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات”، مشددا على أن “الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد كما يشاع، بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم”.
وتصر الحكومة على مواصلة توظيف الأستاذة بالاعتماد على “نظام العقدة”، بحيث أكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أن “توظيف أطر الأكاديميات مكن من القضاء على البطالة”، مشيرا إلى أنه منذ بداية “التوظيف بالتعاقد” تم إحداث، خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط، ما مجموعه 102 ألف منصب.
ويشدد الأساتذة المتعاقدون على أنهم “سيواصلون عمليات مقاطعة لقاءات المفتشين والأستاذ الرئيس، وما يسمى بالتأهيل المهني، وكذا اقتراح الامتحانات الاشهادية والاستعداد لمقاطعتها حراسة وتصحيحا”، مبرزين أنهم “قرروا الاستمرار في عملية الانسحاب من مجالس المؤسسة، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، ومقاطعة تطبيق المسار كليا، وما يرتبط به من عمليات من مسك نقط المراقبة المستمرة وغيرها”.
وأورد الأساتذة أنه سيتم حمل الشارة السوداء بدءا من اليوم الاثنين 29 مارس الجاري، تنديدا بمحاكمة زميلهم الأستاذ المتعاقد إسماعيل كزو بجهة درعة تافيلالت، مطالبين بإسقاط كل التهم التي يتابع بشأنها وتبرئته من المنسوب إليه.
وفي السياق نفسه، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى تنظيم إنزال وطني بالعاصمة الرباط، وخوض إضراب ثان عن العمل يومي 22 و23 أبريل المقبل، ومسيرة قطبية بمدينة آسفي يوم 24 أبريل تضم جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة.
كما عهد إلى باقي الجهات بتنظيم أشكال جهوية احتجاجية، بحسب خصوصيات كل جهة، خلال الفترة نفسها من الاضراب الوطني الثاني لشهر أبريل المقبل.
سيرو تنعسو في ديوركم راه عام ضاع أيها اساتذة متهاونون
#Students_First
كل التضامن مع الاساتدة من حقهم الاحتجاج وتحسين وضعيتهم المادية أو على مستوى ظروف العمل اللائق….
وهذاك التلميذ ما محله من الإعراب؟؟ اللي ماعجبوش التعاقد يخوي عطى الله الناس اللي باغين يخدموا بضمير أما أنتم بينتم على معدنكم الحقيقي باغين الراحة والاستراحة والصالير.. نعم للتعاقد في كل المجالات
اذن امزازي حان وقت الرحيل …..اترك هذا الملف الحارق وهذه الجمرة لسيء الحظ مابعدك …!!!!
بصفتي أب لتلميذ ومتضرر مباشر من هؤلاء الذين لا أجد لهم تسمية مناسبة .أتمنى من الوزارة أن تستميت في خيارها المنطقي والقويم والذي لا رجعة فيه وهو التعاقد في التعليم.لا ينبغي تركيع الوزارة والحكومة والدولة والسلطات بل العكس هو الذي يجب أن يكون.يجب تلجيمهم كما يلجم الفرس الهائج فلقد وصلوا مرحلة السعار والهيجان .هي مسألة هيبة دولة ومؤسساتها .
الاولي طرد هذه الفىة المتمردو وتعويضها بمن يريدون العمل فعلا ويحللون ارزاقهم
قتلتو هد التلميذ ملول مديروش شيحاجة لي متسلككومش مشي بنادم شري طن ديال الكتوبة وزيد سير واجي وزيد لفياق بكرى فلخر دري معرفش اكتب حتى سميتو حشومة وعيب عليكم هدشي ليكاديرو
التلاميذ هم ضحية. في الاول يامعلم لا توقع على تعاقد ولا قلي تمسكن تتمكن
اتركهم يحتجون جهويا، لا تتدخل، ولا تهتم بهم، فهم الآن في مواجهة الشعب، لا تعطهم فرصة للتباكي، متحاشيهاش ليهم خليهم يهبلو
هؤلاء الناس يبحثون عن الراحة، لانهم لا يستطيعون العمل
ويضيعون اولاد الشعب. الله يهديهم
يريدون الإدماج في الوظيفة العمومية اعتقادا منهم أن في الوظيفة العمومية لا توجد إلا الراحة والنوم والخمول. هكذا هي عقلية الكثير منهم. والضحية الأول والأخير هم التلاميذ وأوليائهم. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب طردهم لعدم إحترامهم لعقدة أمضوها بخاطر خاطرهم وتعويضهم بشباب ذو مستوى جيد ،لم يقبل أحد بتشغيلهم لمستواهم الضعيف (إقرؤو تعاليقهم المليئة بالأخطاء) ففرضتهم الحكومة على أبناء الفقراء
وهل التلميذ هو من امضى على العقد في اليوم الاول وكان على على بانه عقد وليس ترسيم، المحترف هو من يشرف عقده، كما نقول بالفرنسية، il faut honorer ton contrat si tu es professionnel
نعم للتعاقد لا للبطالة كلنا معك معالي الوزير سعيد أمزازي و شكرا لك.
لقد جنى هؤلاء المسمون أساتذة أطر الأكاديميات على أبنائنا أولا بمستواهم الرديء ثانيا بكثرة تغيباتهم يحب حسم هذا الملف إما بإدماجهم أو طردهم لا يجب أن ييقى هذا الوضع مستمرا أولادنا في خطر
لقد سبق وقلت لكم الاساندة يشتغلون في مهنة جديدة إسمها الإضراب. بالله عليكم هل يضرب الاستاد في كل شهر أسبوع لما لم يضربو حينما كان التعليم عن بعد. اقول الي الوزير يجب طرد كل كسول
هاؤلائي الاساتدة عيقو . اذا لم تعجبهم شروط التعاقد فليقدمو الاستقابة وليذهبو للبحث عن وضائف أخرى عوض دغدغة مشاعر الناس من أجل الحصول على مأرب شخصية بعيدة كل البعد عن اصلاح المنضومة التعليمية
واش اساتذة فرض عليهم التعاقد ام اطر الاكاديميات .ما هو الفرق بين الصنفين إن وجد؟
الله ياخذ فيكم الحق الأساتذة، ضيعتوا ولادنا وجرتوهم وراكم، وراء مطالب رضيتوا بها من الاول، أسأل الله العظيم كيف ما ضيعتوا ولادنا الله يجيب اللي اضيعكم انتما او ولادكم
و الله العظيم منتهى الا مسؤولية و الإستهتار بمصلحة التلاميذ. عذرا “إلا درتوها : إذن ما أساتذة ما تا لعبة”
عذرا ياتلميذ الطنز هذا .
ضحي بنفسك واترك عنك الطنز على التلميذ.
خاص الدولة تطرد هاذ رؤوس الفتنة .وهي عارفة آلاف المجازين ينتظرون .هل خفتم على الانتخابات .الشعب كله مع التعاقد .وطرد كل من خالفه.شوفو التعاليق كلها تستنكر ما يقوم به هؤلاء الكسالى.
لما كنا تلاميذ من كان يحرض على الإضراب أو على أستاذ مادة ما انهم الكسالى الذين لا يفقهون في شيء سوى التبرزيط.
بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف معهم، يلاحظ ان ردود افعالهم عند كل تعليق يختلف معهم يكون قاسيا بل منهم من يستعمل مصطلاحات سوقية وكلام نابي في الرد، يعبر صراحة عن المستوى المتدني لذى بعظهم في النقاش وفي التعبير، مع احترامي لبعظهم، مما يجعلنا نحٍنُّ لمستوى رجال التعليم في الزمن الماضي حينما قادو قاطرة النضال وكانو السبب في تحسين وضعية الموظف العمومي بصفة عامة
عذرا يا تلميذ مجبرون على التصعيد،لما الإعتذار ياأساتذة؟
فامضوا إلى ما أكنتم مصممين عليه،ولا يهم تدريس التلاميذ ما دامت مصلحتكم الشخصية فوق كل اعتبار،وللأسف الشديد ضيعتم المدارس وضيعتم التدريس وضاع معكم التلاميذ.
موظفون في الدولة وتأخدون أجرتكم من الدولة ومع ذلك تتركون الأقسام وتتفججون بالإضرابات ومنكم من يجد ضالته في الخروج للمقاهي،او قولوا العام زين.
تريدون استغلال أطفال تلاميذ أبرياء أبناء الفقراء لقضاء مصالحكم،فعلى سنة من؟
وليداتنا إيمشيو ويجيوا بجليدة فوق اظهورهم لا قراية لا تعليم لا إيديك لا إيخليك،ما ذنبهم؟
لا يمكن لي ان اصف هؤلاء بالاساتذة. غالبا انا ضد قرارات الدولة. لكن الان ادعو الدولة لطرد كل الاساتذة المضربين عن العمل. وساستبدالهم باخرين
قلناها و لا زلنا نقولها.التصعيد الجزئي يبقى دون نتائج جمة.الحل الوحيد الاوحد لهذه القضية العادلة يعرفه الراسخون في العلم.دونه يبقى الوضع كما هو عليه.
على الذين سيحتجون مستقبلا على التعاقد ان لا يجتازوا مبارة التعاقد او اطر اكادمية التعليم حتى لا يساهموا في تدهور التعليم بالمغرب.
على الوزارة أن تعد بدائل لكي لا يضيع أولاد الناس ،فهؤلاء لم يظهر منهم استعداد للتدريس، على الوزارة أن تشجع الجمعيات والمدارس الخاصة وتعد أطرا إحتياطية حتى لاتضيع الناشئة هناك بدائلا كثيرة لملء الفراغ الذي يتركه هؤلاء ينغي التفكير في سده في انتظار معرفة كل طرف ماله وما عليه.
لاحظت اغلب من يسئ الى المتعاقدين اما فاشلين في دراستهم او متقاعد من العجائز الشمطاء او حاقد على المدرس مهما كان مرسما او متعاقدا و لو ان عند احدهم ابن او أب متعاقد لفهم البليد و احس بمعاناة هؤلاء الناس ، هذا التعاقد المشؤوم هدفه هدم ما تبقى من التعليم العمومي و استعباد الاحرار بدراهم بخيسة و تجويع المدرس بطريقة عصرية و الا لماذا لا يعمم هذا “الخيار” التعيس على جميع القطاعات بدء بالوزارات كلها و لا نجد رائحة مرسم في الدولة و تعطى الموظف كامل أجرته ؟! أم ان القضية فيها “إنَّ”!؟ و كلمة اخيرة للحاقدين في التعاليق : المتعاقدون مضربون و مسيرتهم ماضية و الكلاب تنبح…
قمة الانانية والاستهتار يا اساتدة المستقبل اي نضال هذا الذي يضرب في الصميم مستقبل ابناء الوطن الفقراء.
اولا تحية نضالية لتنسيقيات الاساتدة على صمودهم لأكثر من 4 سنوات.
وعلى الدولة تحمل مسؤولية التلميد الضحية، ويلا كانو هد المسؤولين باغين هاد البلاد تمشي لقدام خصها تهلا فالتعليم و الصحة، لكن للأسف باغين غير ادخلو الفلوس لمصالحهم الشخصية.
كون الشعب كامل كايتاحد مغديش دير فينا الدولة والحكومة ليبغات بهاد كترت القوانين ليكاطبق على الطبقة المتوسطة و الفقيرة.
مايقوم بيه الاساتذة التقاعد مضيعة الوقت الدولة لن تتراجع على قرارتها لي انكم وافقتم بمحض الارادتكم على على عقود التعاقد الوزراة لم تجبركم على قبول مادمت قبلتم التعاقد من بداية تتحملوا مسؤوليتكم او تقدموا الاستقالة اما انتم تمارسون الخداع دخلتوا بالتقاعد تضغطون على الادماج في الوظيفة العمومية خروجكم الشارع او الاظربات او الضغط على التلاميذ واجبارهم خروج الشارع كسب التعاطف الشعبي لن يفيدكم في شيء قبلتم بالتعاقد انتهى موضوع ضغطم هذا يسمى لعب الدراري من يغيب على اداء مهامه بدون مبرر يجب الاقتتطاع من الاجراته هذا هو القانون الوزراة تستطيع طردكن جميعا تعويضكم لاءحة الانتظار او الموظفين الرسميين لو اردت ذلك لكن الوزراة صبرت عليكم كثيرا لعكم ترجعون عن تعنتكم
على الدولة ان تقوم بطرد هولاء الفاشلين.او خوصصة التعليم.مع الأداء عن الأسر الفقيرة.اساتده القطاع الخاص. اجرتهم اقل بمرة.ومردوديتهم احسن من هؤلاء الفشلة.يجب تعميم التعاقد في جميع اسلاك الوظيفة.حماية للمال العام.وضمان خدمة افضل للمغاربة.
المغاربة جميعهم يستنكرون وينددون بما تفعله هذه الفئة اللاستاذية بابنائهم، اليس من المعقول انهم في كامل قواهم العقلية اثناء تمضية العقد ،اهل هذه الفئة فعلا تناضل من اجل المدرسة العمومية..اهل هذه الفئة لديها اولا كفاءة ما ياهلها ان تناضل من اجل الترسيم ،الشعب لم يعد يتحمل تصرفاتكم الخبيتة …عودوا الى رشدكم …او ان هناك اناس اكثر كفاءة منكم….
و ما نيل المطالب بالتمني و لكن تؤخذ الدنيا غلابا…
استغرب لبعض للتعليقات المتناقضة فمنهم من يدافع على مصلحة التلميد ويطالب بطرد الاساتدة.اين مصلحة التلميد أما تم طرد 70الف استاد ونحن على أبواب الامتحانات. وهناك من يطالب بطردهم وتعويضهم الآخرين يحللون فلوسهم.اين الحلال وانت تريد تعويض أساتذة اجتمعوا امتحانات وانت لم تستطيع النجاح.وهل منطقي تعويض اساتدة الآخرين لم يكونوا اين مصلحة التلميد والوطن.
لابد من إيجاد حلول جدرية ومن عليه إيجاد الحلول هو الوزير وليس نحن المواطنين .شكرا لكم والله يدير شي خير
“فبعد أسبوع من الإضراب، يعود أساتذة “التعاقد” إلى خيار التصعيد بترك الأقسام خلال الشهر المقبل.”
الاضراب كان في ثلاث أيام فقط و ليس أسبوع أم أنكم تريدون تضليل الناس لزيادة الحقد على الأستاذ
هسبريس جريدة تابعة …
الأساتذة أطر الأكاديميات = تسمية الدولة
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد = تسمية الأساتذة
في الدول المتقدمة و الديموقراطية الصحافة محايدة الا في المغرب الصحافة تابعة لسياسة الدولة ببيع الملل و الذمم.
مصلحة التلميذ من واجب الأباء الجهل التوجه للمسؤول المباشر و ليس للأستاذ للأنه حيط قصير.
عندما يغيب الأستاذ لسبب فان الأستاذ من الأباء بحجة تضييع أبناء الشعب هو الملام و ليس الادارة التي لم تعوضه بأستاذ أخر.
بغينا نخدمو بالتعاقد سيرو بحالكم أو الله انصرك معالي الوزير سعيد أمزازي متفرطش فينا معالي الوزير الله إجازك بالخير أو أنا معاك.
تجويد المدرسة العمومية لا يتأتى بكثرة الاضرابات وإنما بالتضحيات التي قام بها من سبقوكم في الحرفة والذين يسمون بدون كثرة الشواهد أساتذة بحق وحقيقي لأنهم خرجوا فطاحلة الاطر في كل الخدمات وأنتم منهم اما ما تدعونه انتم اطرا فالاطار بالممارسة الطويلة والعمل الجاد لا بالمماطلة وشهادة تسمي بها نفسك اطارا لأنكم ستفسدون المدرسة اكثر واكثر بهذه الوقفات والخاسر الأكبر ابن الشعب في المدرسة العمومية اما الخاص فيواصل استعداده للامتحانات عن ساق وقدم ( للتذكير فقط إن السنة الماضية كانت اضرابات وفي نفس الوقت الجائحة ونسبة النجاح 83٪ اكدوبة العصر لماذا لأنكم فقط في حراسة الامتحانات الاشهادية وفرتم فرص الغش ضدا على الوزارة الوصية حتى تضمنوا ان ما اشتغلتموه أعطى نتيجة إيجابية والعكس صحيح)
هل هذا هو الشعب والمجتمع الذي نعول عليه لاصلاح المدرسة العمومية؟ عوض الوقوف الى جانب ابناء الضعفاء الذين لم يجدول حلا امامهم سوى هذا الاختيار؟ اصبحت اليوم مقتنعا واطالب بملئ فمي ان يصبح الولوج الى الاقسام مؤدى عنه، انذاك لنرى ايها الذين تهمكم مصلحة التلميذ ماذا انتم فاعلون. اللعنة على هذا المجتمع الذي اصبح يتكلم بلسان السلطة، ويرى في التعليم مشكلة الاستاذ فقط، ولا يستطيع ان يدرس حتى ابجديات السوسيولوجيا والسياسة التي تقول بأن المدرسة هي اخطر الاماكن لممارسة الصراع الطبقي. اطالب الدولة واحكومة بالغاء مجانية التعليم لكي نرى هذ “العياشة” لي خدامين كيحيحوا على المدرسين ماذا سيفعلون.
إلى أبو سعد الراشدي.إذن انت منهم هؤلاء الكسالى .لما كنت في الإعدادي مثلا من كان يحرض على الإضراب؟ ؟؟الكسالى !!!
ومن خلال نباحك نعرف يقينا طينة هذه الفئة التي تنزل للشوارع.
الصواب كل الصواب في نظري ألا يضيع التلميذ بالدرجة الأولى، وألا يضيع هذا الأستاذ المتعاقد إن كان على حق في كل ما يقول .
أما أن يظل هؤلاء المتعاقدون في الشارع كل مرة ، فهذا سلوك خارج عن الصواب.
فلهؤلاء المتعاقدين تنسيقيات، فهي التي تتبنى المشاورات والدفاع عن المطالب مع الجهات المسؤولة.
وبذلك لا يضيع التلاميذ من الدراسة، ويتنفس الشارع من احتجاجات هؤلاء المتعاقدين، ويحافظون بذلك على كرامتهم.
لا تتدخل نهائيا، اترك لهم الشارع، اتركهم يعرقلون السير أو يفعلون اي شيء، سجل كل هذا، ولا تتدخل، وعندما يعودون إلى أقسامهم اعتقل الرؤوس الكبيرة أو بعض من تسبب في مخالفة القانون، وقبل ذلك أصدر بلاغا تبين فيه ما وقع، سيغضب الشعب منهم وهذا هو المهم في هذه المرحلة، أن تثير جنونهم، فهم متسرعون ومستعجلون وقد تعبوا ماديا ومعنويا وصحيا، وقبل الإضراب المقبل انزل عليهم باقتطاعات رهيبة، زعزع صفهم هذه المرة بالمال والذكاء، وتحل بالصبر والهدوء فمن صبر ظفر.
اعتذر عن سرد قصة حكاها لي رجل تعليم.قال التقى شخصان درسا معا مرحلة الابتدائي بعد غياب طويل بالعاصمة وحرص احدهما – وهو مقاول – على ان يسال رفيقه عن وظيفته فاجاب بانه مفتش. المقاول ازداد حماسا واقترح الذهاب الى مطعم راق لتناول وجبة الغذاء على نفقته. وبعد الانتهاء تناولا الحديث….وبعد فترة اعاد المقاول السؤال = مفتش في اي شيء ؟ فاجاب الآخر = مفتش في التعليم . فرد عليه المقاول = قولهانا من الصباح = وانصرف دون اي حديث آخر. لأنه كان يعتقد انه مفتش في المالية او الموانئ او اي قطاع آخر له علاقة بالمال. والاستنتاج واضح. قلت سابقا عبارة ” اطر ” لا تناسب هؤلاء.لان معنى ” الاطار ” لا يمكن ان ينطبق عليهم.انهم رجال تعليم وليسوا اطرا…وهذا ليس تقليلا من شانهم لكن كل شيء له موضعه.
بالله عليك يا وزارة أوصل بك الاستهتار بأبناء الشعب إلى درجة تركهم بدون حقهم في التربية. اعملي فقط بتطبيق ما تم التوقيع عليه.. من لم يحترم العقدة لن يحترم أي شيء بعدها .
التعاقد و تجديده كل سنتين هو الحل. باراكا من التفلية ليبغا يخدم يدير التغاقد و حتى واخد ميجري عليه غير خاصو يخدم مزيان و الدولة مضيعوش.
لمن يقولون ان الاساتذة يجب توقيفهم وتسريحهم واخذ جميع الاجراءات القانونية في حقهم ..اقول ان قراراتهم ودوافع اضرابهم لها سند قانوني وهو الحق في الاضراب ..وقوفهم يعني انهم لا يريدون تعاقدا هاضما للحقوق ..تعاقدا مع اكاديمية جهوية تؤدي رواتبهم من اعتماداتها وليس من وزارة المالية ..التعاقد يعني انك خدام معايا والا ماعجبتينيش نطردك في اي وقت ..اصرارهم هو وقوف المدرسة العمومية في وجه من يريد سلعنتها …
ايوا بزاف زدتو فيه ! هاد الشي ما شي معقول ، اولادنا ضاعوا مع هاد المراهقين : التلميذ كيقرى انهار وتيكلس انهار .أو تيقرى أسبوع ويمشي يكلس أسبوع وزايدينها بإضرابات متابعة ! مبقات هيبة لا عند الوزارة ولا حكومة . كيخص الحكومة اتكون صارمة مع هاد أشباه الأساتذة : للي ابغى ينضبط أهلا وسهلا .وللي مبغاش يمشي يتلاح فين يرتاح ….
الاطر كيهضرو على التعليم ناقص في بلادنا و اصلا و اغلبهم هما سباب المشكل و علاش مضيعين التلاميذ. الدولة خاصها دير التعاقد بشروط حتى واحد ميضيع. ليخدم مزيان يكمل و ليكيتفلا و كيغش الباب الحباب. صافي سالينا
في نظري يجب فصل هؤلاء الذين لا يستحقون أبدا مهنة التدريس و تعويضهم بأساتدة كفؤ
الأصل ان تقولوا في شعارتكم “عذرا عزيزي التلميذ….؟؟؟” وليس عذرا يا تلميد ” تبخيصا و نكرة وتحقيرا ….”فعلا فهو الحلقة الأضعف ….لانكم تدرسون أبنائكم في المؤسسات الخاصة…الله يعطنا وجهكم؟؟