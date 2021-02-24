"الأساتذة المتعاقدون" يتحدون "الجائحة" ويفرغون المدارس بإضرابات وطنية

رغم الظروف الصحية “المعقدة” بسبب جائحة “كورونا”، لا يزال الأساتذة المتعاقدون يراهنون على خيار “التصعيد” من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بينما تؤكد المصالح الحكومية أنها لا تفكر في التراجع عن الاشتغال بنظام “العقدة” الذي أعطى نتائج “مقنعة”، بحسبها، فيما يظل التلميذ الحلقة “الأضعف” في لعبة الشد والجذب بين الحكومة وأستاذة “التعاقد”.
وبعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات، يعود الأستاذة “الغاضبون” إلى إفراغ المدارس مرة أخرى خلال الشهر المقبل، حيث سيدخلون في إضراب وطني عن العمل يومي 3 و4 مارس المقبل، يليه إنزال وطني إنذاري لمدة يومين بالرباط خلال العطلة الربيعية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بينهما، إلا أن الوضع لا يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. كما يسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات” إلى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لكافة النقط التدبيرية، المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق “النائية” أو الجبلية، إلى جانب إشكالات الحركة الانتقالية والترقية في الرتبة.
ويرى مصطفى التّاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، أن “خطوة الإضرابات تشير إلى وجود احتقان داخل قطاع التربية الوطنية، وهو ما يستدعي فتح حوار بين الوزارة والأساتذة المضربين”، مبرزا أن “خطوة الإضراب غير محسوبة وتساهم في هدر الزمن المدرسي وتشتت كل المكتسبات المحققة إلى حدود اليوم”، داعيا إلى الانتباه إلى “المطالب التي يرفعها الأستاذة الغاضبون ومحاولة التواصل معهم من أجل طي الخلاف”.
واعتبر المسؤول التربوي أنه “لا يمكن تحميل المسؤولية للأساتذة فقط، وإنما لباقي الأطراف كذلك، وفي مقدمتهم الحكومة والوزارة المعنية، لأن الأستاذة ولوجوا إلى خيار الإضراب بعدما استنفدوا كل الأوراق التي يملكونها”، مشددا على أن “الاضراب خطوة غير سليمة ونتائجه عكسية وسلبية تؤثّر على التلميذ”.
وأورد التاج أن “الدستور أعطى هامشا كبيرا للمضربين رغم محاولة الحكومة الالتفاف على هذا المكتسب عبر قوانين تنظيمية لا تخدم مصالح الفئات المشتغلة”، مبرزا أنه “بعد مرور 10 سنوات على إقرار الدستور، لم نصل بعد إلى صياغة قانون خاص بالإضراب”، داعيا إلى عدم الطعن في حق الأساتذة الدستوري في الإضراب، محملا المسؤولية إلى “الحكومة، والوزارة التي لا تريد فتح قنوات الحوار”.
فاقد الشيء لا يعطيه ، من لا يعرف حتى ابسط قواعد اللغة الفرنسية للابتداىي ماذا تنتظر منه !! أخطات الدولة خطأ فادحا حين استقدمت كل من هب ودب لتدريس أبناء الفقراء الذين لا هم يستفيدون شيئا بسبب محدودية المعارف والتكوين لذى شريحة واسعة من المتعاقدين ومن سلسلة الغيابات بسبب الاضرابات ، أما ابناء الأغنياء فهم في مدارس البعثات والمدارس الخاصة …
شعب سايب، يمضي على عقد ومن بعد يقول لا ماموافقش عليه، تاحراميات في أبهى حللها
ديرو غير الخدمة للقوات العمومية ، راه لا أظن أن الحل قريب أو كاين موحاااال
يجب الاقتطاع والطرد من العمل لان هؤلاء ليسو بناس التعليم.
داك التلميذ الدرويش مسكين فاش كاتجي اما هادوك المضربين والحكومة دايز ليهم الصالير…ذنوب التلاميذ هايخرجو فيكم باقي
هاد الأساتذة راهم عيقو كيتعداو لينا خصوصا اساتذة الرياضة البختيين.
مساكن مدرسين الجبل القادم هضمت حقوقهم كم هضمت عائلات موتى حرب الصحراء الغربية يطالبون برفات موتاهم ولكن لا أحد يعرف مكانهم لا المخزن ولا الجندي سبحان الله كان مصيرهم كمصير السجناء الذين تخلى عنهم سيدهم لعقود ولو لا تدخل منضمات الدولية ورحمة الجبهة لكانو في خير كان ولكن يا للأسف بعد اطلاق صراحهم كان عليهم الاحتجاج لمذا تخلى عنهم من الذي دفعهم للحرب ولكن هاجمو من كان بطعمهم ويحمبهم وزد على هذا مازالو لحدي الآن حقوقهم مهضومة وفرحانيين
أساند الأساتذة في محنتهم الحق لا يعطى وإنما يؤخذ.سيروا على دربكم حتى النصر.لا يعقل شرذمة القوم تعيش في رخاء ونعيم وأصحاب العلم والنور مطحونون. ولي كي يكره هاد الأساتذة ومابغيش ليهم الخير راه اكبر مسموم ومنافق.واصحاب الديسلايك نقوليهم موتوا بغيظطم.
عدم احترام عقدة أمضيت عليها بخاطر خاطرك يستوجب الطرد حسب القانون،ونتمنى الحكومة ماتعطلش وتطرد جميع الهروي لي جاب لو الله خدمة بعد سنين من التسكع والرفض من طرف شركات كثيرة.المغاربة يدفعون ضرائب ليدرس أبناء المغرب مجانا وليس لتذهب أموالهم لجيوب مجموعة من الفاشلين ناكري الخير
التعاقد قنبلة موقوتة خلفها المهرج بنكيران وهي تكبر كل سنة. كل سنة يلتحق عشرات الآلاف بمن سبقوهم و بعد بضعة سنوات سيصبحون السواد الأعظم في التعليم وستضطر الحكومة للانصات لانها لن يكون لها بديل آخر.
المتعاقدون كانوا على علم تام بالشروط و خرجاتهم هذه سترجع عليهم بالندم في القريب العاجل.
من جهة اخرى اود توجيه نصيحة لأي استاذ متعاقد يضرب علىى مضض (خوفا من التخوينات): التعاقد قائم ولن يزول والتنسيقية ستهمد نيرانها بعد الانتخابات المقبلة والماتش مبيوع؛ استرجع رشدك وعد الى قسمك وسارع في اجتياز الكفاءة لكي تستفيد من الترقية وتحسن من وضعيتك المادية سيأتي يوم ستتضح فيه الامور ويزول الستار على ما يطبخ في الكواليس بالله عليك كيف تسمح لشرذمة من الاساتذة المسيسين والمتحزبين التحكم في مصيركم انها قمة السذاجة!!
وكفى من الشعارات الرنانة والفضفاضة متى كانت الرجولة والشهامة تختزل في الاضراب والنزول للشوارع؟؟؟؟ وما علاقة الذل بالترسيم او التعاقد من تأتون بهذه الافكار البدوية؟؟؟؟؟
هاذو ما بقينا بغيناهم يقريو ولادنا طردوهم راهم اخلوا بالعقد
كل مواطن أخل بعقد تعاقبه الدولة .
لماذا لا يتخذ هذا ضد المتعاقدين واسمهم يدل على التعاقد
كفى استهتارا بالتلاميذ .العصى لمن عصى .الطرد للمضربين.فين هي هاذ الدولة واش خفتو من 100 الف بيدق .المغرب فيم 35 مليون. وفيه 200الف موجز خاصهم يخدمو.وحتى واحد ما يتحدى 35مليون لي كيطلبو بالطرد إلا عائلات هؤلاء.
سؤال بسيط .أرجو الإجابة عنه من كل من يهمهم الأمر : هل يوجد في العالم بلد يطالب فيه المتعاقدون الإدماج في الوظيفة العمومية بالقوة ؟؟ من فضلكم إبحثوا,,,,
لا ترون غير الجزء الفارغ من الكأس ( الاضرابات) لماذا لا تتحدثون عن كونهم يحاولون النضال في العطل وأيام الاحد من أجل عدم هضر الزمن المدرسي هذا أضعف الإيمان…
أما إن كنتم مواطنين كما في الدول التي تحترم نفسها فابحثوا عن سبب نضالاتهم في الحقيقة وليس في أبواق المخزن من صحافة صفراء وقنوات الصرف الصحي… التي تنشر التفاهات على مدار الساعة لتكليخ ما تبقى منكم .
وفي الختام فهم اولوا شجاعة يناضلون عن المدرسة والوظيفة العموميتين فهل منكم من شجاع ليطلب حقا من حقوقه المهظومة في هذا الوطن ؟؟!!!
مدامت سيارات الإداره العموميه تتجول في الأسواق والحمامات وفي كل مكان لن يكون هناك تغيير
…..لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية….هم يعلمون هذا ويعرفون معنى لا محيد عنه .ومصرون على الاضراب اذن هؤلاء التلاميذ المعلنون يريدون الفتنة و يستقوون على الدولة …الخل سهل تسريح من رؤوس الحربة ..
سعداتهم العطل ديما والماندا مبرعا وعندهم كل حقوق التقاعد والتغطية الصحية ووووو وعاد الفوضى والاضرابات والضسارة والتلاميذ ضايعين…. الناس قاريا أحسن منكم ومالقات حتى خدمة باش تخلص كرا….اللي دار اضراب جرو عليه وجيبو من يستحق ويعرف قيمة الاستاذ الشريف والمخلص للتلامذة وباراكا من الضسارة عيقتو بزاف
ما علاقة الظروف الصحية بالإضراب حتى تقولوا: “رغم الظروف الصحية”؟؟ عن أي ظروف صحية تتحدثون؟ وهل هي مبرر للتنازل عن الحقوق؟
ندخلو لصلب الموضوع؛
رغم الإضرابات المتتالية و رغم التفويج المشؤوم الذي يستحيل معه إتمام حتى عشرين بالمئة من المقرر، يصر أضرضور(الذي يعني بالأمازيغية الأصم) ومعه أمزازي(القريب معناه من الثقيل) على أن الامتحانات الجهوية للسادسة ابتدائي والثالثة إعدادي ستتم في موعدها، في الوقت الذي من المفروض فيه إلغاؤها كما كان الحال مع الامتحان المحلي، وهم بذلك لا يعيرون رأي العاملين في الميدان من أساتذة ومديرين أدنى اهتمام
عن اي احترام للعقدة يا اصحاب العقول الفارغة نحن لانضرب بسبب العقدة بل نضرب بسبب ما لم يتم احترامه من قبل الوزارة المعنية في العقدة اليس لنا الحق في الترقية، اليس لنا الحق في المطالبة باجتياز الامتحانات المعنية. انا استاذ متعاقد لم اتغيب قط و لم اضرب قط وانا راض بالامر الواقع لكن ما لست راض عنه هو ان الوزارة لم تحترم بنود العقدة. زيادة على هذا، فإننا نعاني من قلة الموارد، تصوروا انني ادفع من جيبي الخاص ثمن اوراق الامتحان و اقوم بنسخها بدعوى ان المدرسة لا تتوف على اوراق للطباعة. انتم من تنتقدو الاساتذة المتعاقدون، هناك العديد من المرسمين الذين لايستحقون مناصبهم مثال هناك استاذ مرسم منذ ان يلج القسم وهو متابع لهاتفه قسمه امام نافذة قسمي لا يؤدي واجبه والمصيبة انه منضو تحت لواء نقابة تعليمية يا للسخرية! ارجوكم، نحن ندافع فقط عن حقوقنا التي نصت عليها العقدة و لم تحترمها الوزارة. انا من الفوج الاول، ورغم ذلك لازلت اقبه في الرتبة الاولى مدة اربع سنين. هل يعقل هذا. او تعرفون انه من بين مضامين العقدة الحق في الترقية في السلم والرتبة
الشعب المغربي كله معهم فكيف لا يدمجون ؟ إرادة الشعب أولى .
“هذا ما جنته على نفسها و أهلها و عشيرتها براقش”، حين تم جلب كل من هب ودب و من لا مهنة له تحت مسميات سد الخصاص و حل معضلة العطالة المزمنة لتدريس أبناء و ناشئة الشعب المغربي الكادح والمحروم دون ما تكوين أو مؤهلات و بيليكي و ديبشخي في الدولة المغربية و مستقبل أجيالنا المرتهن لحلقة مفرغة من الصراع الفئوي الانتهازوي بين مشروعين للريع التعليمي و النقابوي و الريع السياسوي الانتخابوي الفاسد المكشوف و المفضوح لمصالح فئوية ضيقة في ظل أزمة الكورونا و تداعياتها الصحية و الاجتماعية والاقتصادية الكارثية المعمقة بفعل سياسات لاشعبية تفقيرية مخزنية تذهب ضحيته ناشئتنا من شرائح الشعب المغربي الكادح و المحروم.
سيدي ومن باب المعلومة المدارس التي تتحدث عنها يعني مدارس البعثة والمدارس الخاصة تنتقي هيئة التدريس من ضمن الاساتذة المنتمين الى القطاع العمومي .
من جهة اخرى المعلومة لم تعد رهينة بالاستاذ حيث اصبح دور هذا الاخير التوجيه فقط ومعالجة نقط الضعف.
انا استاذ ومن خلال خبرتي المتواضعة وذلك راجع الى صغر سني اؤكد لك ان التلميذ الذي يهمل واجباته المنزلية ولا يعمل في المنزل (يعني هذاك لي كيمشي ويلوح المحفظة كيف كنقولوا) والله متبان فيه قرايا وخا تجيب ليه اساتذة من الولايات المنتحدة الامريكية.
امر اخر اين هم اولياء الامور من كل هذا؟؟؟ واش فراسك كين لي من نهار سجل ولدو في الثانوي التأهيلي عمرو سول فيه حتى شد الباك!!!!!! هادي لشد ليه الباك!!!!!
إفراغ المدارس مستمر من طرف من يسمون أنفسهم بالمتعاقدين رغم أنهم أصبحوا نظاميين،هل يعرفون ذلك أم يجهلون…من العبث والإجحاف والتعسف الإبقاء على الامتحانين الإشهاديين للسادسة ابتدائي والثالثة إعداد في ظل ما عاشه ويعيشه التلاميذ وأسرهم من تفاوت وانقطاع وتأخر ونقص في التدريس والتلقين والمتابعة البيداغوجية عن قرب…المرجو من الوزير اتخاذ قرار حاسم في الموضوع..فنحن أولياء التلاميذ متيقنون أن أطفالنا لم ينالوا القسط اللازم في التدريس…زيادة على التعليم عن بعد الذي لا يزال معتمدا في الكثير من المدارس العمومية والخصوصية..
هؤلاء الاساتذة لايناضلون على مصالحهم فقط،بل على مستقبل المسكين والفقير والمدرسة العمومية، رسالة أوجهها إلى اصحاب التعاليق السابقة الذين لهم حقد على رجال ونساء التعليم، قبل الانتقاد ابحثوا عن العلومات الحقيقية……
تضيعون الوقت في الإضرابات فقط ولا جديد يذكر في هذا الملف
اتقوا الله في أبناء الشعب
صاحب التعليق الذي كتب الصحراء الغربية من انت الصحراء مغربية نحن نسميها الاقاليم الجنوبية واا الدق تم ههه
بالله عليك أيها الجزائري الحاقد على المغاربة؛ ؛ما علاقة إضراب الأساتذة المغاربة بالصحراء المغربية أو ماشابه دلك ::::اعتقد ان عقلك فقد عقله.