"الأساتذة المتعاقدون" يرفعون وتيرة الاحتجاج .. اعتصامات ومسيرات وإنزالات

تواصل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برنامجها النضالي التصعيدي الرامي إلى الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ فقد كشفت عن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية المتنوعة، الممتدة من فبراير الجاري إلى غاية مارس القادم.
ويبتدئ البرنامج الاحتجاجي بخوض إضراب وطني عن العمل أيام 9 و10 و11 و12 فبراير، سيكون مرفقا باعتصامات إنذارية ومسيرات احتجاجية، بالإضافة إلى حمل الشارة السوداء يوم 25 فبراير، والدخول في إضراب وطني عن العمل مجددا يومي 3 و4 مارس المقبل، يليه إنزال وطني إنذاري لمدة يومين بالرباط خلال العطلة الربيعية.
ويسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات”، وفق البيان الإخباري الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لكافة النقط التدبيرية، المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق “النائية” أو الجبلية، إلى جانب إشكالات الحركة الانتقالية والترقية في الرتبة.
واستنكرت التنسيقية سالفة الذكر الاقتطاعات التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات بعد المشاركة في الإضرابات، منتقدة أيضا تمرير مجموعة من المخططات الرامية إلى “استئصال” الحركات الاحتجاجية خلال فترة “كوفيد-19″، داعية إلى صرف منح التكوين (دجنبر ويناير) لأساتذة وأطر فوج 2021 بجميع الجهات.
ويتضمن البرنامج التصعيدي كذلك، مقاطعة كل ما يتعلق بمجلس التدبير والمجلس التربوي والمجلس التعليمي، باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، وتوقيف كافة الأنشطة التطوعية الخارجة عن مهمة التدريس، وعدم تعويض أيام الإضراب.
وفي هذا الإطار، قالت لطيفة المخلوفي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، إن “الأشكال الاحتجاجية المسطرة تأتي بناء على الرغبة في مواصلة المعركة، من خلال تنويع الأشكال التصعيدية التي من شأنها زيادة الضغط على الحكومة، وهو ما تجسد في أشكال الاعتصامات والمسيرات على الأقدام والإنزال الوطني”.
وأضافت المخلوفي، في حديث لهسبريس، أن “الاعتصام داخل الأكاديمية يراد منه الرد المباشر على الاقتطاعات المالية التي تصل أحيانا إلى 1500 درهم، ما يعد سرقة متكاملة العناصر، لأن الإضراب حق مشروع للشغيلة تبعا لبنود الوثيقة الدستورية”.
وأوضحت المتحدثة أن “المسيرات على الأقدام عبارة عن خطوة بسيطة بالمقارنة مع الخطوات الأخرى، في ظل رفض الدولة إيجاد حل عملي لقضيتنا، التي تتعامل معها الوزارة الوصية على القطاع بسياسة الآذان الصماء”، مبرزة أن “الأساتذة لا يرغبون في خرق الطوارئ الصحية، لكن الدولة توظفها لتكبيل الاحتجاجات بشكل عام”.
وأشارت الفاعلة النقابية إلى أن “الإنزال الوطني يأتي تماشيا مع قناعة التنسيقية التي تؤمن بأن حل الملف سيكون على الصعيد المركزي، ولن تتم حلحلته على مستوى الأكاديميات الجهوية، ما يتطلب استعادة زخم التنسيقية وطنيا، ولذلك سيتم تجسيده خلال العطلة المقبلة”.
دخلت التعليم منذ 35 سنة بعد التخرج من كلية علوم التربية ولا زلت أدرس في القسم
لم أكن أتصور أن يحترف هذه المهنة من يعشق أن يجرتل نفسه في قارعة الطريق
ولا أن تصبح ملجأ لمن لم تقبله أية وظيفة أخرى…
تبدأ المظاهرة أو الاحتجاج
بمجرد ما تقترب من حاجز الشرطة يرتمي المعلمون والمعلمات على بطونهم وظهورهم في قارعة الطريق:
أصيب،انهارت،ضربوها،أصابوا والدها،…
حملته سيارة الاسعاف…
هواية جديدة {تصنع الانهيار أو السخفة}…
والله العظيم
رحمة الله على التعليم من يوم دخل له من لا هم عنده سوى:
الأجرة
الترقية
الزيادة في الراتب
الامتيازات…
+++ التبوحيط
باستثناء عدد محدود ممن عشقوا المهنة ولا زالوا
واذا ذهب هؤلاء
أصبح التعليم مثل تحلايقيت
اقسم بالله أن الكثير منهم مستواهم ضعيف ويكرهون العمل بشكل غريب .المشكل في الوزارة التي لم تفعل الانقطاع عن العمل في حق رؤوس الفتنة خاصة العدليين و النهجيين .وغيبت سلاح الاقتطاعات .نطالب بتكثيف الاقتطاعات ومحاسبة الاكاديميات المتواطئة في تنزيل وتكثيف الاقتطاعات
حكومة ضعيفة.. مادمتم لم تطردوهم من اول إضراب، لهؤلاء الذين جمعتوهم من المقاهي للعمل .فعلمو ان امثالهم ممن تعودو كسل في الجامعات سيظلون هكذا يطلبونها باردة …متى ستسمع هذه حكومة الضعيفة الخانعة صوت الشعب وتطردهم
الاقتطاعات ثم الاقتطاعات في انتظار تنزيل الانقطاع عن العمل في حق العدليين والنهجيين حتى مستواهم ضعيف.
كيف لهؤلاء الأساتذة أن يحكموا بوجهين.يريدون التعويض عن يوم إضراب. وهم أصلا اذا تغيب تلميذ عن فرض وله شهادة طبية يعطيه صفر .
إذا تغيب أستاذ بشهادة طبية هل يحصل هو كذلك على صفر درهم ؟.هل يقتطع له ؟
مالكم كيف تحكمون؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يعطينا وجهكم تقولون فرض عليكم التعاقد للأحياء بلاحشمة ، بل فرض عليكم العمل الدي لاتستحقونه
عندما تعيش أي دولة على القروض فمعلوم أن المقرض يملي شروط على المقترض ؛ والتعاقد مملى من البنوك المقرضة ليس على المغرب وحده ولكن على دول عديدة ؛ وقد استغربت لما رأيت المتعاقدين في لبنان يخوضون نفس الإحتجاجات ويتهمون الحكومة بنهج سياسة الأذان الصماء تماما وكانهم في المغرب . لذلك على الحكومة أن تجلس معهم وتطلعهم على الإكراهات والظروف العامة للبلاد والعالم ، وبصراحة ؛ من قبيل مثلا : (لما تتغير الظروف يمكن العودة للتوظيف ؟! ) . وقد يصل الجميع للحلول المرضية ؛ أما أن المتعاقد في واد والمسؤول في واد فإن الضحية هو التلميذ .
كفاكم استهتارا…..كفاكم لامبالاة ابناء الشعب يعيشون موسما دراسيا عصيبا و هدرا مدرسيا غريبا من نوعه …..اتقوا الله في مستقبل ابناء شعبكم…..مطالبكم مشروعة لكن ماذنب تلامذتنا….!!!!!؟
التنسيقية اليوم أقوى من أي وقت مضى وجب علينا جميعا الوعي بأن ما تقوم به لمصلحة أبنائنا ففي المستقبل سينعمون بما ضحت به التنسيقية من أجل حمايةما تبقى من الوظيفة العمومية برفضهم للتعاقد المشؤوم. و كل من يرى غير ذلك فهو يعاتي من قصر في النظر أو يخدم أجندة البنك الدولي الذي لا يهمه سوى ضمان استرداد ديونه بتقليص النفقات على الوظائف دون مراعاة لمستقبل أبنائنا في هذا الوطن الحبيب. فالنضال النضال و ما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال.
من حقهوم…
نريد التعاقد مع مدراء الشركات الكبرى، الولاة والعمال والقواد….
لربما عقود العمل في وزارات الخارجية والداخلية….مادا يفعلون اصحاب القنصليات طوال العام…
يجب على الدولة الإستجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية فهذا حق من حقوقهم الدستورية وماضاع حق وراءه طالب.
Du n’importe quoi ces pseudo instituteur ont déja signé un contrat est maintenant il veulent changer la donne c’est un mauvais éxemple pour cette noble profession
ils ont laisser des éléves on plein saison c’est comme un docteur qui laisse un patient au milieu d’une opération parcequ’il a besoin d’une augmentation
l’état doit étre sévére avec ces institiuteur qui ont un niveau trés moyen est il y’en a d’autre qui veulent travailler avec contrat un bon moment avant d’étre admis définitivement
quand a ceux qui font gréve il n’ont qu’aller au privé ou il pourront méme pas éxércer avec un contrat qui dépasse 6 mois
ces gréviste sont des fégnant il veulent étre admis définitivement pour faire ce qu’il veulent car avec le contrat il sont obliger de faire leur travaille comme il faut si non le contrat ne peut étre pas renouvelé
بما انكم ضد التعاقد فلماذا هرولتم لاجتياز المبارة عندما اعلنت عنها الوزارة وهرولتم للمقاطعة لتصحيح الالتزام لو قاطعتم المبارة الاولى لاضطرت الوزارة لالغاء التعاقد تلقائيا. الجميع قاطع المباريات بالتعاقد الا انتم انتهزتوا الفرصة والان اصبحتم ضد التعاقد. عجيب امركم . شخصيا اطالب الدولة اذا ارادت الغاء التعاقد باعادة المباريات لفتحها للجميع و عند ذلك سنرى ان كنتم تستحقون ولوج الوظيفة ام انكم انتهزتم فرصة تراجع الجميع.
هؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل : ما دير خير ما يطرا باس…مزيدا من الحزم والصرامة تجاههم..ليكونوا عبرة للاحقين..فعلوا الاقتطاعات من الراتب..وجهوا الاستفسارات..والإنذارات..وان اقتضى الحال الفصل من الخدمة وإنهاء العقد مادام أحد طرفيه لم يلتزم به…آنذاك سيحتجون لاستعادة ما ضاع منهم وليس ما يتمنون تحقيقه…والله صدق الوزير الذي قال: انتشلناهم من التسكع والمقاهي…رغم درايتنا بمستواهم المتواضع والآن يجحدون….
أتمنى أن تستجيب الحكومة للأساتذة المتعاقدين وتمتيعهم بكل الحقوق فليس من المنطق حرمانهم من التعويضات العائلية وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
انا كأب لتلميذين أقول أولا كفى يجب ترسيم الاساتذة والغاء التعاقد و ليعلم الجميع ان حالة الاساتذة المتعاقدين ماهي الا افتاء من صندوق النقد الدولي الذي اشترط مقابل اعطاء القروض للمغرب عدم استثمار الدولة في عدة مجالات من بينها التعليم و الصحة
ثانيا استمرار الاحتجاجات هو في الواقع يخدم بطريقة غير مباشرة اجندة تخريب التعليم العمومي التي هي مخربة اصلا وهذا لايلغي حق الاساتذة في الدفاع عن حقهم المشروع لكن اتمنى ان يكون الاساتذة ملمين بهاته النقطة و ان لا تؤثر احتجاجتهم بمستوى تعليمهم لتلاميذهم
المرجو التصحيح لم يفرض عليهم التعاقد.ساحكي لكم قصة.في احد الايام كان معضم الشباب المجاز بدون عمل قار وبدون مدخول قار وكل شاب يحاول ان يوفر قوت يومه وهدا ليس عيبا. وقررت حكومة هدا الشعب توفير مناصب الشغل باعداد كتييرة وخاصة في مجال التعليم الدي هو عماد كل الشعوب. ومبرتبات محترمة وبجميع التعويضات العائلية والاجازات…. . وقد شهدت جميع المباريات اقبالا شبابيا ليس له نضير رغم ان دلك التوضيف تضمنت شرطا في العقد وهو انه توضيف بالتعاقد رغم دلك تمت الموافقة عليه من جميييع المتبارين . وفي احد الايام عندما تدوق الاستاد والمعلم طعم الراتب الدي لا ينقطع ولو في العطل زاغ عقله واراد التمرد ضد اليد التي مدت له وقت الشدة ووقت الضيق.وبدء بتعطيل عجلة التنمية في مجال التعليم وبالمضاهرات والتغيب على ساعات العمل . والضحية هم التلاميد لا دنب لهم سوى انهم كبش فداء لاستاد لم يتحمل مسؤوليته ولا القسم الدي اداه ليقوم بعمله على احسن ما يرام. والغريب في الامر ان كل ما قامت الحهة المعنية ب اعلان عن نفس التوضيف نرى اعدادا هائلة من المتبارين وهم في خشوع وصلاة على ان يقبلو في الوضيفة والبكاء والعويل لمن لم يوفق.
تصرفات وسلوك الكثير من الأساتذة والإداريين سواء كانوا متعاقدين أو رسميين لا تبشر بالخير ،ولاحظوا ذلك من خلال شعاراتهم وهتافاتهم اللا تربوية واللا اخلاقية واللا وطنية و اللا مواطنة وما خفي أعظم ولا تشرف القطاع. أما عن التعاقد فليعلم الجميع أنه قرار سيادي لا رجعة فيه مثله في ذلك (ولو لا وجوب للمقارنة) مثل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء .