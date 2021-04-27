"الأسود" يصطدمون بالسعودية في كأس العرب

وضعت قرعة كأس العرب المقررة خلال الفترة ما بين الأول حتى 18 دجنبر المقبل، التي تم سحبها اليوم الثلاثاء في الدوحة القطرية، المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة.

وتضم مجموعة “الأسود”، المنتخب السعودي والفائز من مباراتي الأردن وجنوب السودان، وفلسطين وجزر القمر.

وضمت المجموعة الأولى: قطر والعراق والمتأهل من مباراتي عمان والصومال والبحرين والكويت.

المجموعة الثانية: توتس والإمارات وسوريا والفائز من موريتانيا واليمن.

المجموعة الرابعة: الجزائر ومصر والمتأهل من لبنان وجيبوتي وليبيا والسودان.