"الأشبال" يتدربون في تونس تحضيرا لتصفيات "كان"

خاض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم الاثنين، أول حصة تدريبية له بتونس تحسبا لمشاركته في الفترة المتراوحة ما بين 15 و27 دجنبر الجاري في دوري شمال إفريقيا المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا (موريتانيا 2021).



وركز زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، خلال هذه الحصة التدريبية التي أقيمت بملعب برج السدرية، على الجانب التكتيكي والبدني والتقني.



وسيخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في هذه الإقصائيات أربع مباريات الأولى ضد المنتخب الجزائري، على أن يواجه منتخب تونس في اللقاء الثاني، ليقابل منتخب ليبيا في المقابلة الثالثة، على أن يختتم المنافسة بمواجهة منتخب مصر.



وسيتأهل إلى دورة موريتانيا صاحب المركزين الأول والثاني من هذه التصفيات.



وفي ما يلي برنامج البطولة:



15 دجنبر 2020

– ملعب المنزه

ليبيا – مصر

– ملعب رادس

تونس – الجزائر

18 دجنبر 2020

– ملعب رادس

مصر – تونس

– ملعب المنزه

الجزائر – المغرب

21 دجنبر 2020

– ملعب رادس

المغرب – تونس

– ملعب المنزه

ليبيا – الجزائر

24 دجنبر 2020

– ملعب المنزه

الجزائر – مصر

– ملعب رادس

المغرب – ليبيا

27 دجنبر 2020

– ملعب رادس

تونس – ليبيا

– ملعب المنزه

مصر – المغرب.