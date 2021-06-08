الأطباء المقيمون ينتظرون "منحة كورونا" بفاس

طالب المكتب الجهوي فاس مكناس للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإنصاف فئة الأطباء المقيمين والتعجيل بصرف الشطر الأول لمنحة “كوفيد- 19” لهم؛ وذلك على غرار المنحة التي توصل بها جميع موظفي الصحة.

وأكد المكتب النقابي ذاته، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة، توصلت بها هسبريس، أنه رصد تذمرا واضحا واستياء كبيرا لدى فئة الأطباء المقيمين من طريقة تدبير ملف صرف الشطر الأول من منحة “كوفيد-19″، وتماطل المسؤولين في صرفها لفائدتهم.

وأضافت النقابة الصحية المعنية أن فئة الأطباء المقيمين، شأن كل فئات الشغيلة الصحية، على الرغم من اشتغالها في ظروف صعبة، استمرت في التضحية وأداء الواجب الوطني والمهني والإنساني بكل مسؤولية.

وأشارت الرسالة المفتوحة الموجهة إلى خالد آيت الطالب إلى أن التعامل مع الفئة سالفة الذكر من الأطباء بمنطق الإقصاء من الشطر الأول لمنحة “كوفيد- 19” يبقى أمرا غير مبرر وغير مقبول.