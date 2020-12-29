أطر الصحة المغربية في زمن الوباء .. تضحيات كبيرة وتعويضات هزيلة

تنديد نقابي بـ”هزالة” التعويضات المالية المخصصة للشغيلة الصحية خلال فترة تفشي جائحة “كورونا”، ارتباطاً باستمرارية وجود الطارئ العالمي الذي يفرض تحديات عديدة على الجسم الصحي بالمغرب في ظل نقص الموارد البشرية.
وأشارت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ما وصفته بـ”هزالة” تعويضات فيروس “كوفيد-19″، رافضة المقاربة التي نهجتها وزارة الصحة في التعاطي مع منح التعويضات المالية الخاصة بالأطر الصحية.
وأكدت النقابة، في بيان توصلت به هسبريس، ضرورة اعتماد “منطق الصواب” القائم على قواعد العدالة والمساواة في التحفيز بين الأطر الصحية، وضمان استفادة الجميع وفق معايير محددة، والحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المهنيين المستفيدين.
ولفت المصدر عينه الانتباه إلى الوضعية الاجتماعية للعاملين الصحيين بكافة مكوناتهم منذ بداية الجائحة، حيث حُرموا من العطلة السنوية المستحقة، إلى جانب تزايد الإصابات في صفوفهم، والاقتطاعات التضامنية لمدة ثلاثة أشهر من أجورهم، فضلا عن ضغط العمل المتواصل.
وسار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على المسار الاحتجاجي عينه، بحيث أعرب عن استيائه من كيفية توزيع منحة فيروس “كورونا” المستجد على الشغيلة الصحية بجميع فئاتها، مؤكداً وقوفها في الصفوف الأمامية من أجل التصدي للجائحة رغم إكراهات العمل الصعبة.
وأبرزت المركزية النقابية أن الشغيلة الصحية مقبلة على أكبر عملية وطنية للتلقيح، الشيء الذي يستلزم أسوة بباقي القطاعات الوزارية الإسراع بأجرأة التحفيزات التي طال انتظارها، موردة أنها تواجه شائعات لا تتماشى مع التضحيات التي تقوم بها في ما يتعلق بالتصدي للجائحة.
لذلك، دعا البيان الإخباري إلى الإسراع بالإفراج عن هذه المنحة، على أساس أن تكون صافية وغير خاضعة للضريبة على الدخل، مع إلزامية استفادة جميع العاملين بمختلف فئاتهم على السواء، والعمل على توحيد قيمة التحفيزات لجميع الفئات.
وفي هذا الإطار، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن “وزارة الصحة فتحت الحوار مع المركزيات النقابية بشأن الموضوع، لكننا غير متفقين حول التعويضات المالية التي نعتبرها هزيلة، ما يستدعي رفعها في المستقبل”.
وأضاف ميارة، في حديث لهسبريس، أن “الأطر الصحية والعاملين بالقطاع قاموا بمجهودات جبارة منذ بداية الجائحة في المغرب، علما أنها لم تنته بعد، بل ما زالت مستمرة في الأشهر المقبلة”، مشيرا إلى أن “الحوار الاجتماعي متواصل بين الأطراف الثنائية”.
وأوضح القيادي النقابي أن “المبالغ المالية المخصصة للأطر الصحية العاملة في القطاع غير مناسبة تماما، ومن ثمة ليست نهائية”، مشددا على أن “الوزير تحدث عن إكراهات مالية في هذا الصدد، غير أننا اقترحنا برمجتها سنة 2021”.
و هل تستغربون ؟؟ انكم في بلاد تدعم الراقصات و التافهين و كرة القدم بدل العلماء و الاطباء و التربويين .
وداكشي كامل لي جمعوه ديال الفلوس والراحة والتكبر والنيف طالع لسما…هد العام أطباء كورونا فلوسهم حلال. أما من قبل راه ياكلون اموال الناس بالباطل. ما معنى يشوفك طبيب ويكتب لك دوليبران.. وتخلص 350 درهم!!!!
et les pompiers qui combattent le feux et côtoient la mort et les militaires qui combattent aux frantieres . et les forces de l ordre . et et et et . et pourtant le serment d hypochrate vous le prêtez meme bien avant de travailler . vous faites es votre boulot comme tous les fonctionaires de l etat . et merci . si vous voulez plus . . ???????
للملاحظة و حتى يعلم الناس عما نتكلم حتى لا يقال أننا نشتكي رغم تلقي آلاف الدراهم.
التعويضات المقترحة هي ما بين 8 دراهم و 20 درهم عن كل يوم من العمل في جائحة كورونا، و لكم واسع النظر فالرقم لا يحتاج تعليقا !
و للملاحظة كذلك هؤلاء الأطر هناك من لم يستفد من العطلة منذ سنة 2019 ناهيك عن سنة 2020 و هاهي سنة 2021 على الأبواب مع العلم أنه اليوم سيكون على الأطر خلال فترة التلقيح العمل يوما إضافيا كل أسبوع فلكم أن تتخيلو الإرهاق النفسي و الجسدي الذي وصلناه، لنجازى بالفتات ! الحمد لله نؤمن أن جزاءنا عند الله أما لوكان عولنا على الوزارة كون مشينا خلا !
تحياتي.
وأين هو حب المهنة والضمير ؟هل ننتظر حتى تكون هناك تحفيزات مالية ومنح لنقوم بواجبنا الذي نأجر عليه راتبا شهريا؟إذن ما دمنا نربط العمل والجهد المضاعف بالمال فلا يجب علينا انتظار مدح وشكر من الرأي العام.أكاد أجزم أن المال هو من يحرك الموظف ويجعله راضيا أما رمزية حب المهنة ونكران الذوات والإيثار ورجاء ثواب الله عز وجل العظيم تبقى مجرد كلام في الهواء على الأقل عندنا
في الظروف الحالية قطاعين وقفا ساهرين لخدمة البلد بصفة عامة والشعب بصفة خاصة ، ألا وهما قطاع الصحة وقطاع التعليم وهما اللذان لم يحظيا بأي دعم مادي أو تحفيز . بدل أن تدعم الدولة هاذين القطاعين التفتت للفنانين و وزعت عليهم مليار وأربعة مائة مليون وهم لم يفعلوا شيئا سوى أنهم التزموا في بيوتهم .
نحن في أمس الحاجة لهاذين القطاعين و يلزم الدولة أن تلتفت لهما وتحسن أوضاعهما بشكل جيد ليس فقط في زمن الجائحة بل طول السنين لأن مجتمعنا يحتاج الى شعب سليم و قوي ومثقف . بهاذين القطاعين يمكن للمغرب أن ينتج علماء وأطباء وتقنيين وسياسيين نزهاء وشعب وفي ومطيع لبلده وحكومته وملكه .
هههه و الجيش و الدرك الا يستحقون التعويضات ام انهم ليسوا ابناء هدا الوطن
رجالل الخفاء الذين يعملون ليل نهار لرفع اقتصاد البلاد والحفاظ على صحة المواطنين واستثباب الأمن يستحقون تعويضات كبيرة جدا تشجعهم على بدل مزيد من الجهد تحياتي الكبيرة لكل مخلص في عمله .
تحية للاطر الطبية !
الخزي والعار لمن خان القسم، من خان القسم فقاد خان الوطن
لا تستغربوا أيها الممرضين من عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاهكم واتجاه أغلبية الموظفين والمتقاعدين!!! هل تعرفون لماذا؟؟؟؟ لان نقاباتنا ظعيفة ولا بد ان تكون الحكومة قراراتها قوية!!!! انتهى الكلام!!!
لماذا ساعة ساعة نسمع زيادة وحلاوة لاصحاب الشرطة والجهاز المخزني في حين رجال واطر التعليم والصحة والتي نحن بامس الحاجة لخدماتهم مهمشين. عندما كنا صغار كنا نقرأ الشرطة في خدمة المواطنين اما الان على ما يبدو اصبحت لقهر المواطنين داكشي علاش كتهلاو فيهم
من واجبات المواطن : ” تحمل التكاليف العمومية ”
سواء كانت مادية او معنوية في الظروف الصعبة .
كل من يخرج من منزله في هذه الظروف فهو معرض للإصابة بهذا الوباء .. الوطن يشكركم والله يجازيكم وأذكر بالخصوص : رجال ونساء الصحة والأمن اقصد كل العسكريين والتعليم والنظافة
الاطر الصحية بجميع اصنافها وبدو ن اي استثناء بدءا بالطبيب الى الحارس – مهما قيل عنها سابقا -برهنت بما لا مجال للشك فيه عن مواجهتها للوباء بكل الوسائل المتاحة.لذلك وجب على الدولة تخصيصها بتعويضات تليق بحجم الا عمال التي قامت بها.ويكفي تواجدها داخل مناخ موبوء ليدرك المرء مدى التضحية التي قامت بها . وسابدأ بحالي وانا لست ممرضا ولا طبيبا…اصيب ولد لي في عمله بالوباء …وبعد الفحص نصحه طبيب العمل بشراء الدواء واستعماله في بيته.فعل الابن ما طلب منه ويعلم الله درجة القلق التي اصابت العائلة كلها.كنت اتصل به هاتفيا فكان يلح علي دائما بعدم زيارته وهو مريض وفي منزله لزم بيتا زوجته وحدها هي التي تكفلت به مع الاخذ بالاحتياطات الضرورية.حتى انه لم يستطع رؤية ولديه لمدة تفوق ال20 يوما.بعدها امتثل للشفاء واستطعنا الاتصال به.اردت من كل هذا القول بان الجهاز الطبي تحدى الوباء وباشر مهمته عن قرب مع الوباء وتوفي العدد الكبير منه دون عدد الاصابات.الا يستحق هؤلاء التفاتة من الدولة تعوضهم على الاقل ثمن القلق الرهيب الذي مروا به ولا زالوا وفي الحقيقة لا يقدر بثمن.
نسأل الله القناعة والله يهدينا