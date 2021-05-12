الأكاديمية الملكية العسكرية تتعبأ للتبرع بالدم

نظمت الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس حملة للتبرع بالدم، الثلاثاء، طبعتها تعبئة قوية للضباط والتلاميذ الضباط بالسنوات الأولى والثانية والثالثة، مساهمة في هذه العملية الانسانية.

وفي أجواء من الانضباط والتعبئة، شاركت عناصر الأكاديمية الملكية بمكناس في هذه الحملة المنظمة طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وتهدف الحملة الى سد النقص الفادح في هذه المادة الحيوية في ظرفية استثنائية قلصت أعداد المتبرعين بالدم، مما انعكس سلبيا على مخزونات المركز الجهوي لتحاقن الدم.

وقالت الطبيب الليوتنان بالأكاديمية الملكية لمكناس، إشراق عاشور، في تصريح صحافي، إنه بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قام أعضاء الأكاديمية، من ضباط وتلاميذ ضباط، بالتبرع بالدم لفائدة المركز الوطني لتحاقن الدم.

وأوضحت أن هدف الحملة يكمن في تعزيز المخزون الوطني ومساعدة الوحدات الطبية على الاستجابة للحاجيات من هذه المادة الحيوية مضيفة أن الأكاديمية الملكية العسكرية لمكناس تحرص على الاحترام الدقيق للتدابير الوقائية في مواجهة كوفيد 19 حتى تمر الحملة في أفضل الظروف.

ومن جهته، أبرز مدير المركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس، عبد الرحيم بنيازغي، أن أعضاء الأكاديمية الملكية العسكرية حرصوا على المشاركة في هذه الحملة الوطنية للتبرع بالدم بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في ظرفية صعبة يطبعها انخفاض المخزون بسبب جائحة كوفيد 19 وشهر رمضان، حيث تتراجع أعداد المتبرعين عن المعتاد.

وقال المتحدث إن من شأن الكميات التي ستضخها الحملة أن تدعم مخزون الدم وتلبي حاجيات المرضى منه، بينما جرت الحملة في ظروف جيدة طبعها احترام التدابير الاحترازية المطلوبة في مواجهة جائحة كوفيد 19.