الأمطار القوية تواصل الانهمار .. و"الأرصاد الجوية" توصي بالحيطة والحذر

قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إن الأمطار القوية التي تهم بلادنا ستستمر خلال الأسبوع الجاري، مفيدا بأن مجموعة من المنخفضات ستهم المملكة خلال الفترة ذاتها مستمرة إلى يوم السبت المقبل.

وأكد يوعابد، ضمن تصريح لهسبريس، أن البلاد ستشهد تساقطات مطرية بشكل قوي من طنجة إلى أكادير بالشدة ذاتها التي عرفتها في اليوم السابق، موصيا بضرورة اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر في الطرقات.

وحذر المتحدث من هبوب رياح قوية ستبلغ سرعتها بين 100 كيلومتر و120 كيلومترا في الساعة بكل من عمالات وأقاليم الصويرة والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات وتنغير وميدلت والرشيدية وفكيك.

ودعا مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية إلى مزيد من الحيطة والحذر وعدم المجازفة في الطرقات وفي الأودية والمناطق المنحدرة، موصيا أيضا بعدم المجازفة في المناطق المغمورة بالمياه وعدم الخروج إلا للحاجة.

وقال يوعابد إنه جرى خلال اليوم الماضي تسجيل مقاييس مهمة للأمطار؛ فقد سجلت مصالح مديرية الأرصاد الجوية 97 مليمترا بتطوان، و88 مليمترا بشفشاون، و76 مليمترا بتارودانت فيما نواحيها مثل سيدي موسى الحمرى سجلت 100 مليمتر، وأيضا تسجيل 52 مليمترا بأكادير، و56 مليمترا بطنجة.

وحذرت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، بمستوى يقظة أحمر، من هطول أمطار رعدية قوية، ستبلغ ما بين 110 و150 ميلمتر، بعمالات وأقاليم أكادير إداوتنان، تارودانت، الصويرة، فحص-أنجرة، المضيق-الفنيدق، شفشاون، تطوان، العرائش، أسفي، وجبال الحسيمة، وذلك يوم الخميس ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى غاية يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلا، وستكون هذه الأمطار الرعدية مصحوبة محليا بتساقط البرد.

وأعلنت المديرية عن هطول أمطار رعدية قوية، ستبلغ بين 50 و80 ميلمتر، بكل من اشتوكة أيت باها، بنسليمان، شفشاون، شيشاوة، الجديدة، برشيد، النواصر، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، القنيطرة، انزكان أيت ملول، الصخيرات، تمارة، سلا، الرباط، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، تاونات، سيدي بنور، سطات، الحاجب، فاس، مولاي يعقوب، مكناس، تازة، صفرو، خريبكة، الرحامنة، اليوسفية، والحوز، وذلك ابتداء من الخميس على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى غاية يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلا.