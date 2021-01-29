الأمم المتحدة: أزمة الوظائف الحالية هي الأكثر حدة منذ الثلاثينات

صرحت الأمم المتحدة بأن جائحة كورونا تسببت في ضربة غير مسبوقة للاقتصاد العالمي العام الماضي، ودمرت ما يعادل 225 مليون وظيفة كان يشغلها الأشخاص بدوام كامل.

كما تسببت الأزمة في انخفاض بنسبة 8.8 في المائة في ساعات العمل، بزيادة أربعة أضعاف مقارنة مع ما أسفرت عنه الأزمة المالية لسنة 2008، وفق صحيفة “بي بي سي”.

وحذرت الأمم المتحدة من أن التعافي ما يزال غير مؤكد على الرغم من الأمل في أن تحفز اللقاحات الانتعاش الاقتصادي، وأن الانكماش الاقتصادي قد يكون أسوأ إذا كان توزيع اللقاح بطيئا ولم تقدم الحكومات العالمية الحافز الاقتصادي المرتقب.

وتوقع تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أن تظل ساعات العمل في عام 2021 أقل بأكثر من 3 في المائة عما كانت عليه في عام 2019، ما يعادل 90 مليون وظيفة بدوام كامل تقريبا.

وصرح غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بأن بوادر التعافي التي نراها مشجعة، هشة وغير مؤكدة بدرجة كبيرة، وعلينا أن نتذكر أنه لا يمكن لأي دولة أو مجموعة التعافي بمفردها.

وقال رايدر، في تصريح صحافي افتراضي، إن هذه هي أشد أزمة في سوق الشغل العالمي منذ الكساد العظيم أوائل ثلاثينات القرن الماضي.