الأمم المتحدة تعول على الخبرة المغربية لتدبير الهجرة في القارة الإفريقية

أشادت منظمة الأمم المتحدة بتجربة المغرب في مجال تدبير سياسة الهجرة، وقالت إنها تعول على المملكة لمساعدة القارة الأفريقية في تدبير ملفات الهجرة.
وقدم مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا بالرباط تقريره التحليلي حول إحصاءات الهجرة في المغرب، وذلك في إطار جهود المكتب التابع للأمم المتحدة، “لدعم بناء قدرات البلدان الأفريقية في بلورة سياسات وبرامج للهجرة تقوم على معطيات واقعية، متطابقة مع البروتوكولات والأطر الدولية والأفريقية”.
وقال خالد حسين، مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا بالنيابة، إن “الهدف هو تسهيل قيام المغرب، البلد الرائد لبرنامجنا، بإنشاء نظام وطني منسق لإحصاءات الهجرة”.
وشرع المكتب الأممي، بحسب المسؤول ذاته، في إجراء تشخيص لإحصاءات الهجرة الموجودة في المغرب، وتقييم الأنظمة المستخدمة من قبل مختلف الوزارات المغربية لجمع وتحليل هذه البيانات.
وتهدف الأمم المتحدة من وراء هذا المشروع إلى “تحديد السبل لتحسين واقتراح خطة لتعزيز القدرات متوائمة مع الاحتياجات الوطنية”.
وأضاف مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا بالنيابة، قائلا: “نحن نعول على المغرب لتقاسم تجربته وخبرته مع البلدان الأفريقية الأخرى المعنية بهذا المشروع. ومن هذا المنطلق، نعتزم تنظيم لقاء في المستقبل القريب بين مجموعة العمل المغربية ونقاط الاتصال للدول الخمس الأخرى الأعضاء في المشروع في طنجة”.
ويقود مشروع تعزيز السياسات والبرامج الوطنية الأفريقية للهجرة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
وانطلق هذا المشروع في ستة بلدان أفريقية (المغرب وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومالي والسنغال وزيمبابوي)، ويتم تنفيذه في حالة المغرب بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والمندوبية السامية للتخطيط.
وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لا تشكل سوى نسبة صغيرة من مجموع تدفقات الهجرة من أفريقيا، بينما الهجرة المنتظمة تشكل ما يقرب من 90 بالمائة من مجموع الهجرات، فيما تمثل الهجرة خارج القارات والهجرة البينية الأفريقية ما يقرب من 70 بالمائة من تدفقات الهجرة الأفريقية.
وأوضح التقرير أن التمثيليات النمطية السلبية والتصورات الخاطئة للهجرة في أفريقيا يغذيها جزئيا الافتقار إلى البيانات والمعلومات الموثوقة عن مستويات واتجاهات الهجرة، والدوافع المحلية والوطنية والدولية للهجرة، وآثار الهجرة ومواصفات المهاجرين.
جدير بالذكر أن المغرب يحتضن مقر المرصد الأفريقي للهجرة الذي سيشرف على تجميع البيانات حول الهجرة في أفريقيا، وتقديم مساعدات للبلدان الأفريقية لتقوية مهاراتها من أجل تطوير سياسات الهجرة الوطنية التي تمكنها من تدبير تدفقات الهجرة بشكل أفضل.
الهجرة اصبحت مادة دسمة عند السياسيين والمنظمات التي تدعي (الإنسانية)من أجل جمع مساعدات المالية الضخمة هنا وهناك،الهجرة ما كانت لولا الدول العظمى والاستعمارية ومعها الأنظمة التابعة لها التي تسرق وتنهب من خيرات الدول الافريقية تاركة شعوبها تعيش الفقر والجهل والتخلف والقمع والحروب من أجل أن تفعل ما تريد ثم تقولون علينا العالم الثالث
سبحان الله تتكلم عن المغرب وتجربة المغرب كاننا نعيش في عالم اخر لم لا يطلب المغرب او بالأحرى المسؤولين المغاربة من بعض الدول كاندنيسيا التعلم من تجاربهم والاستثمار في التعليم والصحة و….. ،كاننا وصلنا الى القمة كفاكم اغاني وتطبيل على المواطنين ،دولة لا تعليم ولا صحة …،الله يعطينا وجهكم
نحن المقهورين نعرف حلا وحيدا من أتى بمهاجري جنوب الصحراء يتكلف بهم ولا يتركهم مشردين في الشوارع والحدائق ويستفزون المارة وبصطدمون مع الأهالي !! انها معضلة بدأت تزداد وتكبر وتعاقب سكان بعض الحواضر وتهدد أمنهم وسلامتهم !! ام ان هناك مخطط مخفي يجعل من الالاف المؤلفة من سكان جنوب الصحراء يستقرون في البلد !! كل شيء ممكن في هذا البلد !
المهم اللي جابهم يتكلف بهم وحرام ان يرميهم على المواطنين خصوصا في مدن ناءية كتزنيت وازيلال وتازة وتاوريرت
بغيت نعرف اشمن خبرة مغربية او الأفارقة كاملين كايسعاو ف السطوبات يلا خليتي الشرجم محلول ديال السيارة يسرقوك يا بسرقو ليك التلفون يا البصطام يا الساك ديال مرتك يلا كانت معاك باركا من الطبل او الغيطا الخاويا هدا المهاجرين ما كنستافدو والو منهم
بعبارة أخرى يقولون للمغرب يجب عليك أن تأخذ المهاجرين الأفارقة وعوطنهم في المغرب ولا تترك لهم المجال للهجرة إلى الضفة الأخرى ولا ترحلهم الى بلدانهم وكان المغرب هو من يتحمل مسؤوليتها وحده على حساب المواطنين المغاربة
وكأن الهجرة لا تمر إلا من المغرب؟
ألا يمر المهاجرون من تركيا وتونس واليونان وحتى من داخل القارة الإفريقية نفسها عبر النمسا ويوغىزلا فيا وغيرهم
حقيقة الأفارقة يفضلون وجهة المغرب لسهولة العبور ولأن المغرب أقرب من كل الدول إلى أوروبا
ولكن نحن المغاربة نطالب الحكومة من الحد من هذه الهجرة لأننا غير قادرين على أن نستضيف أكثر من المهاجرين
المغرب له مشاكله وهي كبيرة
نأخد منها على سبيل المثال في كل شتاء تغرق العديد من المدن تخت وطأت الشتاء
والمسلسل يتكرر كل سنة
فعوض أن تهتم الحكومة بالمهاجرين
ليتها تهتم بإيجاد الحلول لهذه الكوارث
الموسمية
نتمنى أن تكون هناك آذان صاغية
يعرفون المغرب فقط لحل مشاكلهم على حسابه .لما تعلق الامر بمجرم الحرب الارهابي ابن بطوش وما رافقه من تزوير وبهتان صنعته دولة بورقعة اسبانيا وجارة السوء حاشاكم -شرف الله قدركم- الجزاءر الكل بلع لسانه من الدول العربية الى الاتحاد الافرقي الى الانحاد الاروبي الى الامم المتحدة تبا لكم كلم تركضون وراء مصالحكم الضيقة لك الله يا وطني اللهم انصر المملكة الشريفة واحبط اعمال جارة السوء