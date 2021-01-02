تحري الأمن يفك لغز غياب عميد شرطة عن الأنظار

علم لدى ولاية أمن مراكش أنه جرى الاهتداء لمكان تواجد موظف برتبة عميد شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، اليوم السبت، وذلك بعدما كان يشكل موضوع بلاغ للبحث لفائدة العائلة بعد تغيبه في ظروف غير معلومة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن “مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، بتاريخ 28 دجنبر الماضي، ببلاغ حول تغيب المعني بالأمر عن منزله ومكان عمله بشكل مفاجئ”.
وأضاف المصدر أن “الأبحاث والتحريات الميدانية أظهرت تغيبه بشكل إرادي وانتقاله لمدينة مراكش، حيث يتم إخضاعه حاليا لبحث من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الغياب، التي يحتمل أن لها علاقة بمشاكل شخصية ومادية”.
وورد ضمن البلاغ أنه “في انتظار نتائج الأبحاث ضمن شقها القضائي، فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في مواجهة المعني بالأمر، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية الضرورية بخصوص الغياب غير المبرر عن العمل”.
لا حول و لا قوة الا بالله يعلم الله ماهية الأسباب القاهرة التي أرغمته على الهروب
السلام عليكم.وهل ياترى سيفعل هذا الموظف مثلما فعله الوزير الكندي ويقدم اعتذاره بسبب الغياب المتكرر عن العمل ويقدم استقالته وكذلك يعتذر لعائلته التي تركها مشغولة البال عليه أم سيمر من التحقيقات فقط وبعدها يعود إلى عمله كأن شيء لم يقع.اه نسيت أنني في المغرب ولست في كندا
الله يحسن العوان حتى واحد ما هاني بالخصوص لي كيكون مكيرضاش الله يفاجيها على الجميع
عميد شرطة يعاني ظروفا مادية.. وماذا يقول المواطن الذي لا يجد عملا قارا ولا تأمين اجتماعي وعنده عائلة ومصاريف كراء…
فـــتــــش عـــن الـــمــرأة !!!!!!!!!
عزيز عليك تشمتي في الناس ..فلم تمر قضية ولو انسانية الا وكانت بصمتك الماكرة عليها..فكيف تحكمين من بعد على اشياء قد تكون تدمي القلب ان عرف سببها…فهذا يسمى في الدين الاسلامي غيبة او نميمة شيء يسوق لآخر…اليس لك كوزينة .او عمل نساءي ينسيك هموم الناس ومآسيهم التي تفرحين لما تأخذ هاتفك وبعشرة دراهم رشارج تفرغيها على رقبة مسكين بعيد عنك لا تعرفيه ولا هو من طينتك….فكيف حكمت هلى هذا العميد بانه كرر الغياب ..والنحليل يقول “تغيب ” يعني مرة واحدة..وهل انت مسؤولة عليه…تطلبين منه ان يستقيل من منصبه ويعتذر لعاءلته…..(.يخرج من الخدمة نناعو يخليهم بلا نفقة ويقول لهم سمحوا لي ) لهبال هذا والهوس فانت بلا شك تعانين الوحدانية..وبلا اصدقاء ولا من يجالسك…..وعندهم الحق على عقليتك..ما يجاورك حد ……مسكين من سيكون زوجك..ان لم يكون قد مات بفقصة..
قاليك الضروف المادية شكون فحالو خدام ب8000درهم والفوق وخدام في المدينة الضو الما كلشي حداه الحوانت القهاوي واكل شارب فابور كلشي عارف هاد الشي والله مكين لمحن مسيكين قد لكيفيق الصباح ميعرف فين يمشي وتابعو الكرا والضو الما .والعسكر لفي الصحرا مسيكين ولادو بعاد والعطش والوسج والجوع الما قليل الولاد بعاد يشوفهم على 6 شهور الخلصة قليلة بزاف وحتى تقاعد فاش يخرج خاصو يضبر فاش يخدم