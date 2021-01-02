تحري الأمن يفك لغز غياب عميد شرطة عن الأنظار

علم لدى ولاية أمن مراكش أنه جرى الاهتداء لمكان تواجد موظف برتبة عميد شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، اليوم السبت، وذلك بعدما كان يشكل موضوع بلاغ للبحث لفائدة العائلة بعد تغيبه في ظروف غير معلومة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن “مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، بتاريخ 28 دجنبر الماضي، ببلاغ حول تغيب المعني بالأمر عن منزله ومكان عمله بشكل مفاجئ”.

وأضاف المصدر أن “الأبحاث والتحريات الميدانية أظهرت تغيبه بشكل إرادي وانتقاله لمدينة مراكش، حيث يتم إخضاعه حاليا لبحث من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الغياب، التي يحتمل أن لها علاقة بمشاكل شخصية ومادية”.

وورد ضمن البلاغ أنه “في انتظار نتائج الأبحاث ضمن شقها القضائي، فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في مواجهة المعني بالأمر، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية الضرورية بخصوص الغياب غير المبرر عن العمل”.