الأمن الإقليمي بمدينة سلا يمنح زيا وظيفيا إلى "أمير"

خصّص الأمن الإقليمي بسلا، استقبالا رمزيا على شرف الطفل “أمير” البالغ من العمر خمس سنوات، والذي سبق أن ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن تعلقه بمهنة الشرطة ورغبته في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا.

وقد عرف هذا الحفل الرمزي، الذي أقيم تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، مجموعة من الأنشطة، استهلها رئيس الأمن الإقليمي بسلا باستقبال الطفل أمير ووالديه بحضور أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي، حيث تم منحه زيا وظيفيا خاصا بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراته وبصنفيه الشتوي والصيفي، بالإضافة إلى لوحة إلكترونية خاصة بالتعلم لفائدة الصغار.

كما تمكن الطفل المحتفى به من زيارة مجموعة من مرافق الأمن الإقليمي، وخصوصا قاعة القيادة والتنسيق، حيث زوده القائمون على تلك المرافق بشروح حول مهام مختلف الفرق وكيفية تدخلها لحماية الأشخاص والممتلكات، قبل أن يتم التقاط مجموعة من الصور التذكارية رفقة عدد من الشرطيين.

وتأتي هذه الزيارة، التي تندرج في إطار مواصلة مسار الانفتاح المؤسساتي على كافة فعاليات المجتمع المدني، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، “سعيا منها إلى ترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تحقيقا لأمنيات الأطفال الصغار وجعلهم يعيشون لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل”.