الأمن المغربي يُحبط خططا لتنفيذ عمليات إرهابية

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل قليل، عن إيقاف عنصرين خطيرين مواليين لـ”داعش” ينشطان بدوار تامدافلت (ضواحي ميسور) ودوار بني خلاد (ضواحي تازة).
وأضاف بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكنت من حجز أجهزة إلكترونية وبدلات شبه عسكرية وأسلحة بيضاء.
وأظهرت الأبحاث والتحريات الأولية وفق البلاغ ذاته أن المشتبه فيهما،اللذان أعلنا بيعتهما للأمير الحالي لتنظيم “داعش”، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.
ليت مدير الأمن الأمن يحدث فرقا بمثل تدخلات فرق الإرهاب الاستباقية لمحاربة الجريمة واسبابها ومطاردة المبحوت عنهم. لما قتل ذاك الظابط في أسفي ولما وقعت تلك المدبحة لعائلة بسلا.
تحية وتقدير لرجال الامن المغربي . لابد من فتح الاعين فالاعداء يتربصون واقربهم الجزائر وشردمة البوليخاريو وهم يختارون بعناية القادمين من سوريا ونواحيها .
تحية للمخابرات والامن المملكة المغربية دائما في امان بفضل الأحرار والشرفاء
للأسف الدواعش كتر في المجتمع المغربي و للأسف سيستمر السلفيين و بعض التيارات الإسلاموية في إنتاج هؤلاء المتخلفيين عقليا الذين يؤمنون بالإجرام المقدس و وهم الخلافة الإسلامية.
اغبى مخلوق على وجه الارض من يريد الانضمام او حتى تفكير في الاننضمام الى داعش او القاعدة او بوكو حرام . غباء ما بعده غباء . كيف تفكير في اذى الانسان وخصوصا المسلمين لا اعرف كيف يتصورون او يتخيلون قتل نفس انسان والفوز بالجنة صراحة الحمد لله على نعمة العقل
الله اعطيهم الصحة لرجال الأمن على العمل الذي يقومون به تحية وتقدير لهم ندعو الله أن يعينهم في عملهم يارب
البلاغ ديال كل اشهر حافظينو ، سبحان الله جبتوه فالأول من يونيو .
Bravo hamouchi mais c’est mieux qu’il s’envoie ces daichien chez lEspagne sera mieux
الشكر الجزيل للفرقة محاربة الارهاب الله يحفظ هاذا البلاد من الحوساد
الجراءم والكريساج التي تقع في المغرب يوميا والاشخاص الامراض النفسييين الذين يجوبون الشوارع كلهم اكثر من ارهابيين السؤال المطروح لماذا تحارب الدولة الداعشييين ولا تقوم بمحاوالات استباقية والبحث عن هؤلاء الاشخاص الذين يهددون المواطنين يوميا