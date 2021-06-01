الأمن المغربي يُحبط خططا لتنفيذ عمليات إرهابية

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل قليل، عن إيقاف عنصرين خطيرين مواليين لـ”داعش” ينشطان بدوار تامدافلت (ضواحي ميسور) ودوار بني خلاد (ضواحي تازة).

وأضاف بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكنت من حجز أجهزة إلكترونية وبدلات شبه عسكرية وأسلحة بيضاء.

وأظهرت الأبحاث والتحريات الأولية وفق البلاغ ذاته أن المشتبه فيهما،اللذان أعلنا بيعتهما للأمير الحالي لتنظيم “داعش”، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.