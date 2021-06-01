الأمن المغربي يُحبط خططا لتنفيذ عمليات إرهابية

الأمن المغربي يُحبط خططا لتنفيذ عمليات إرهابية
صورة: أرشيف
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:18

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل قليل، عن إيقاف عنصرين خطيرين مواليين لـ”داعش” ينشطان بدوار تامدافلت (ضواحي ميسور) ودوار بني خلاد (ضواحي تازة).

وأضاف بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكنت من حجز أجهزة إلكترونية وبدلات شبه عسكرية وأسلحة بيضاء.

وأظهرت الأبحاث والتحريات الأولية وفق البلاغ ذاته أن المشتبه فيهما،اللذان أعلنا بيعتهما للأمير الحالي لتنظيم “داعش”، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.

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‫تعليقات الزوار

10
  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:24

    ليت مدير الأمن الأمن يحدث فرقا بمثل تدخلات فرق الإرهاب الاستباقية لمحاربة الجريمة واسبابها ومطاردة المبحوت عنهم. لما قتل ذاك الظابط في أسفي ولما وقعت تلك المدبحة لعائلة بسلا.

    72
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  • خالد التماري
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:25

    تحية وتقدير لرجال الامن المغربي . لابد من فتح الاعين فالاعداء يتربصون واقربهم الجزائر وشردمة البوليخاريو وهم يختارون بعناية القادمين من سوريا ونواحيها .

    11
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  • mgoulmima20
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:25

    تحية للمخابرات والامن المملكة المغربية دائما في امان بفضل الأحرار والشرفاء

    12
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  • أمازيغي مراكشي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:27

    للأسف الدواعش كتر في المجتمع المغربي و للأسف سيستمر السلفيين و بعض التيارات الإسلاموية في إنتاج هؤلاء المتخلفيين عقليا الذين يؤمنون بالإجرام المقدس و وهم الخلافة الإسلامية.

    5
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  • نظرة عن بعد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:28

    اغبى مخلوق على وجه الارض من يريد الانضمام او حتى تفكير في الاننضمام الى داعش او القاعدة او بوكو حرام . غباء ما بعده غباء . كيف تفكير في اذى الانسان وخصوصا المسلمين لا اعرف كيف يتصورون او يتخيلون قتل نفس انسان والفوز بالجنة صراحة الحمد لله على نعمة العقل

    9
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  • اشرف
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:30

    الله اعطيهم الصحة لرجال الأمن على العمل الذي يقومون به تحية وتقدير لهم ندعو الله أن يعينهم في عملهم يارب

    7
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  • mouad
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:31

    البلاغ ديال كل اشهر حافظينو ، سبحان الله جبتوه فالأول من يونيو .

    -13
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  • Hicham
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:32

    Bravo hamouchi mais c’est mieux qu’il s’envoie ces daichien chez lEspagne sera mieux

    1
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  • kamal
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:35

    الشكر الجزيل للفرقة محاربة الارهاب الله يحفظ هاذا البلاد من الحوساد

    5
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  • ELNIAZIZ
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 09:38

    الجراءم والكريساج التي تقع في المغرب يوميا والاشخاص الامراض النفسييين الذين يجوبون الشوارع كلهم اكثر من ارهابيين السؤال المطروح لماذا تحارب الدولة الداعشييين ولا تقوم بمحاوالات استباقية والبحث عن هؤلاء الاشخاص الذين يهددون المواطنين يوميا

    12
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