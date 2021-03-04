الأمن الوطني يحجز 4 أطنان من "الشيرا" في أصيلة

في عملية نوعية، تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بأصيلة، الأربعاء، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من الشريط الساحلي للمدينة.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز أربعة أطنان وستين كيلوغراما من مخدر الشيرا، ملفوفة ضمن 117 رزمة كبيرة، علاوة على زورقين مطاطيين وأربعة محركات بحرية و52 حاوية تضم 1560 لترا من المحروقات.

وباشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأصيلة تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ويأتي حجز هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات، وفق البلاغ، ضمن عملية استباقية تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.