الأمن بورزازات يستنفر عناصره بمناسبة رأس العام

بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، اتخذت مصالح الأمن الجهوي بمدينة ورزازات تدابير وإجراءات عدة بمداخل المدينة وبجميع النقط الحساسة التي تعرف حركة دؤوبة من الزوار أو من الساكنة المحلية، وذلك لتأمين مرور هذه المناسبة في ظروف عادية.

ورغم التزام الساكنة بتعليمات السلطات العمومية بخصوص إغلاق المتاجر والمقاهي في الساعة الثامنة ليلا، وفرض حظر التجول في الساعة التاسعة ليلا، قامت مصالح الأمن الجهوي بتوزيع عناصرها في كل مكان، خاصة بالقرب من النقط الحساسة والإدارات العمومية، ووضع سدود قضائية في الطرق الرئيسية لمراقبة الوافدين على المدينة من كل الاتجاهات.

وكعادتها كل سنة، وضعت إدارة الأمن الجهوي بورزازات استراتيجية أمنية استعدادا لهذه المناسبة السنوية، التي تأتي هذا العام في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، عبر نصب حواجز أمنية، ودوريات الشرطة المتنقلة عبر دوريات تجوب الشوارع والأزقة، إلى عناصر بالزي المدني.

وعزز الأمن الجهوي بورزازات فرقه الأمنية هذه السنة بخلق فرقة جديدة خاصة بالدراجات رباعية العجلات، بإمكانها القيام بدوريات في الأزقة الضيقة والمناطق التي لا تصلها السيارات، من أجل استتباب الأمن، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والمساهمة في محاربة جميع أنواع الجريمة.

وقال مصدر أمني مسؤول إن ساكنة مدينة ورزازات عبرت عن وطنيتها الصادقة من خلال الاستجابة للتدابير المعلن عنها من قبل السلطات الحكومية بمناسبة رأس السنة وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المدينة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلا تكون “شبه خالية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه بتعليمات من السلطات الحكومية والإقليمية، تم إغلاق المحلات الخاصة ببيع المشروبات الكحولية لقطع الطريق على بعض الأشخاص الذين يتسببون في فوضى ومشاكل كل سنة، لافتا إلى أن “الوضع الأمني بالمدينة في حالة جد طبيعية، وكل المناطق مؤمنة ومراقبة”.

وأوضح الأمني ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “كل الاحتفالات، سواء عامة أو خاصة، ممنوعة هذه السنة بسبب جائحة كورونا”، مضيفا أن “كل تجمع أو تجمهر سيؤدي بأصحابه إلى المساءلة وفق القوانين الجاري بها العمل”، مختتما حديثه بالقول: “على المواطنين أن يلتزمون بالتعليمات كما التزموا بها في الأيام الماضية لمرور رأس السنة في ظروف عادية، ولتفادي انتشار وباء كورونا”.