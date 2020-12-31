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تعليقات الزوار2
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الله اخرج الامور على خير والرجاء من اصحاب الدراجات يدوزو بين الدروبا خاصة حي الداخلة والسلام كنعسو ونفيقو على السداع ديال ،،….وماكنعرفو كيفاش كيتحركو بكل حرية بين الواحدة والثالثة ضباحا وفقكم الله في هذ الليلة وكل عام وانثم على خير وحفظكم الرحمان
الأمن دأب كل سنة على هذه التلميعات والتمثيليات والشكليات ونحن كمواطنين نريد عمل أمني حقيقي أو روح الأمن إن صح القول.الأمن بالأحياء السوداء والبؤر الإجرامية وليس التجميليات في وسط المدن