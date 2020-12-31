أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • الامن والامان
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 20:53

    الله اخرج الامور على خير والرجاء من اصحاب الدراجات يدوزو بين الدروبا خاصة حي الداخلة والسلام كنعسو ونفيقو على السداع ديال ،،….وماكنعرفو كيفاش كيتحركو بكل حرية بين الواحدة والثالثة ضباحا وفقكم الله في هذ الليلة وكل عام وانثم على خير وحفظكم الرحمان

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ دقيق
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 20:55

    الأمن دأب كل سنة على هذه التلميعات والتمثيليات والشكليات ونحن كمواطنين نريد عمل أمني حقيقي أو روح الأمن إن صح القول.الأمن بالأحياء السوداء والبؤر الإجرامية وليس التجميليات في وسط المدن

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة