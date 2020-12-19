الأمن والسياحة والثقافة .. قطاعات رابحة من علاقات الرباط وتل أبيب

لم يعد الأمر سرّاً يُحرج الرّباط، فقد قرّرت الأخيرة السّير مع تيار ريح دولية تميل إلى تجاوز مرحلة التّردد والانفتاح على الدّولة الإسرائيلية، والدّفع بالعلاقات مع تل أبيب إلى مستويات متقدّمة؛ ذلك أنّ المملكة لها من الإرثٍ التاريخيّ والهوّياتي ما يمكّنها من إنجاح هذه “العودة” حتّى تمرّ في أجواء سلسة وغير مكلفة.
وإذا كان المغرب سلكَ توجّها مغايراً في علاقاته مع إسرائيل بخلاف باقي الدّول العربية، فإن ذلك راجعٌ إلى وجود أصوات داخل تل أبيب ظلّت تنادي بإخراج العلاقات بين البلدين من “المنطقة الرّمادية”، وإعلان عودة الاتصالات الدّبلوماسية رسمياً.
واستبق مسؤولون مغاربة وإسرائيليون عودة الاتّصالات الرّسمية بين البلدين بجرد منافع هذه العودة، من حيث تأثيراتها المحتملة على بعض القطاعات الحكومية، خاصة على المستوى السّياحي، إذ من المرتقب أن تستقبل المملكة 200 ألف يهودي في عامٍ واحد، بالإضافة إلى ملفّات الأمن والدّبلوماسية والثّقافة.
وبعد إعلان استكمال العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وبهدف إعداد الظروف الملائمة ليقبل الرّأي العام هذه الخطوة، خرجت الكثير من التّصريحات عن مسؤولي الأطراف الثلاثة تتحدث عن الأرباح والمكتسبات التي من شأن هذا التّقارب بين البلدين أن يحقّقها.
ومن وجهة نظر المحلّل السّياسي إلياس الموساوي فإنّ “هذه الآراء تهدف بالأساس إلى إضفاء صبغة اقتصادية واجتماعية على هذا الاتفاق أكثر من الحمولة السياسية التي تعلو بكثير على الطموحات الاقتصادية والتنموية؛ حتى إن مناقشة هذا الأمر هو سابق لأوانه بحكم عدم وضوح الرؤيا حول طبيعة العلاقات التي ستجمعُ الرباط بتل أبيب”، وفق تعبيره.
ويرى المحلّل المتخصّص في العلاقات الدّولية أنّ “هذا الاتفاق سيساهم في لم الشّمل بين اليهود الموجودين في إسرائيل ووطنهم المغرب”، مردفا: “صحيح أيضا أن هذا الأمر سيساهم في إنعاش السياحة الوطنية، نظرا للرحلات المباشرة التي ستكون بين إسرائيل والمغرب”.
“ويبقى الفوز الأكبر للمغرب سياسيا”، يقول الموساوي، مضيفاً: “إنه اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، والأمر نفسه بالنسبة لإسرائيل التي تقاربت مع دولة لها وزن كبير في إفريقيا من حجم المغرب”.
ومن النّاحية الثّقافية، يورد المحلل ذاته أنّ “المغرب وانطلاقا من تركيبته الهوياتية المتنوعة، وبهدف منع إقصاء أي مكون، عمل على سن ضمانات تمكّن الجميع من ممارسة قناعاتهم بكل حرية، حسب منطوق الفصل الثالث من الدستور”.
كما قال الموساوي إنّه “مع هذا التقارب مع إسرائيل الذي يتوقع منه أن يرفع عدد السياح بالمغرب، من المؤكد أنه سيتم ترميم وتحديث الآثار والمعابد اليهودية الكثيرة في البلاد؛ كما يتوقع أيضا العمل على إدخال خصوصية هذا المكون في المناهج الدراسية حتى تتمكن الناشئة من التعرف عن قرب على الروافد المختلفة للهوية المغربية المتنوعة”.
الصهاينة الحقيقيون في هذا الوقت هم الجنرالات الجزائريين الذين يسخرون الكذب و السب و الشتم و العدوان ضد الدولة التي وقفت مع دولتهم لتحقيق الاستقلال
يهود 1910 حتى 1960 ليسوا هم يهود 2020.
المغرب بلد فلاحي المرجوا الإهتمام بالفلاحة و تربية المواشي و الدواجن و خصوصا أدوية بيطرية الباهضة ثمن. و تكوين فلاحي بإسرائيل
عندما دخل الاستعمار الاسباني شمال المغرب، رحب به اليهود، فكانوا كلما دخل العسكر مدينة خرجوا لاستقبالهم بالمشاعل يضيئون لهم الطريق. كتب المؤرخ أمين الريحاني في كتابه المغرب الأقصى – وهو الذي زار المغرب أيام الاستعمار و جمع ما رآه و سمعه في كتابه – كتب “وفي شفشاون مزالق لليهود؛ فيوم دخلت عساكر إسبانيا المدينة سنة ،1920رحبَت بهم الجالية الإسرائيلية،”
كما أن اليهود كانوا معاونين للفرنسيين، و خصصوا لهم ميزانية تعليم تفوق ميزانية تعليم المغاربة من غير اليهود مكافأة لهم، و قد كتب نفس الكاتب:
“أما المعارف (يقصد هنا التعليم) — وها هنا الفرق الأكبر — فالمخصص لها خمسة وسبعون مليون فرنك، منها اثنان وخمسون مليونًا للتعليم الفرنسي الإسرائيلي، وثلاثة وعشرون مليونًا لتعليم المغاربة المسلمين، أي إن مليونين ونصف مليون ليرة خصصت لأبناء الأقلية، ومليون ليرة لأبناء الأكثرية الساحقة في البلاد. (…) ألأن اليهود أصدقاء الفرنسيين وأعوانهم في سياستهم الاستعمارية يتساوون وأبناء المستعمرين.”
هل سيكون هذا مما سيدرس في تاريخ يهود المغرب؟ ألن يتساءل التلميذ، لماذا لا يوجد مقاوم يهودي واحد؟
العلاقة مع اسرائيل كلها ربح و منفعة اتمنى ان يفهم المغاربة مصلحتهم و يعرفون ان الاعداء يتربصون بالمغرب لتمزيقه و تركيعه مادا سنستفيد من فلسطين او القدس ادا كانت بلادنا جريحة و منهكة و منحطة اتمنى من كل قلبي ان تكون لنا علاقات شاملة و استراتيحية مع اسرائيل
من يقول ماذا ربحت مصر من التطبيع..اقول له وهل مصر لديها مليون يهودي باسرائيل؟ هل مصر عندها موقع المغرب ؟ هل عندهم ملك المغرب ؟ انا متأكد ان اكثر من 300 الف يهودي سوف يزورون المغرب سنويا و اكثر من خمسين ألف مستثمر يهودي سوف يستثمر في المغرب و من غير استثمارات مصالح و لغة المال …فاليهود مغاربة عندهم حق يدخلو لبلدهم وقت ما يشاؤون مثلهم مثل المسلمون….الدين يفرقنا و لوطن يجمعنا ولا أحد عنده الحق ان ينازعهم في حقهم المشروع.
نصف المغاربة أو أكثر أصولهم من اليهود ثم أسلموا ، اليهود لم يشهد تاريخ المغرب ولا الأندلس أن خانوا مغربيتهم والمغاربة …
اظن ان عدد السياح اللذين سيذهبون لاسرائيل سيكون اكبر من عدد الوافدين إلى المغرب كما ان سكان البلدة القديمة من العرب واليهود سيستفيدون كثيرا من السياح المغاربة .من منا لن يذهب للصلات بالقدس وكنيسة القيامة وزيارة قبر ابراهيم ويارة وقبر سيدا يوسف ومغارة عيسى ابن مريم .كم انا متشوق للزيارة .