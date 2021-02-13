الشرطة تبحث عن مهربي مخدرات بالدار البيضاء

باشرت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، السبت، تحقيقاتها لتوقيف المتورطين في محاولة تهريب 715 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن حاوية معدنية كانت معدة للتصدير.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ذكر أن مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع السلطة المحلية كانت قد ضبطت حاوية معدنية مركونة بأحد المرابد بحي الوحدة بمدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن عملية التفتيش المنجزة بالاستعانة بالكلاب المدربة للشرطة أسفرت عن العثور على شحنة المخدرات المحجوزة داخل تجاويف معدة بداخلها.

وشدد البلاغ على أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء تواصل الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في محاولة تهريب هذه الشحنة من المخدرات، فضلا عن رصد الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي