الأمن يحبط محاولة للهجرة السرية بمدينة مرتيل

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية مرتيل التابعة لولاية أمن تطوان، مساء أمس الأربعاء، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وتوقيف ستة مرشحين للهجرة السرية تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة.

وجرى توقيف المرشحين للهجرة السرية بداخل منزل بمرتيل، أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية صوب أحد الشواطئ الأوروبية، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز قاربين مطاطيين ومحرك بحري ومضخة للهواء، علاوة على خمس سترات للنجاة ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية.

‏‎وقد تم إخضاع الأشخاص المضبوطين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المنظمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.