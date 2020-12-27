شرطة الناظور تحبط محاولة للهجرة غير المشروعة

أجهضت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، صباح اليوم الأحد، محاولة للهجرة غير المشروعة وتوقيف مشتبه في تورطه في تنظيم هذا النشاط الإجرامي والاتجار في البشر.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 44 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم مجموعة من النساء، أثناء استعدادهم للهجرة بطريقة سرية انطلاقا من المنطقة البحرية الفاصلة بين شاطئ “بوقانا” وبحيرة “مارشيكا”، وحجز قارب مطاطي مزود بمحرك ومجموعة من سترات النجاة وبراميل تحتوي على وقود البنزين.

وقد جرى إخضاع المنظم، البالغ 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والمرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.