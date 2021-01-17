الأمن يحجز كيلوغرامات من "الشيرا" بالدشيرة‎

حجزت مصالح منطقة أمن إنزكان، السبت، في مدينة الدشيرة الجهادية، ما يناهز ثلاثة كيلوغرامات من مخدر “الشيرا”، عقب تفتيش منزل شخص من ذوي السوابق القضائية.

وجاءت العملية الأمنية بعد توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، إذ أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز تلك الكمية من المخدرات، ومبالغ مالية متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام رفقة المحجوزات، لمتابعته وفق صك الاتهام الموجه إليه.