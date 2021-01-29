الأمن يحجز 1940 قرصا مخدرا بمدينة طنجة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج الأقراص الطبية المخدرة.

ووفق مصدر هسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بترويج المخدرات بحي بني مكادة بمدينة طنجة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 1940 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” و”زيبام”، علاوة على دراجة نارية ومبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.